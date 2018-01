Centrum.sk žiaľ nie je bezpečnejší email, podvodníkov je stále dosť

Mrzí nás to. Veľmi sme sa potešili, keď Centrum.sk otvorene vyhlásil boj podvodníkom a spustil iniciatívu bezpečného priestoru. Avšak tým...

Mrzí nás to. Veľmi sme sa potešili, keď Centrum.sk otvorene vyhlásil boj podvodníkom a spustil iniciatívu bezpečného priestoru. Avšak tým, že používa reklamy aj naďalej smerujúce na množstvo podvodných a neuveriteľných zázrakov, len vyčnieva z radu ešte viac práve tým, čo o nich vyhlasoval. Je to v podstate to isté, ako keď by sme mali všetci v redakcii na čele vytetovaný nápis „Volím Mečiara“ a z úst by sme opakovali, že odmietame akékoľvek tetovanie, nevenujeme sa politike a ani nás nezaujíma to, čím menovaný politik je.

Iný príklad tu mohol byť uvedený tiež… ale nie je dôležité vymýšľať príklad, ak je princíp stále ten istý. Je skvelé, že niekto chce byť čistý a nedávať priestor podvodníkom, no základom je ten priestor naozaj nedať a nie len o tom hovoriť. Veď je to to isté, ako keby sme práve teraz dookola opakovali, že ideme do plaviek a skočíme si do mora osviežiť v slanej vode. Znova prirovnanie a dokonca nedáva logiku. Podobne ako to, na čo naráža. Aké plavky, aké more? A vlastné aké bezpečné prostredie a aký email bez podvodníkov?

Centrum a pár reklám z 5. januára 2018

Už pri vstupe na tento známy portál nás vítajú hneď štyri podvodné reklamy, pritom len jediná tá v strede obsahovala reklamu na sedačku. To najväčšie oranžové pole je jediná reklama, ktorá bola v poriadku. Kým prvá propaguje podvodné stránky s falošným lekárom a kozmetikou Hydroface, kde dochádza k zneužitiu fotografií britskej moderátorky, ktorú uvádzajú ako lekárku odporúčajúcu Hydroface a ktorá vás zbaví vrások, druhá na opačnom hornom rohu a rovnaká aj pod prihlásením do emailu zamaľovaným čiernou smeruje na podvodné stránky s prístrojčekom na boj proti vybočenému palcu, tzv. haluxu. Podvodné stránky aj preto, že ide o slávny „zdravotnícky portál“ s falošnými lekármi, odborníkmi, informáciami aj zákazníkmi.

Nech sa na nás nikto nehnevá, ale toto žiaľ nie je prostredie a email bez podvodníkov. Samotné Centrum to nazvalo tak, no predsa sa zobrazuje. Dôkazom sú žiaľ aj nedávne prípady, ktoré sú ešte viac viditeľnejšie hlavne preto, že podľa Centrum.sk neexistujú.

ODPORÚČAME: v prípade, ak sa vám reklamy na centrum.sk nepáčia, kontaktujte Centrum.sk. Zrejme si doteraz ani len nevšimli, ako veľmi je ich reklamný priestor zneužívaný na prezentáciu podvodných a falošných prípravkov a vynálezov. Najmä nech nedostávajú odozvu len od stále tých istých ľudí.

Upozorňujeme

Upozorňujeme, že článok nemôže byť vnímaný ako poškodzovanie Centrum.sk už z titulu pravdivosti jednotlivých článkov a faktov, ktoré uvádzajú. Článok nezavádza, neklame a neútočí. Upozorňuje na prítomnosť vážnych podvodných stránok, ktoré ľudí zavádzajú a zároveň porušujú mimoriadne veľké množstvo zákonov. Najmä tých, ktoré sú zakotvené v Obchodnom zákonníku.