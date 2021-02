Ex-superstárista Jan Bendík zneužitý podvodníkmi, vraj ponúka peniaze 5 (100%) 1 hlas[ov]

Pamätáte si zo Superstar malého akčného speváka, ktorému tak dobre šiel Karel Gott a jeho skladby? Jan Bendík patrí v ČR medzi populárnych spevákov aj dnes. Tak veľmi populárnych, že jeho Facebook účet si všimli aj podvodníci. Tí istí, ktorí už u nás operovali s Marekom Hamšíkom, Marošom Molnárom, či záhradníctvami Zahradnici.sk, a Brest.sk. Úspešný účet je skrátka lákadlo a záruka, že daný človek pôsobí vierohodne. Falošné konto s názvom Jan Bendik official site sa snaží nalákať dôverčivých ľudí do pasce. Sľubuje peniaze. Reálne však v pozadí číha podvodník, ktorý vás zavádza údajným žrebovaním, výhrou a podmienkami. Podmienkou je registrácia do systému, kde je nutné vložiť platobnú kartu. Inak vraj nedostanete svoju výhru.

Žiadna výhra, žiaden Jan Bendík, ale vyrabovanie vašej platobnej karty (účtu)

Pravda je však taká, že v tomto systéme žiadnu výhru nedostanete. Systém si vypýta čísla z karty preto, aby mohol peniaze sťahovať. Na prijímanie peňazí a peňažných výhier postačí uvádzať IBAN. V žiadnom prípade nie čísla z platobných kariet. Podvodný nebezpečný účet sa síce snažíme nahlásiť Facebooku, ale Facebook napriek tomu, o čo sa pokúša, nepovažuje účet za hrozbu. Jazyk? hrozný. Je vidieť, že to pripravuje niekto, kto nemá ani poňatia nič o českej gramatike…

Dopis vám

Chci rozdělit 1.000.000 Kč za období únor 2021, pošlu 10.000 Kč prvním 300 lidem, kteří řeknou ” AHOJ “. To je pravda a hodně štěstí!

Podvodný profil a výzva na adrese: Facebook.com – obsahuje v snímkovej koláži aj záber na obálky. Tento záber stretávame opakovane. Používajú ho podvodníci aj pri niektorých podvodoch o Dwaynovi “The Rock” Johnsonovi, v podobnom duchu. Vraj pošle peniaze.

Odporúčanie:

prosíme, nezdieľajte podobné hlúposti

vždy si overte, ak sa niečo takéto deje, či je profil skutočným oficiálnym. Nie oficiálnym preto, že to tvrdí, ale aj obsahom a popularitou oficiálny.

nikdy nikam nevkladajte čísla z platobnej karty. Za žiadnych okolností nie do súťaží a tvrdení o výhre. Platobná karta slúži na to, z čoho je jej názov – na platby. Na príjem peňazí slúži bezvýhradne IBAN číslo účtu.

pozrite si knihu (Ne)bezpečný internet, dostupnú aj v Čechách ako eknihu, na Slovensku ako klasickú tlačenú a aj elektronickú knihu. Venované ochrane platobnej karty a podobným podvodníkom je tam dostatok priestoru.

