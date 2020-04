Upozornenie na podvodný predaj liekov cez whatsapp (+420296183275)

Ohodnoťte článok

Upozorňujeme na internetového predajcu liekov na predpis, ku ktorým by sa dnes pacient dostával ťažko aj u svojho bežného lekára. Najmä v čase karantény, či zákazu voľného pohybu ľudí, aký nám pripravil Matovič, je pre niektorých ľudí získať akékoľvek lieky problém. Na internete sa pred časom objavil pochybný predajca, ktorý sa pokúša o niečo mimoriadne prekvapivé. Cez whatsapp (+420296183275) s telefónnym číslom láka ľudí do pasce. Podľa názorov na internete ide o páchateľa, ktorý neustále mení a uvádza rôzne adresy, no najmä od ľudí pýta peniaze vopred. Komunikuje nevyberavým spôsobom a sumy o ktoré obete okradne, majú rôznu výšku.

“Ako prvé pýta peniaze za lieky. Neskôr pýta zálohu, ktorú na začiatku vôbec nespomenul a nakoniec vyžaduje viac a viac peňazí. A to každý deň. Snaží sa ľudí presviedčať,” uvádza jedna z obetí, ktorej totožnosť bližšie neuvádzame. Páchateľ, ktorý zneužíva aktuálnu situáciu a sťažený prístup ľudí k liečivám, alebo zneužíva ich nedostatok vôbec, sa dá ťažko nazvať predajcom. O predaj podvodný ide už v pri samotnom pohľade na inzerát. Prevziať úlohu distribútora alebo resellera pre lieky je pomerne vážny prešľap, ktorý by mal mobilizovať hneď niekoľko orgánov činných v trestnom konaní.

POZNÁMKA: v ČR je možné kúpiť si telefónne číslo bez nutnosti preukazovať totožnosť, rovnako ako ho aktivovať. To žiaľ vytvára príležitosti rôznych špekulantov.

Dôležité upozornenia

Podvodník v takýchto prípadoch nemá žiadne lieky. Jediné čo má, je odvaha vytvárať falošné inzeráty a lákať ľudí do pasce. Aj tento konkrétny páchateľ používa fotografiu, ktorá vôbec nie je jeho. Oveľa skôr ju použil predajca v tomto pochybnom inzeráte ( bazarus.cz/73647-neurol-xanax-oxycontin-nembutal-roxicodone-diazepam-mandrax-quaa ) čo znamená, že predajca aktuálny využíva starú snímku len ako ilustračnú.

Nekomunikujte s takýmto páchateľom, nereagujte na prípadné jeho správy

Odporúčame nesnažiť sa získať lieky na predpis takouto cestou, kedy riskujete svoje vlastné zdravie. Na internete existuje mnoho predajcov, ktorí sa ľahko chcú zbaviť aj liekov falošných s neznámym zložením, zabalených ako lieky originálne. Takéto prípady sú stále časté. Pre neuvádzanie dátumu exspirácie môžu byť ponúkané aj celé roky zo odloženej starej zásoby. Rovnako nepredané skutočné lieky s chybnou šaržou s vážnymi zdravotnými dôsledkami si môžu nájsť spôsob, ako “pomôcť” ľuďom na nemocničné lôžko.

Nezažili sme jediný predaj liekov zahraničnou osobou, ktorá by prebehla v poriadku. Vždy ide o podvodný predaj, nereálnu zásobu, výmysly, iba ak obrázky. Dosiaľ sme nezažili a nemáme skúsenosti s Luisom, Frankom, Jacobom, Johnom, alebo kýmkoľvek z poza hraníc Slovenska, že by sľuboval lieky a aj ich dodal. Pri všetkých pokusoch pred rokmi reagovať na takéto inzeráty sa nám v minulosti vrátilo podozrivé správanie a požiadavky na peniaze vopred. Niečo nemysliteľné.

Obete tohto podvodníka nás žiadajú, aby sa ozvali aj ďalší poškodení do komentárov pod týmto článkom a umožnili tak spojiť niekoľko trestných oznámení do jedného.

