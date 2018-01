Krém Hydroface v reklamách, podvodné stránky a falošní lekári

Krém Hydroface je tentoraz ten zázrak, ktorý vám všetko sľúbi a všetko splní. Ale nie, to bol len vtip. Celý prípravok aj podvodný web...

Už ste to počuli, že farmaceutický priemysel zámerne ukrýva pred verejnosťou lieky a omladzujúce prípravky? Hoaxy tohto typu roznášajú niektoré slovenské konšpiračné portály veľmi radi, pretože príspevky potom ľudia radi zdieľajú na sociálnych sieťach. Keď ale kliknete na reklamu, ktorá vám sľubuje, že nepotrebujete plastickú a ani inú operáciu a že vám prípravok zachráni niečo na vlastnom tele a na cieľovom webe sa dočítate, že riešenie existuje… sú ľudia, ktorí niečomu takému uveria. Dôverčiví ľudia, tí s ktorými pracujeme celé roky a patria medzi obete týchto podvodníkov. Krém Hydroface je tentoraz ten zázrak, ktorý vám všetko sľúbi a všetko splní. Ale nie, to bol len vtip. Celý prípravok je vtip a veľmi škaredý.

Rozsiahly podvod okolo Hydroface, len ďalší v zástupe

Je neuveriteľné, že Centrum.sk spustilo kampaň o tom, ako bezpečný je ich email, pritom ich reklamný priestor ešte s väčšou vervou vypúšťa medzi ľudí podvodné prípravky v reklamách a podvodných stránkach. Opäť, dnes. Pár sekúnd po prihlásení a hneď naservírovaných niekoľko zázrakov na pleť a záchranu nejakého problému neuveriteľným spôsobom. A ono je to len nevýrazný krém Hydroface.Možno by stačilo, ak by dodávateľ reklamy filtroval reklamy. Situáciu sme overovali a táto funkcia u poskytovateľa reklamných odkazov naozaj existuje.

Po kliknutí na stránky však nemáte mať pocit, že ide o niečo len tak jednoduché. Tie stránky totiž ponúkajú mimoriadne veľké množstvo nepravdivých a falošných informácií. Toľko vymyslených a pokradnutých fotografií z iných stránok sme tento sme videli pri jednom nedávnom prípade. A to len pripomíname, že je 3. Januára. Za prvé tri dni sme toho videli naozaj dosť, možno nám bude stačiť do konca celého roka.

Stránky podporujúce prípravok Hydroface sú tie na adrese: www.topskincare-tips.com/1092984.html?utm_source=etarget&utm_medium=cpc&utm_campaign=etarget. Obsahujú absurdný text o účinkoch tohto zázraku, ba dokonca krém porovnávajú s botoxovými injekciami.

Fakty o podvodných stránkach:

Stránky sa nazývajú SECRET NEWS, akoby malo ísť o nejaké tajné správy, alebo čo Stránky sa len podobajú na magazín, v skutočnosti nie sú žiadnym magazínom. Obsahujú množstvo chýb, doslova absurdne primitívny kód plný neuveriteľných chýb a klamlivých prvkov ako napríklad vymyslené komentáre, ktoré nie sú skutočnými komentármi, ale natvrdo napísaným a nasadeným textom. Stránky nemajú redakciu, prvky, menu, odkliky, iné články, iný obsah, prevádzkovateľa, kontakt, nič. Sú len fingovaným odpadom plným podvodného klamstva. Strašná slovenčina nižšie uvádza dokonca fotografiu neslovensky vyzerajúceho muža s textom „Lekárenský monopolista pan Branislav Abramov Klimentevich“. Hoci ani len netušíme, čo je to za funkcia, meno je jasne ruské. Článok má byť rozhovorom s týmto pánom. Vtipné však je, že tento pán vôbec nemôže dávať vyjadrenia k tejto téme v slovenčine, keďže nemá nič spoločné s prípravkom Hydroface. Okrem toho, jeho fotografia koluje na internete v súvislosti s viacerými rôznymi inými miestami a praktikami, či výrobkami:

Tento muž sa v skutočnosti volá Golikov Albert Alexandrovich a nájdete ho napríklad na tomto webe: http://www.proza.ru/2017/05/04/1113

Tu sa prípravok volá SkinMatrix a rovnaký pán sľubuje rovnaké veci, len v ruštine. pro/korespondent-malysheva/?a_aid=49w0r86nlka7q&a_cc=US&e_com=1&a_bid=ol4kyy8z&ufl=7670&n_tz=180

Na tejto stránke je z toho GOLUBITOX .pro/golubitox49/gosprogram_zrenie_cenz/7kDVx/?data1=xholz5r3hvf59ckf alebo na stránke ptblogs.pro/golubitox49/gosprogram_zrenie_cenz/7kDVx/?data1=xholz5r3hvf59ckf

Britská televízna moderátorka Ruth Langsford zneužitá do podvodu

Naozaj drzé zneužitie kradnutých fotografií môžeme nájsť pri zmienke o údajnej doktorke medicíny Elene Miškovej. V skutočnosti je to však britská televízna moderátorka Ruth Langsfordová. Je tak poriadne drzé stiahnuť si jej fotografiu, nasadiť na vymyslený podvodný web, dať jej vymyslené meno neexistujúcej lekárky a následne sa vystavovať, že za všetkým na webe stoja odborníci. Tí však vôbec neexistujú a autori podvodu v pozadí len využívajú tváre iných osobností.

Originál si môžete pozrieť na: http://www.grimsbytelegraph.co.uk/news/celebs-tv/ruth-langsford-third-celebrity-contestant-301734

Existuje aj poľská verzia, kde rovnakú fotografiu zneužili a uviedli iné mená údajnej lekárky. Stále je to však zneužitá britská moderátorka. Pozrite si rôzne jazykové verzie, kde sa neustále dozviete to isté klamstvo podvodníkov, avšak vždy s inými menami.

Poľské stránky uvádzajú meno Dr. Susan Miller: https://www.topskincare-tips.com/1092076.html Talianské stránky uvádzajú Dr. ssa Mary Price: http://www.alwaysattractive.com/1084877.html Grécke stránky uvádzajú opäť nejaké iné meno: https://www.topskincare-tips.com/1085713.html Slovinci používajú rovnaké meno ako Poliaci: https://www.topskincare-tips.com/1091257.html Portugalci sú na tom tiež rovnako tak so Susan Miller: https://www.topskincare-tips.com/1089508.html

* To nič, veď nedávno sa neštítili zneužiť fotografie známej modelky s kožným problémom, Angelinu Jolie, či herca Jareda Leta.