Overenie online predajcu stromov Ovocnystrom.cz a mojovocnystrom.sk ?

Ohodnoťte článok

Píšete nám s otázkami o pravosti a férovosti obchodu: mojovocnystrom.sk. Nie sme jeho zákazníkmi, stromy sme si neobjednali a tak neuvádzame informácie k rodivosti a vzhľadu tovaru. Pýtate sa na to, či obchod existuje a či sú obrázky pravé. Hoci pohľad na stĺpovitú hrušku s takouto úrodou na malom kmienku v malom črepníku v interiéri, nie na čistom vzduchu v prírode je úsmevný, predsa len nás zarazilo niečo, čo vás zrejme odrádza.

Nebudeme sa zaoberať stromami, záhradkárčením. Nemáme ani možnosť nájsť spokojného či nespokojného zákazníka. Upozornili ste nás na Facebook kampaň a pýtate sa, či je vôbec reálne predávať takto stromy. Áno, stromy sa bežne dajú kúpiť aj online. No ak sa niekto pýši spokojnými zákazníkmi, tak používa zákazníkov, nie vymyslené mená, vymyslené príbehy a usmiatych ľudí posťahovaných z internetu.

Multilanguage a stále ten istý konkrétny pán

https://www.miarbolfrutal.es/miarbolfrutal-bienvenida/

https://www.arvoresdefruto.pt/arvoresdefruto-bem-vindo/

https://www.mioalberodafrutta.it/mioalberodafrutta-accoglie/

https://www.miarbolfrutal.es/miarbolfrutal-bienvenida/

https://www.meinkleinerbaum.de/meinkleinerbaum-Startseite/

https://www.monarbrefruitier.fr/monarbrefruitier-accueille/

https://www.mylittletree.co.uk/mylittletree-home/

https://www.ovocnystrom.cz/ovocnystrom-uvod/

Na facebooku si môžete pozrieť konkrétne snímky.

Odkiaľ je vlastne ten pán?

Tento konkrétny, rovnako ako slečna, mladík, či ďalší dôchodcovia, sú z fotobánk a z rôznych iných zdrojov. Opakujúci sa pán, ktorý žije v celej Európe s dvojníkmi s rôznymi menami. Originál je napríklad tu: https://www.freepik.com/free-photo/positive-aged-man_6806301.htm a je tu aj druhý pán, ktorý je na inej stránke Margie Shoen a v týchto stránkach nesie rôzne mená, podľa toho, ako sa to hodí v danej jazykovej mutácii. – https://www.prodomi.si/

Upozornenie

Radi by sme podotkli, že po porade s významným a skúseným záhradkárom si dovoľujeme spochybniť rodenie takýchto plodov v obývačke. Strom rodiaci v prvý rok vám toto pri pestovaní v obývačke nespraví. Ani budúci, či tretí rok. Jediný prípad je ten, že rodivý strom až pred zberom presuniete do obývačke. Boh chráň pred voškami, hmyzom a pozor na padavky na koberci. Chce to extrémne šťastie vypestovať zo stromu neznámeho pôvodu takto rovnorodú úrodu. Nevidieť veľmi stopky, takže sa nedá určiť, či sú plody na stromček pripnuté, alebo reálne. Nebudeme sa preto viac vyjadrovať k originálu snímkov a podobne.

Chcete objednávať stromy? Objednávajte ich na slovenských stránkach s dovozom stromov v rámci Slovenska. Vyberajte také, ktoré majú predajcov naozaj na Slovensku a aj reklamáciu stromov vybavíte ľahko. To je odporúčanie. Ak túžite po strome, ktorý rodí v interiéri, doma, v obývačke a páčia sa vám obrázky, či spôsob komunikácie stránok vyššie, je to len na Vás. Náš podiel a očakávania, ktoré do nás vkladáte, sme si, veríme že, splnili.