Pozor na podvodníkov a vraj nový bankový systém na cozport.com

Neutíchajúca séria podvodných stránok, podvodných reklám až priam debilných tvrdení o novom ekonomickom systéme, novom systéme fungovania hospodárstva, o novom bankovníctve, či novom princípe fungovania ekonomík vyspelých krajín sveta. Tentoraz cez stránky cozport.com, typickým starý známym spôsobom vytvárajú falošný článok, ktorý síce vyzerá priveľmi podozrivo, no na internete sa pohybuje veľké množstvo ľudí, ktorí nemajú znalosti a schopnosti rozoznávať hrozby. Akoby boli reklamy zacielené práve na ľudí s nízkou počítačovou gramotnosťou a schopnosťou rozoznávať falošné správy a schopnosťou overovať si pravosť tvrdení.

Rýchly rozbor podvodných stránok pod cozport.com

Klasický prípad. AK prídete na doménu priamo, neobjavíte nič. Len ak poznáte konkrétny link, konkrétnu cestu – pretože ste klikli na reklamu navedenú na konkrétne miesto – páchateľ trestnej činnosti má pod kontrolou prístupnosť a riadi, komu čo zobrazovať a kde. Ostatní to nevidia. Rovnako tak Google.

Podvodná stránka tvrdí niečo o tom, že úradníci sú šokovaní. Žiadni úradníci nie sú šokovaní. Vždy keď rovnaký podvodník vytvorí stránky predávajúce podvodné prípravky na budovanie svalov, objavia sa titulky o tom, že majitelia fitness centier sú šokovaní a stratili reč. Vždy keď sa objaví nový prípravok na chudnutie – podvodný prípravok na chudnutie, objavia sa reklamy o tom, že „dietológovia sú šokovaní“. Alebo podvodný zázrak na liečenie kĺbov a „lekári sú šokovaní“. Dnes sú šokovaní úradníci, hoci ide o výmysel.

Web obsahuje nehorázne bludy v texte. Nemajú ani len zmysel nie to ešte hlavu a pätu. Napriek tomu dokáže takýto text zachytiť obete a presvedčiť na zapojenie do systému.

Článok obsahuje vo vnútornom kóde niekoľko šialených chýb a nastavení, ktoré dokazujú, že nejde o skutočný portál a skutočný článok. Fingovaný obsah pokračuje komentármi.

Finančný poradca Daniel Galbavý – super. Na Slovensku sú traja. Ani jeden s týmto podvodom nemá nič spoločné. Ani jeden nie je finančný poradca.

Komentáre kopírujú dizajn starých Facebook komentárov. Fotografie podvodník pokradol z rôznych miest. Pôvod fotografii je na rôznych miestach a aj na Facebooku. Niektoré snímky sú recyklované z iných podvodných stránok. Mená sú vymyslené. Nejde o užívateľov na Facebooku. Komentáre sú vymyslené. Najmä nejde o komentáre, ale natvrdo vyrobený text a nasadený. Váš komentár táto stránka nikdy nepridá, pretože to ani nejde.

“Nový bankový systém” a pritom sprostý podvod

Neznáme stránky, neznáma doména, bez prevádzkovateľa, redakcie, zodpovedného redaktora, doména bez pôvodu, histórie, významu, renomé a prichádza so šokujúcim článkom s absurdným textom, popísanými hlúposťami o novom ekonomickom systéme. V skutočnosti ide o podvod, ktorý sa zaraďuje medzi všetky tie, ktoré prišli zneužívať fotografie Jaroslava Haščáka, Matoviča, alebo českého milionára Petra Kellnera. Je priam neuveriteľné, že absurdný text a web si dal záležať na príprave celého materiálu, falošných obrázkov, hlúpostí do textu, no nevšímame si to len my, ale aj ESET. Ten napríklad vstup na tieto stránky už blokuje, pretože sám vyhodnocuje, že ide o nebezpečný web. My prichádzame až po ESETe, no v každom prípade jasne a stručne uvádzame nevyhnutné kroky:

V prípade, ak ste na stránky zavítali, nemusíte sa na ne vracať. Predstavujú riziko pre vaše peniaze, preto sa k nim ani nevracajte. V prípade, ak ste im zaslali akékoľvek peniaze, žiadajte ich späť. Zrejme však nebude možné získať žiadne peniaze späť, pretože ako ste nás už viacerí informovali, na strane prevádzkovateľa sa nachádza muž komunikujúci v angličtine, ktorý využíva niekoľko nátlakových spôsobov, ako z vás dostať peniaze, poslať ich, poslať osobné údaje a vytvára pocit, že investujete. Za žiadnych okolností niečo také nemožno nazvať investíciou. Pod týmito podvodmi sa takmer vždy momentálne ukrýva jeden a ten istý systém, pod rôznymi názvami, ktorý sa pohráva so slovami ako investovanie, kryptomena, nový ekonomický systém, závratné zisky, tisíce eur a podobne. Nvestovanie do krpytomeny nemožno považovať za záruku úspechu. My sami sme niečo investovali do kryptomien (2017-2019) a prišli sme v nich o trojcifernú sumu a to nie sme úplní amatéri. Sľubovať zisk je nehoráznosť. Nedovolí si to nikto na Wall Street. Nemôže. AJ na niečo také sú totiž zákony. Preto reklamy na všetko o investovaní obsahujú povinné informácie otom, že „vaše peniaze môžu byť v ohrození“ alebo iné tvrdenie o tom, že investovanie peňazí na burze môže zarábať, ale aj klesať“. To, že podvodníci uvádzaj zázračný systém so zaručeným ziskom je v skutočnosti protiprávne jednanie aj v rámci našej legislatívy.

Takže…

Opäť platí, že akákoľvek finančná inštitúcia, sprostredkovateľ, finančná služba a podobne, musí mať nevyhnutne uvedené všetky kontaktné údaje, uvádza oprávnenie podnikať – viditeľne svoju povinnú identifikáciu subjektu. Musí uvádzať jasné všeobecné podmienky a hoci len nejaký dokument týkajúci sa narábaniu s osobnými údajmi. To čo predvádza táto podvodná sieť, ako neuveriteľne drzo narába s údajmi ľudí, obeťami, ako jedná s tými, ktorí chcú odstúpiť a ako neisté je to, kde všade a na čo im slúžia všetky odoslané údaje o ľuďoch, je priveľké sústo. A predsa oň neprejavujú záujem slovenské inštitúcie, orgány činné v trestnom konaní, úrady, médiá… nikto. Máme plné ruky koronavírusu, izolácie a štatistík nakazených, testovaných, mŕtvych, prepustených z práce…