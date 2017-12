Spam smerujúci na topvyrobky-sk vás zmetie svojim neporiadkom

Naše schránky teraz plní napríklad obchod topvyrobky-sk so svojim spamom, ktorý nedáva ani hlavu ani pätu. Primitívny email...

Ohodnoťte článok

Vianoce sa blížia. Je to poznať aj na miere spamu, ktorý nám plní schránky. Napríklad ako ten každoročný, o ktorý sa nežiadate a je nemožné ho odstrániť a zablokovať. Naše schránky teraz plní napríklad obchod topvyrobky-sk so svojim spamom, ktorý nedáva ani hlavu ani pätu. Primitívny email s chaotickým obsahom a odoslaný bez toho, aby sa jasne uviedol dôvod, kde získali email a prečo spam dorazil. Odpovede poznáme. Email získali nevedno kde, odoslali spam preto, lebo je to nevyžiadaný spam ako vyšitý a okrem toho nič viac odosielateľ ani nemá záujem uvádzať. Ponuky na rôzne dumpované produkty a prevádzkovateľ v Maďarsku. Nie, nebudeme viac rozvádzať. Postačuje nám v tejto chvíli fakt, že spam, ktorý robí obchodu promo, si odosielateľ nebol schopný ani len skontrolovať pred tým, než ho odoslal. Pozrite sa, čo Slováci dostali do svojich schránok.

Spam prichádza bez informácie toho, kto ho posiela, prečo ho posiela, odkiaľ má email, čo má za lubom a link na odhlásenie je snáď zlý vtip. Neexistuje záruka, že ho naozaj odhlásilo. Ak vám spam dorazil, vyžiadajte si z obchodu informáciu, ako je možné, že disponujú vašou adresou, odkiaľ a v akom rozsahu o Vás majú zaznamenané osobné údaje.

Upozornenie

Upozorňujeme, že článok nie je zavádzajúci, klamlivý a ani nepoškodzuje dobré meno nikoho. Upozorňujeme, že v článku sú uvedené pravdivé fakty o nekalosúťažnej reklame – spame. Článok píše pravdivé skutočnosti a uvádza najmä fakt, že odosielateľ si nebol schopný prečítať to, čo ponúka, hoci píše na Liptov, kde u jeho maďarčinu zrejme nebude rozumieť nikto.