Varovanie pred falošným obchodom adidas-justdoit-sk.com 5 (100%) 2 hlas[ov]

Čínske podvodné eshopy, ktoré použijú slovenčinu jedine ak z prekladača s ezmyselnými slovnými spojeniami, sme tu mali opakovane. Doména, ktorá používa slávne heslo značky NIKE a pritom predáva ADIDAS, je ale absurdná hlúposť. O to viac, že tento údajný neuveriteľne lacný eshop chce peniaze vopred, vypýta si údaje z Vašej karty a to ešte drzým spôsobom – priamo u seba, bez platobnej brány. Znamená to jediné. Uložia si čísla vašej karty, stiahnu si peniaze v akejkoľvek výške, ak ich to pustí, no hlavne, nevlastnia žiaden tovar, ktorý by mohli predávať a posielať. Veď ostatne, takých eshopov je stále dosť.

Majú len stránky a systém, ako okrádať ľudí tam vonku. Vás sediacich online a neoverujúcich si eshopy. Opakujeme preto, že je nemysliteľné nakupovať v obchodoch, ktoré:

Nemajú žiadne pozitívne renomé a reálnych ľudí, ktorí ho otestovali

Neobsahujú sídlo a prevádzkovateľa

Telefonický kontakt a jasný emailový kontakt

Pozadie a identifikáciu, či aspoň sieť stránok, ktorá by spravovala stránky ako administrátor

Tieto stránky zatajujú absolútne všetko, pretože sú podvodné vo všetkých možných smeroch analýz a posudzovania. Od domény, po dizajn, obsah, ponuku, všeobecné podmienky, reklamačný poriadok, povinnosti dané zákonom pošliapané a odignorované… nič vtipné mi radšej ani nepríde na um. Stránky adidas-justdoit-sk.com sú nebezpečné a odporúčame sa im vyhýbať. Rovnako tak všetkým obchodom, ktoré nemajú ani len štipky slušnosti, aby dali verejnosti vedieť, kto sa ich vlastne snaží okradnúť a oklamať.

Jeden malý postreh na záver

Ak už analyzujeme tento podvodný web, potom poďme nazrieť aj na určité detaily. Poďme sa pobaviť. Povedzme, že naozaj chcete tenisky Adidas. Menu obsahuje:

Chlapcenske

Nike Basketbalove Topánky

Nike Bezecke Topánky

Nike Bootie

Nike Golfove Topánky

Nike Kopačky

Nike Lifestyle Topánky

Nike Sandale

Nike Skate Topánky

Damske

Nike Atleticka Topanka

Nike Basketbalove Topánky

Nike Bezecke Topánky

Nike Botasky

Nike Golfove Topánky

Nike Gym Topánky

Nike Kopačky

Nike Lifestyle Topánky

Nike Sandale

Nike Skate Topánky

Nike Tenisove Topánky

Nike Vzpieračské Topánky

Dievcenske

Nike Basketbalove Topánky

Nike Bezecke Topánky

Nike Bootie

Nike Golfove Topánky

Nike Kopačky

Nike Lifestyle Topánky

Nike Sandale

Nike Skate Topánky

Panske

Nike Atleticka Topanka

Nike Basketbalove Topánky

Nike Bezecke Topánky

Nike Bootie

Nike Botasky

Nike Golfove Topánky

Nike Gym Topánky

Nike Kopačky

Nike Lifestyle Topánky

Nike Sandale

Nike Skate Topánky

Nike Tenisove Topánky

Nike Vzpieračské Topánky

Nike Žabky

koniec. Bodka. A teraz sa skúsme zamyslieť. Kde v pekle sú tie Adidas tenisky?