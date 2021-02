Na Facebooku sa šíria vymyslené správy o nehodách. Pozor na odkazy! 5 (100%) 1 hlas[ov]

Šokujúce nehody, aktuálne správy, veľké tragédie. Čokoľvek čo vidíte na Facebooku ako náhlu meganovinku a pôsobí ako poplašná správa, automaticky pokladáme za nejakú aktuálnu vec. Takú, o ktorej musíme vedieť, pretože to onedlho bude vo všetkých médiách a vy máte šancu vedieť o niečom skôr. Byť medzi prvými, top dnes znamená kredit s hodnotou nula a predsa znamenáte medzi ostatnými niečo viac. Lebo “lajky”. Rozmohol sa nám tu ale nešvar. Tieto správy sú totiž falošné a nebezpečné. Žiadna nehoda sa nestala. Reálne ide o celkom iné nehody, no správa vydaná pod slovenským menom / účtom, uvádza, že sa to stalo teraz a dokonca neďaleko vás. Podobné hlúposti môžu vychádzať aj na stránkach s inzerciou, záujmových skupinách, na skupinách venovaných rodičom, či zábave.

inzercia:



Pozor na prihlásenia – phishing s falošným Facebookom

Vždy sa s tým niekto stretne po prvý krát. Často dokonca vieme o ľuďoch, ktorí o tom počuli a predsa zadajú svoje heslo do falošného Facebooku. Podvodníci sa takýmto spôsobom snažia získať vaše prístupové údaje. Mnohí kliknú zo zvedavosti, ale potom sa otvorí Facebook a ten sa tvári, že je odhlásený. Prihlásite sa znova a nastane veľký problém. To, kam ste sa prihlásili nebol Facebook, ale len verná kópia stojaca na inej doméne. Pri tomto falošnom prihlásení ste práve podvodníkovi odovzdali meno aj heslo a čoskoro vám ovládne váš účet.

Na odkazy za žiadnych okolností neklikajte

Ak príspevok smeruje na pravda.sk, či na iný reálny portál, je to niečo iné. Ak sa však dostávate na stránky, ktoré sa len tvária ako médium, alebo dokonca vyzerajú ako neprihlásený Facebook, rýchlo preč.

Phishing, čiže vydávanie sa za niekoho iného a pomocou kamufláže vylákať heslo, naozaj nie je ťažké. Prísť o svoje konto znamená, že môžete prísť aj o ďaleko viac ako len stratu súkromia. Účty spojené s platobnou kartou môžu znamenať hotovú katastrofu. Písali sme o tom v tomto článku.

Ďakujeme za príspevok stálej čitateľke Ruženke, ktorá patrí medzi obzvlášť pozorných používateľov internetu. Nejde o prvý prípad, ktorý správne identifikovala, vyhodnotila a aj priniesla jasné podklady k jeho riešeniu. Sme radi za takúto obozretnosť aj aktivitu.Pred podobnými problémami varuje kniha (Ne)bezpečný internet. Odporúčame v knihe celú stranu 95, kde je popísané o tomto probléme viac.

inzercia:



Zdieľaj







Aké máte z článku a témy pocity? Rozčúlený 0 Šťastný 0 Milujem to 0 Nie som si istý 0 Hlúposť 0