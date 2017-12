Emaily s vašou doménou hlásia „Expiration SEO“ od Final Reminder

Naozaj drzá a trúfalá služba, ktorú nemôžeme nazvať inak, ako podvodná, oslovuje majiteľov rôznych stránok. Email prichádza z adresy abare.org, smeruje na..

Ohodnoťte článok

Naozaj drzá a trúfalá služba, ktorú nemôžeme nazvať inak, ako podvodná, oslovuje majiteľov rôznych stránok. Email prichádza z adresy abare.org, smeruje na nákup na stránke whoismbo.win. Celý podvod sa tvári ako email, ktorý vás upozorňuje na to, že Vám končí SEO. Prosím? Ako môže končiť SEO?

Títo špekulanti rozposielajú na stránky upozornenie, že vám končí obdobie za SEO, akoby boli akokoľvek zodpovední za stav Vášho SEO. SEO ako systém vlastností vašej stránky a teda jej optimalizovanie pre vyhľadávače nemôže byť robený na diaľku bez prístupu k vášmu webu a nemá byť ako robený nejakou neznámou firmou, o ktorej nič netušíte.

Drzý spam s vašimi osobnými údajmi

Nahnevá fakt, že podvodníci disponujú vašimi osobnými údajmi priradenými k doméne a tým môžu vystrašiť, alebo prekvapiť. Posielajú síce email v podobe akejsi výzvy na zaplatenie, ale táto výzva na zaplatenie nie je na základe objednávky, či zmluvy, nie je na základe ničoho, ani len vášho súhlasu s čímkoľvek, čo by sa týkalo nejakej spojitosti. Posielajú to každému. Vytvárajú povedomie o tom, že oni sú zodpovední za vaše SEO a to končí a treba ho predĺžiť. Cena na jeden rok je 86 dolárov, na dva roky dajú zľavu na 137 dolárova cena za 5 rokov je 319 dolárov. Skrátka vyzerá to ako veľmi výhodné na viac rokov ako len na jeden rok. Psychologický efekt.

Pomýlený systém a náhodné generovanie domén pre podvod so SEO

Že neexistuje vaša spojitosť so systémom a celé je to len generované na vytváranie zisku bez nároku na vrátenie a dokázanie ničoho, dokazuje viacero prvkov. Stavba stránok, podivné správanie, neznáma služba a hlavne taká sprostosť, ako ponúkanie SEO na rok. U nich neexistuje ani systém a ani evidencia. Toto predĺženie domény prichádza komukoľvek a pokojne tak viete vy sami zaplatiť predĺženie SEO aj samotnému Facebooku – môžete vyskúšať http://www.whoismbo.win/?d=facebook.com&p=01-11-2018 . Viď obrázok vyššie.

Veď to nedáva ani len logiku. Je to takmer to isté, ako keby vám niekto napísal, že na vašom webe máte nejaké články a za tie články máte zaplatiť ročne nejakú sumu. Ale prečo, keď ste si ich písali sami na svojom webe a sú o vašej téme? Absuirdná žiadosť, výzva na zaplatenie, ktorá nezakladá na ničom pravom si žiada, aby ste odosielateľa kontaktovali a žiadali o vysvetlenie. Nedočkáte sa ničoho, no len predpokladáme, že možno raz sa prebudí a prehodnotí aj fungovanie narábania s osobnými údajmi ľudí v EÚ. Uvedomovať by si mali začať hlavne fakt, že nový zákon o ochrane osobných údajov GDPR je už za dverami a vtedy začne boj proti tomuto svinstvu ešte prísnejší.

Vraj platobná brána, no nie je to skutočná platobná brána

Jedno z najväčších prekvapení vás čaká po kliknutí na platbu. Vraj platobná brána. Okienka od vás žiadajú údaje o vašej platobnej karte, ale v skutočnosti toto nemôže byť ani len myslené vážne. Nezabezpečená brána, formulár, ktorý ukladá údaje o karte nevedno kam bez akéhokoľvek zabezpečenia. Prekvapivé je, že údaje zadávať máte priamo tejto stránke a nie platobnej inštitúcii. To je jasný prípad SCAMu.

Ako vtip vyznieva textom napísaná informácia vedľa, že všetky transakcie sú chránené SSL. Slovom? Pre Boha! Všetky platobné brány musia byť chránené priamo hore, pri adrese, protokolom HTTPS:// a nie len pomocou http, ba dokonca s varovaním, aké zobrazuje prehliadač. Stránky nemôžu byť považovateľné za platobnú bránu a vykazujú tak prvky SCAMu.

Stránky, kde sa dostanete, uvádzajú tieto údaje:

Domain SEO Service Registration Corp.

1000 Fifth Street

Suite 200 – G9

Miami Beach, FL 33139

Email: domainrseo@mail.com

Veľmi sa podobajú na stránky NAME.COM, ale ide len o nebezpečenstvo zámeny. V žiadnom prípade teda neodporúčame reagovať a zrejme nemá cenu sa ani pýtať na ískanie osobných údajov – pozor, aj v prípade, ak máte údaje skryté. V prípade, ak došlo k zneužitiu Vašich osobných údajov, podávajte trestné oznámenie v zmysle aktuálneho GDPR.