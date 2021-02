Podozrivý biznis: peniaze za prenájom GMAILu a Google konta. Vážne? 5 (100%) 1 hlas[ov]

Upozorňujete nás na podivný podozrivý biznis, ktorý sa tu objavuje niekoľko týždňov. Ponuky, ktoré vám platia za to, že svoje heslo od GMAILU poskytnete niekomu ďalšiemu. Ten niekto ďalší používa Váš GMAIL s podmienkou, že aj vy ho používate naďalej bez akejkoľvek zmeny. S tým rozdielom, že za to dostanete peniaze. Platia za každý jeden deň. Nepochybujeme, že nás viacerí oslovia so žiadosťou o poskytnutie informácií, kto platí za používanie využívaných fungujúcich Gmail kont. Už si viacerí povedali, že nevadí, ak sa do gmailu bude pripájať aj niekto ďalší. Nepoznáme okolnosti, pre ktoré si dotyčný platca nehodlá vytvoriť vlastné gmail schránky, no radi by sme upozornili na niekoľko dôležitých faktov. Tie azda budú dostatočne jasné.

Fakt 1: zodpovednosť

Ak ste používateľom GMAIL konta a teda loginu, ktorý reálne používateľa a je súčasťou vášho života, poskytnúť prístup k nemu komukoľvek je síce hlúposť. Najmä cudziemu človeku s nejasnými úmyslami. Ak je ale adresa odosielateľom nejakého výhražného emailu, prípadne je zapojená do trestnej činnosti, vina padá na vás. Vaše zariadenie, jeho IP adresa s pripojením, záznam o polohe, toto všetko je to hlavné, čo sa zapíše na GMAIL logu prihlásení, ak sa ten druhý dobre maskuje. Možno máte pocit, že o nič nejde, ale poskytnúť heslo od GMAILu, ktorý pritom používate niekomu za peniaze, je tak strašná hlúposť, že ak prenajímateľ nemá z niečoho takého zlý pocit, naozaj mu chýba potrebný intelekt a vzdelanie, aby vôbec mohol využívať internet. Možno prisilná urážka, no práve nevedomosť toho, ako majú veci fungovať a ako veľmi sa ohrozujete spôsobuje, že mnoho služieb je zneužívaných, že sa útočí na ľudí, alebo že sa dejú také šialené zverstvá o ktorých na šťastie verejnosť veľakrát nič nevie.

Fakt 2: Osobné dáta

E-mailová schránka obsahuje neraz osobné dáta, vaše, či iných ľudí. Ak si myslíte, že emaily z obchodov zmažete, stačí jediný prijatý newsletter v schránke, prihlásený “co-používateľ” zistí, že ste zrejme zákazníkom, ľahko si vygeneruje prístupy do eshopu a v ňom sú predsa zaznamenané údaje ako adresa, telefonický kontakt, či nákupné správanie. Prípadne druhé adresy, alternatívny email, či dokonca napojenie na vás Facebook. Toto vážne riskujete?

Fakt 3: Zriadené kontá a zabudnuté heslo

Nie heslo od Gmailu, ale heslo kamkoľvek, si vie niekto k vášmu emailu vygenerovať znovu. K službe, ktorú ste si zaregistrovali, alebo k takej, o ktorej ani neviete. “co-používateľ” môže na Váš email zaregistrovať rôzne služby, členstvá, pohľadávky v niektorých službách. Spätne potvrdí prijatie nejakej registrácie a klknutím na potvrdenie správnosti emailu vlastne za Vás vytvorí učitý typ digitálneho podpisu. Záleží od krajiny, kde je spätné potvrdenie, alebo súhlas s políčkom AGREE brané ako digitálny podpis. Aj toto vážne riskujete?

Fakt 4: Android

Gmail = Google = Android. Prístup do vášho telefónu. Vážne vám, ktorí ste im dali prístup, alebo v budúcnosti dáte, nezasvietila žiarovka nad hlavou?

Fakt 5: Google = ďalšie služby

Heslo od Googlu = heslo od Youtube = heslo od Analytics = heslo od polohy a sledovania = Od máp…. uložených ochranných prvkov… adwords, online sheets, docs…. cloudového riešenia od Googlu. Google vie, čo vyhľadávame, čím platíme, v niektorých službách ako Books.google.com, alebo AdWords sú záznamy o platobnej karte. Samozrejme podľa účtu a rozsahu využívania všetkých Google služieb. To jediné heslo len od obyčajného Gmailu je vlastne heslo od vášho života.

Aj preto k veci viac netreba dodávať. Heslo od žiadneho emailu, ktorý vám patrí a máte ho používať, nedávajte. Akákoľvek činnosť, podozrivá, trestná, či možno na prvý pohľad nevinná, sa zapisuje na vrub vašej adrese a vašej aktivite pravdepodobne len na vašej IP adrese. Asi by nikto normálny epožičal svoje vlastné auto s viditeľnou EVČ BA-***AA hocikomu a nečakal, že sa nič nestane. Ak to auto pozráža pár ľudí na chodníku, bude jasné, že to bolo BA-***AA. Alebo sa to pokúsim naznačiť ešte jednoduchšie. Pár eur odmena? Uau, to znie lákavo. Čo potom pár stoviek eur na právnika, aby dokazoval vašu nevinu? Zrozumiteľnejšie? Azda áno.

