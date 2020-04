Igor Matovič zneužitý do podvodu s BitCoin appkou + falošný CAS.SK 5 (100%) 1 hlas[ov]

Podvodné stránky a podvodné zárobkové systémy, ktoré nezmyselným spôsobom stavajú na starých zmienkach o zárobkoch cez BitCoin pokračujú. Stretávame sa s nástrojom BitCoin ERA, ktorý vraj používa Igor Matovič a zarobil na ňom šialene veľké peniaze. Celý podvodný balast pritom používa stránky na adrese LINK1, ktoré kopíruje CAS.SK a vytvára tak nebezpečenstvo zámeny. Peter Marcin a Igor Matovič spolu na jednej fotografii sú fotomontážou, ktorá má priniesť pocit, že Matovič prezentuje Marcinovi spôsob, ako zarobiť tisíce eur. Všetko sú to však praktiky, ktoré už dobre poznáme z podvodných ťahov v rámci zneužitých fotografií Haščáka z Penty a českého milionára Kellnera. Ďalšou obeťou nezmyselného podvodu je tentoraz úradujúci premiér SR, Igor Matovič.

foto: CAS.SK je v skutočnosti podvodný portál fingovaný na adrese LINK1

Stránky, na ktoré sa pod LINK dostanete, obsahujú šialené množstvo klamstiev a šialeností. Text je však vyhotovený tak, že človek s menšími skúsenosťami s reklamou, podvodníkmi, ale tiež BitCoinom naozaj môže niektorým tvrdeniam uveriť. Najmä je tu možná nepozornosť, keďže nejde o Nový čas, ale podvodníka, ktorý len zneužíva celý vzhľad. Vzhľadom na veľké grafické súbory nahrávame snímky od našich čitateľov a nálezcov tohto problému v plnej kvalite na Facebook.com/Varovania. Ďakujeme. Že aj vďaka V8m môžeme tvoriť obsah a upozorňovať na špinu na internete.

V cieli sa dostanete na presne tie isté stránky s rovnakým obsahom, ako pri Haščákovi. Ešte aj tí nadšení používatelia, ktorí sa usmievajú na návštevníkov a tvrdia, koľko zarobili, sú stále tie isté fotografie z fotobanky a mená vymyslených ľudí, ktorí v skutočnosti nezarobili ani jediný cent.

Problém začína na Facebooku

Matovič nie je súčasťou žiadneho zárobku cez BitCoin a nejaké externé aplikácie, ktoré garantujú zisk. Nič také nie je možné. Garantovať zisk na BitCoine nie je možné. Ak by to možné bolo, neexistoval by trh, akcie, burza cenných papierov v takej podobe, v akej existuje. Podvodné reklamy, ktoré si nastavila stránka Galguard, sú len smietkou v mori. Existuje viacero vizuálov. Podvodníci nakupujú staršie stránky rôznej témy a pod nimi vydávajú reklamy na ďalšie podvodné stránky. Zobrazenie reklamy môžu cieliť na konkrétne vekové rozhranie. Preto ich niekedy vidia mladší, inokedy starší. Preto ich momentálne vidí jedna generácia ľudí, kým naša redakcia, najmä v súčasnosti ja, tatko sediaci doma s deťmi ovešanými okolo krku, už nespĺňam kritéria zadávateľa reklamy a tak nevidím hrozby, ktoré podvodník servíruje oveľa mladším ľuďom. Áno, môžem si nastavťi mladší vek, no potom neuvidím reklamy, ktoré ohrozujú 35+. Aktuálne to teda môžu byť tieto reklamy.

Poďakovanie patrí: Samuel P a Milan D za podporu, všímavosť a materiály.