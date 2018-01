Falošný lekár Michal Šebeň, falošný prípravok Liftoskin a podvod s pleťou

Podvodná stránka predáva prípravok Liftoskin, vďaka ktorému nemusíte ísť na drahé plastické operácie. Primitívne sľuby informujú o tom, že vás zbavia...

Falošný neexistujúci magazín nazvaný ŽURNÁL TAJOMSTIEV KRÁSY sa v snahe o čo najväčšiu podobnosť na bežné magazíny pokúsil zaujať niekoľkými odkazmi v celkom hornej časti webu na existujúce stránky, no v skutočnosti ani jediný odkaz nevedie kam sľubuje. Predáva prípravok Liftoskin, vďaka ktorému nemusíte ísť na drahé plastické operácie. Primitívne sľuby informujú o tom, že vás zbavia problémov s pleťou, ako keby vedel krém čítať myšlienky a vedel presne, čo potrebujete od plastického lekára. Zázrak menom Liftoskin je skrátka neuveriteľný.

foto: reklama na centrum.sk navádzajúca na zázrak Liftoskin

Celé stránky jeden odporný rozsiahly podvod plný vymyslených neexistujúcich ľudí, a ako inak, všetko krásne naservírované s obrovským množstvom informácií a klamstiev, len aby ste im nechali svoje peniaze. A mimochodom, reklama na tento prípravok sa nachádza napríklad na Centrum.sk, ktoré ešte nedávno vyhlasovalo, že ponúka bezpečný email bez podvodníkov so zabezpečením. Áno a vstúpiť podvodníkom do pasce dokážete za 10 sekúnd po prihlásení.

Michal Šebeň je vraj lekár, no je to falošná osoba

Ako prvá fotografia sa nám predstavuje starší pán s mobilom azda 20 rokov starým. Vraj ide o doktora Michala Šebeňa. Presnejšie ho predstavuje nasledovný text: „MUDr., dermatológ s najvyššou kvalifikáciou, profesionálny kozmetológ. Člen slovenskej asociácie dermatológov a kozmetológov.26 rokov praxe“ no v skutočnosti tu smrdí niekoľko hlúpostí. Najmä vymyslená asociácia, vymyslené meno a podivný text.

Originál, či skôr „originál“ slovenský podvodný web: mybrilliantskin.com/1088494.html?banner_id=55&utm_source=etarget&utm_medium=cpc&utm_campaign=etarget

Ruský web ho uvádza ako profesora Vladimira Kozlova, siberiantimes.com/science/casestudy/news/siberian-scientists-create-anti-cancer-vaccine-which-significantly-prolongs-life/

Český web má profesora menom Michael Staněk, mimochodom podobný podvod ako ten na Slovensku. mybrilliantskin.com/1088493.html?banner_id=3&utm_source=etarget&utm_medium=cpc&utm_campaign=etarget

Zaujímavý je pohľad aj na tohto ruského lekára na stránke akéhosi zdravotníckeho vymysleného ministerstva na adrese realblog.pro/minzdrav-ulitka-snailme/?utm_source=&utm_content=&utm_campaign=&sub_id=&pr=minzdrav-ulitka-snailme/&dr=aHR0cDovL3NuYWlsbWUuZG9zdGF2a2EyLm1l&trf_dt=c2l0ZV9pZD0xNDg0JnVzZXJfaWQ9MTg4JnByX2lkPTI1NDgmdG09MA==&prm=dXRtX3NvdXJjZT0mdXRtX2NvbnRlbnQ9JnV0bV9jYW1wYWlnbj0mc3ViX2lkPQ== alebo na adrese bloggerspot.name/9457/1/

Neprehliadnuteľný podvod je aj v samotnom webe. Je na rovnakej adrese, na akej je odkaz na údajný oficiálny web predajcu, a teda stránka http://www.mybrilliantskin.com/CZ_official_ta2/index.php kde dokonca špiny generujú špeciálny odkaz zložený z času a bydliska, čo si vyčítajú z dát pripojenia a IP adresy.

Stránky a ich zavádzajúci obsah

Stránky majú množstvo problémov. Vymyslený podvodný obsah, falošné informácie, nepravdivé tvrdenia o výskumoch a lekároch. Lekár je evidentne vymyslený a len stránky kopírujú rôzne jazykové verzie s rôznymi menami k fotografii staršieho muža z Ruska. Vymyslené sú aj komentáre na falošnom magazíne samotnom, ktorý je síce na rovnakej doméne ako údajný oficiálny web predajcu, no stále je to jeden veľký brak. Je nemysliteľné propagovať niečo, hrať na magazín a potom odporúčať predajcu, na rovnakom webe. Brutálny amaterizmus, avšak bežný návštevník a dôverčivý človek si to nevšimne. Predajný web tradične neuvádza povinné zákonom stanovené náležitosti. Zarážajúci je aj psychologický nátlak rýchleho rozhodnutia, odpočítavanie počas ktorého máte výhodnejšiu cenu, inak vás čaká výraznejšia drahšia. Psychologický nátlak aby ste čo najrýchlejšie nakúpili a nestihli overovať pravosť informácií.

Dr. Lasák, ďalší vymyslený lekár

Dr. Lasák je nakoniec autorita, ktorá vás má na predajnom webe presvedčiť, že je to všetko pravda. V skutočnosti je aj toto podvod, vymyslený lekár s vymysleným menom. Nájsť si ho môžete sami na adrese „www.mybrilliantskin.com/CZ_official_ta2/index.php“, avšak neodporúčame návštevu žiadnej z uvedených stránok pre ich obsah a zavádzanie.

Ďalšie miesta, kde sa fotografia s iným menom uvádza už dávnejšie sú napríklad tieto:

Stránky: www.msk.kp.ru/daily/25964/2902889/

Stránky: www.nnov.kp.ru/daily/26004/2930083/

Stránky: globalclinic.su/

Upozornenie

Odporúčame nedôverovať ničomu, čo sa spája s prípravkom Liftoskin. Napriek veľkej snahe sa nám nepodarilo nájsť nič, čo by bolo pozitívne, pravdivé, zostavené z reálnych dát a fotografií. Všetko je len v spojitosti s klamstvami a zavádzaním neuveriteľne rozsiahleho záberu, v ktorom sa sami strácame. Prepáčte, viac sa téme nechceme venovať. Stránok s týmto podvodným obsahom, ktoré si navzájom kopírujú fotografie vymyslených ľudí s inými menami a vymyslenými faktami je tak veľmi veľa, že nám to zapĺňa priestor stránok. Dokážeme v tejto chvíli len potvrdiť, že obsah nie je pravdivý, no v prípade, ak ste sa stali obeťou, prosíme, podávajte trestné oznámenia a kontaktujte médiá. Ďakujeme.