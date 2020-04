Falošný email falošného AliExpressu o uzatvorení účtu z domény jnlm.cz

Ohodnoťte článok

Do emailových schránok sa dostáva všeličo, no keď sa nebezpečný email dostane až tak ďaleko, že prejde ochranou, podvodný odkaz nezaregistruje ani najlepšia ochrana a nikto o podvodnom webe nič nevie, to už je niečo vážne. Podarilo sa nám tak práve objaviť falošné tvrdenie o tom, že AliExpress uzatvára môj účet a je nutné ho aktualizovať. Podobné tvrdenia sú pomerne bežné a pishing snažiaci sa o získanie loginu a hesla, nie je ničím novým. Tento email ale na to ide sofistikovane.

Pozor na falošný Aliexpres

Falošná informácia o tom, že uzatvárajú účet na AliExpresse upozorňuje, že varovanie nemám ignorovať, pretože môj účet bude v priebehu 48 hodín uzatvorený. Vyhrážanie – nemysliteľné, absurdné, nelogické, zarážajúce. Pri pokuse overiť, či je email pravý, sa logo zobrazuje pekne. Lenže nejde o logo, len farebný text To oveľa zásadnejšie je v hornom rohu. Sú tam odkliky do originálnej služby AliExpress. Tie majú zrejme navodiť pocit, že email je pravý. Lenže v emailovej správe uvedené tlačidlo, ktoré si vyžaduje kliknúť, smeruje na maskovaný odkaz: https://bit.ly/2UTADUo

Smeruje na podvodné stránky na CZ doméne: http://jnlm.cz/foto/alixp/login.php

Tu je niekoľko zarážajúcich vecí, ktoré je nutné si všímať skôr, než vám napadne sa naozaj prihlasovať.

Stránky nie sú na doméne aliexpres.com ale na jnlm.cz, ktoré nemajú nič spoločné s Aliexpresom. Stránky nie sú ani len zabezpečené, na čo upozorňujú obe políčka žiadajúce login a heslo. Stránky sa vydávajú za Aliexpres, využívajú jeho prvky a rozhranie, vytvára nebezpečenstvo zámeny. Zneužíva dizajn a logá, aby oklamalo nepozorného prihlasujúceho zákazníka. Obe políčka odchytávajú heslá, ktoré do nich zadáte. Nejde o skutočné prihlásenie. So zadanými údajmi sa ďalej narába a obchoduje. Sociálne siete, ktoré tu podvodníci uvádzajú, nefungujú a žiadne prihlásenie neumožňujú. Zobrazenie ostatných možností taktiež nefunguje. Chýba rozhranie, prevádzkovateľ, skutočná doména, čokoľvek reálne.

Pozor na vyplnenie políčok loginu s heslom. Stránky si vyžiadajú celý súhrn informácií o vás. Ba čo viac, vyžiadajú si rovno údaje o platobnej karte, ktoré naozaj mnohí nepozorní návštevníci priamo do nezabezpečenej podvodnej stránky umiestnia. Na stránke je pritom všetko neklikateľné a informácie v spodku stránok sú len akýsi zlý vtip.

Ak ste do formulárov, prípadne obdobných stránok vložili údaje o karte, kontaktujte banku, aby kartu zablokovala.

Odporúčanie:

Odporúčame nahlásiť stránky ako nebezpečné do všetkých nástrojov a rozhraní, ktoré pre tento účel môžete používať. Email označte rovnako tak ako spam, prípadne poskytovateľovi priestoru oznámte, že takýto email prenikol spamovým filtrom, pritom je to scam.