Nehorázny Facebook HOAX tvrdí, že Matovič aj vláda užívali ivermektín

Vodu káže a víno pije? Ak ide o Matoviča, pôsobí ako olej v ohni v niektorých témach. V čase, keď po vydaní knihy ani veľmi už nechcem pichať do osích hniezd, ani nemôžem inak. Dnes opäť na Facebooku s mimoriadnou silou individuálne ťahy špecialistov, osamelých jazdcov vychádzajú na internet a tvrdia vymyslené klamstvá o Matovičovi, ktorý sa vraj liečim invermektínom a ľuďom ho odoprel. Vraj obyčajný človek je len ako dobytok nahnaný na testovanie a nemá možnosť sa dostať k lieku. Snaha o zosobnenie ivermektínu ako utajovaného zázračného liečiva je enormná. Najmä z radov ľudu, ktorá vie viac, ako ľudia, čo v školách strávili viac ako 20 rokov. Autorka, alebo skrátka používateľka Facebooku, ktorá informáciu ako zdroj šíri, sa pýta verejnosti “Čo vy na to?”. Nuž odpovedáme. Kiež by sa to dostalo k tým 4,1 tisíc ľuďom a ďalším, čo text prepísali a postupujú ho ako diví do rôznych diskusií, do spravodajských článkov, do komentárov na stránke Ľuboša Blahu, ale aj na iných miestach.

Matovič priznal ivermektín… ale v skutočnosti nikdy nič také nepriznal

foto: príspevok s ružovým podkladom zdieľajú horlivo nadšenci konšpiračných tém a nálad. V tomto prípade poteší výrazná prítomnosť ľudí v komentároch, ktorí sa nenechali oklamať. Ale pozor. Zdieľanie pokračuje, pretože tieto komentáre pochybovačov a konšpirátorov veľmi nezaujímajú. Alebo ich len nevedia zobraziť. Napriek komentárom, ktoré upozorňujú na hoax sa aj časovo neskôr objavujú tie, ktoré súhlasia a útočia na Matoviča. Takto veľmi pozorný a vzdelaný národ sme.

foto: niekde hoax tí odvážnejší prepíšu ako text a ďalej ho postupujú do príspevkov na rôznych stránkach. Napríklad aj na tejto. Ak ho aj Ľuboš Blaha zmaže, naďalej zostáva známka v Googli, na čas, kým nestratí pre Google význam.

Vraj všetci vo vláde, ktorí sa nakazili, užívali invermektín. Informácia absolútne vymyslená, ale to je celkom jedno, že je vymyslená. Ľudia ju horlivo zdieľajú, pretože je bojovná, protestná, vyvoláva presne tie správne emócie, ktoré potrebuje HOAX na to, aby sa šíril. Matovič je zlý, zákerný, ľud necháva zhynúť, len svoj krk si chráni. Z takýchto informácií máme mať pocit, že je tento svet naozaj skazený a náš politický predstaviteľ s výkonnou mocou číslo 1 má byť stelesnením skazenosti najviac. Hejting, čiže online nenávisť namierená voči nemu nech ešte stúpa. Kde je však pravda?

Absolútna absurdná ignorancia logiky a overovania faktov

Opäť príklad toho, keď človek z ulice zle pochopí čítanú informáciu a vychádza na svetlo s vážnym obvinením. Doslova však s vymyslenou informáciou. Nič také sa nestalo. Matovič neužíval invermektín, ale isoprinosine. Vymyslený hoax, ktorý burcuje ľudí v ďalších z mnohých vĺn nenávisti z vymyslených bludov sa snaží ako jeden z mnohých spochybniť politiku. Nie sme zástancovia a ani voliči Matoviča. V tomto prípade nejde absolútne o politický názor. Už sme sa v minulosti zastali aj zneužitia profilu zástupu “kotlebovskej strany”, ktorá je oveľa výraznejšie zameraná na podporu bludov a nepotvrdených informácií. Je celkom jedno, o koho ide. Vyjadriť k pravdivému pozadiu je však nutné.

Prosíme, rozlišujme isoprinosine a invermektín. Nezdieľajte tento blud. Prípadne upozornite vašich blízkych, ak patria medzi tých, ktorí veria sprisahaniu, čipovaniu, zatajovaniu účinných liekov a čomukoľvek vedúcemu k explózii mozgu.

