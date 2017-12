Centrum.sk spustilo úsmevnú kampaň za email bez podvodníkov, konečne!

Centrum.sk spustilo kampaň lákajúcu na bezpečný email pred podvodníkom. Pritom do kampane používajú prvky, ktorými pripomínajú samých seba. V čase keď vo veľkom podporovali...

Centrum.sk portál ponúkajúci hlavne stále úspešnú slovenskú emailovú službu spustil kampaň, ktorá je určená vašim rodičom. Veľmi úsmevne vyznievajú lákadlá heslami o bezpečnom emaily bez podvodníkov a s kybernetickými útokmi. Dokonca táto kampaň používa obrázok muža, ktorý využíva zázračné pero na obnovenie rastu vlasov, alebo v iných reklamách Centrum.sk láka na iné zázračné prípravky. Naráža tak a vysmieva sa tak z rôznych prípravkov a reklám, ktoré kolujú po slovenskom internete a ohrozujú tak jednotlivcov, ktorí môžu uveriť sľubom na reklamách.

Ukážka reklám:

Úsmevné je to aj preto, že Centrum.sk ešte donedávna hneď pod prihlásením, aj v emailových schránkach priamo vystavovala verejnosť tým najslávnejším online podvodníkom – celý systém ponúkal prostredníctvom reklamného priestoru presne to, proti čomu teraz bojuje.

Úsmevná kampaň pre minulosť

Úsmevnou je teda kampaň pre minulosť. Ešte donedávna totiž inzerent zodpovedný za rozsiahlu sieť podvodných stránok a falošných prípravkov inzeroval nie len na Azet.sk, Cas.sk a na mnohých iných, ale aj na Centrum.sk. A vyzeralo to takto:

Dokonca drzo Centrum.sk posielal emaily ľuďom o tom, že sa majú zapojiť do úžasných zárobkových systémov, čo bolo taktiež len podvodné svinstvo zaplatené inzerentom v rámci platenej inzercie.

Všetky prípady v jednotlivých článkoch.

Zdá sa, že centrum.sk skoncovalo s týmto obsahom, nepochybne si tak odrezalo poriadne významného inzerenta a teda aj slušný príjem z reklamy.My však tento krok hodnotíme ako výborný a ďakujeme všetkým, ktorí stáli za zničením podpory všetkých tých prípravkov, z ktorých sa teraz Centrum.sk smeje. Stránky kampane: https://parental.centrum.sk/

Nedokážeme sa ale zbaviť pocitu, že toto celé je v podstate presne to isté, ako keby napríklad.. a teraz zaryjeme do politiky len preto, že tomuto príkladu porozumie každý… ako keby Kaliňák jedného dňa hodil za sebou granát a vyhlásil, že so Smerom-SD nikdy nemal nič spoločné a vysmieval sa z jeho symbolu ruže nosením odznaku s jeho karikatúrou.

UPOZORNENIE:

Upozorňujeme, že zmyslom tohto článku nie je poškodiť prevádzkovateľa služby. Zmyslom je upozorniť na to, čo sa dialo doteraz a na fakt, že dúfame so zastavením akejkoľvek podpory podvodníkov, najmä teraz, kedy sa Centrum.sk z nich začalo vysmievať, by podpora podobných produktov naozaj vyzerala podivne. Držme palce, aby sa k podobnej aktivite uchýlili čoskoro aj Azet.sk, ktoré do Azet kliku podobne ako eTarget prepúšťajú reklamy na podobné podvodné zázraky aj naďalej. Upozorňujeme, že ani v tomto prípade nešírime nepravdy alebo polopravdy. Keďže máme bohatú emailovú schránku so sťažnosťami jednotlivcov na to, kde našli akú reklamu a čo si z nej objednali, máme materiálov na ďalšie články množstvo. Žiaľ, nezostáva nám čas a sila na to, aby sme sa mohli venovať všetkému.