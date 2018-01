Brak Kankusta Duo a prof. Meyer aj na stránke Bestpromocenter.com

Podvodných stránok, ktoré podporujú látku na chudnutie s názvom Kankusta Duo, je naozaj mnoho. Jednou z nich je aj tá na priamej doméne a...

Ohodnoťte článok

Podvodných stránok, ktoré podporujú látku na chudnutie s názvom Kankusta Duo, je naozaj mnoho. Jednou z nich je aj tá na priamej doméne a odkaze http://bestpromocenter.com/421/kd-bnme-10264-tox/gps/. Ide však o doslovný unikát medzi podvodnými stránkami. Obsahuje presný prototyp, absolútne čistý prototyp podvodného webu, s akými sa celé roky stretávame. Za posledné roky sa opakujú niektoré prvky a vytvárajú tak podobné stránky, no táto stránka je vo všetkom presne rovnaká ako tie, ktoré sme videli pred troma rokmi. Obsahujú všetko, falošné komentáre, texty, starého známeho doktora Meyera, ktorý pritom neexistuje a nikdy neexistoval, falošný obsah, falošné drísty o účinkoch. No tentoraz sa obohatili aj o mnoho fotografií s takzvaným stavom pred a účinkom po. Fotografie sú pritom presne tie isté, ktoré sa objavujú na množstve iných webov pri iných prípravkoch s inými názvami.

Ženy majú iné mená, iné mestá pôvodu a iné príbehy spojené s konkrétnou značkou. Teraz je to opäť Kankusta Duo. Na reklamu sa dá naraziť žiaľ kdekoľvek, smeruje na portál „https://green.erne.co/“ ktorý je nebezpečný už hodný čas, smerujú naň rôzne pochybné kampane a tie ďalej smerujú na konkrétne stránky. Uviesť stránky do blokovaných vám zaručí, že by sa smerujúc na adresu nemali objaviť aspoň v Google Adsense žiadne reklamy. Ako vieme, realita je žiaľ iná a použitie rôznych domén spôsobí, že vám tak pretečú medzi prstami.

Rovnako tak stránky obsahujú falošné hlásenia o aktuálnych nákupoch. V dolnom rohu sa tak dozviete o aktuálnom predaji prípravku pánovi Milošovi z Trebišova. Dokonca vyskloňujú Trebišov z objednávky do podoby „Trebišova“. Niečo také nedokáže bežný obchod a títo to majú. Prečo? Pretože celé hlásenia o aktuálnych nákupoch nie sú pravé. Je to len ďalší podvod na ľudí, pretože všetko je to v kóde stránok nastavené na tvrdo vo vnútri a čaká to len ako časovač na správnu chvíľu. Zobrazuje sa to, no nemá to niť spoločné s reálnymi predajmi. Ak prídete na stránky o 3 hodine ráno, je tam veľká aktivita. Dokonca 10 nákupov za 10 minút. Niečo také nie je možné. Taký úspech nemá ani Martinus, či HEJ.sk

Jedinečné je pri tomto webe ale aj to, že ako jeden z mála podvodných webov upozorňuje na zber Cookies. Tým je doslova unikát.