Podvod na dôchodcoch: vraj neurológovia varujú a Revitalium MIND+

Považujeme za neuveriteľné, že aj v roku 2017 sa dokáže nájsť podvodná stránka propagujúca Revitalium MIND+, ktorá otvorene...

Ohodnoťte článok

Považujeme za neuveriteľné, že aj v roku 2017 sa dokáže nájsť podvodná stránka propagujúca Revitalium MIND+, ktorá otvorene používa tvrdenia a varovania verejnosti pred vážnymi ochoreniami, investuje do reklamy nehorázne peniaze a do pasce plnej podvodných lží láka najmä starších ľudí. V snahe pomôcť starým ľuďom s problémom s pamäťou môže tomuto podvodnému šialenstvu podľahnúť aj mladšia generácia. Obrovské zobrazenia momentálne vytvárajú častú viditeľnosť a nepochybne obrovské zisky tým, čo za reklamnou kampaňou stoja.

Revitalium MIND+ nepoznáme, ale po tom, čo vidíme na stránke, ani spoznať nechceme

Revitalium MIND+ na podvodnom webe

Momentálne prebieha neuveriteľne silná reklamná kampaň. špekulanti v pozadí, ktorí ju financujú, neváhajú investovať šialené peniaze na denné impresie (zobrazenia), len aby zaplavili internet bannermi s dôchodcami a o problémoch s pamäťou. Majú mať riešenie a to riešenie je Revitalium MIND+. V skutočnosti však o tomto prípravku nenájdete absolútne nič. Všetko, čo o ňom máte vedieť, vám majú poskytnúť jedny stránky. problém však je, že všetko, čo na stránke je, je prasprostý podvod. Vymyslené texty, nakradnuté fotografie, vymyslení neexistujúci ľudia, odborníci. Nič z toho nie je pravé. A šokujúce je, že to opäť netankuje žiaden úrad, ani inštitúciu. Už nemá cenu uvádzať, že stránky sú falošné, nemajú skutočné, ale len narafičené menu. Aj na obrázku zo stránky vidieť horné menu položky pod falošným logom, no ani jedna v skutočnosti nefunguje, podobne ako počasie na boku a sociálne siete celkom hore – všetko je falošné a vytvára dojem stránok.

Stránky uvádzajú v úvode “Dnes sme hovorili s Rafalom Trnovským, odborníkom na neurológiu. Pán Rafal 13 rokov spolupracuje s Univerzitou v Bostone v Spojených štátoch a skúma ľudský mozog”. V skutočnosti na Slovensku s týmto menom neexistuje žiaden odborník. Naši odborníci v týchto oboroch nemajú ako spolupracovať s odborníkmi v Bostone. Jeho fotografiu, ani nič viac o ňom ale nenájdete. Ak už meno a funkciu vymyslia, nemusia sa trápiť s ďalším vymýšľaním.

Ústrednou postavou na tejto podvodnej stránke je však pani Helena Drozdová. Tej veríme, lebo jej tvár prezentuje celú vec a jej musíme veriť… alebo nie? Skôr nie. Nie! Ani táto pani neexistuje a ani žiadna iná. V skutočnosti je to modelka, učiteľka – modelka na fotografii vo fotobanke Shutterstock.com, odkiaľ podvodníci veľmi radi nakupujú fotografie na iné účely, než sú povolené.

Originálna fotografia je na: https://www.shutterstock.com/image-photo/portr…

Podvodné predajné stránky s prípravkom Revitalium MIND+

Desivá pravda (rovnaké spojenie používa táto podvodná stránka) o predajnej stránke: http://curentlyoffer.com/421/revitalummindplus/gps/ – Stránky, ktoré sa ešte naposledy pokúsia natlačiť ľuďom kaleráby do hlavy, sú doslovne neuveriteľné. Obsahujú desiatku príbehov ľudí, čo to vyskúšali a zachránilo im to život. Prípravok, ktorý dokáže zmeniť život? Naozaj? V žiadnom prípade. Každá jedna fotografia je kradnutá z rôznych fór a miest na internete, z ruských sociálnych sietí. Ani jeden človek z týchto ľudí neexistuje. Ani jeden nepochádza zo Slovenska. Ani jeden nie je skutočný a nikdy nič na podporu mozgu nevyskúšal. všewtko je odporný ťah plný výmyslov s jediným zámerom – presvedčiť a oklamať tým ľudí, aby zaplatili a objednali si sprostosť, ktorá v skutočnosti nepomohla ani jednému človeku, ktorého tvár tu vidíte. Ani jedinému, pretože tieto stránky sú podvodné.

Preverili sme každú jednu fotografiu. Ako príklad prinášame aspoň prvú. Predajné stránky uvádzajú, že má ísť o pani s menom Hana Nocuňová, 65 rokov. V skutočnosti pani neexistuje a ide o podvod, o ktorom sa môžete presvedčiť pomerne ľahko. Stačí si pozrieť, odkiaľ fotografiu stiahli. Nemecká dôchodkyňa, ktorá si privyrobila fotením fotografií do fotobanky, zneužitá a z jej tváre bola vytvorená falošná Slovenka Hana Nocuňová, ktorá má dokazovať pravosť účinkov.

Originál pravá fotografia a jej pôvod: https://www.shutterstock.com/cs/imag…-84

Stránky sú problém aj pre iné. V dolnom rohu sa zobrazuje nátlaková finta, ako oklamať a motivovať človeka. Zobrazujú sa tam tvrdenia o aktuálnych objednávkach, ktoré práve prebiehajú, alebo prebehli. Skrátka informácie o tom, kto a odkiaľ práve objednal. Máte získať dojem, že sa zásoby vypredávajú a vy to nestihnete. Pravda je taká, že všetko to, čo sa v rohu zobrazuje ako aktivita na stránke, je hnusný podvod, keďže každé slovko je nasadené v kóde stránok a načasované tak, aby sa v určitom intervale zobrazovalo. Ak ste na stránke dlho, všimnete si, že sa to opakuje. Rovnako ako zajtra aj pozajtra.

Upozorňujeme, že slovo “podvod” používame plnoprávne z dôvodov vyššie uvedených, ako aj pre nezákonný predaj nespĺňajúci zákony SR ako aj zákony nespĺňajú všeobecné obchodné podmienky.