Za trúfalosť považujeme predávať lieky, ktoré vás ochránia pred infarktom. Hazard so zdravým, ako inak. Ako pri lieku Heart Tonic, či Normalife...

Pozor na liek na srdce: Heart Tonic, alebo ReCardio, Normalife, HypertoSTOP 4.5 (90%) 2 hlas[ov]

Za trúfalosť považujeme predávať lieky, ktoré vás ochránia pred infarktom. Hazard so zdravým, ako inak. Najmä ak máte veriť práve liekom, ktoré sú predávané cez podvodné stránky s falošnými ľuďmi, ktorí vraj otestovali a skúsili tento prípravok a nemôžu naň dopustiť. Liečivo a stránky, ktoré to pomocou nafingovaných vymyslených ľudí predávajú, uvádzajú pod rôznymi menami a obalmi v rôznych krajinách, prevažne v Rusku.

Prípravky Heart Tonic, ReCardio, Normalife, HypertoSTOP, FitoHeel, alebo Herz sú stále to isté a jedno.

Upozorňujeme, že rovnaké stránky nesú v rôznych krajinách rôzne názvy prípravku, a menia aj mená jednotlivých ľudí, ktorí to vraj vyskúšali. Mení sa aj meno lekára. Pozrite, ako zázračne zmenia mená jednotliví ľudia, ktorí mali tvrdiť, že ako Slováci prípravok už vyskúšali. Upozorňujeme aj na názor odborníka – lekára uvedeného na stránkach. To že je to len fotobanka modela z internetu ani nemusíme bližšie špecifikovať. Podstatné je, ako je lekár podpísaný. Skôr ako stihli lekárovi vymyslieť meno a jeho prax v nepochybne v Bratislave, uvádzame snímku, ako “odborne” uvádzajú svojho odborníka. Nezmyselne ako “lekára, kandidáta lekárskych vied.”

Nuž pozrite si spúšť, akú na internete podvodné stránky robia:

http://www.anti-hypertension.com/

http://kma.betaholding.ru/82eUDZ/?language=cs – všimnite si ako je uvedený lekár a jeho tvár. Ako odborný garant projektu je uvedený ako Lekár, kandidát lekárskych vied. Nıečo absurdné a nepredstaviteľné.

http://lazyshop.org/index.php/tovary-so-skidkoj/item/recardio-kapsuly-ot-gipertonii – znova, len iné mená.

Aj Rumuni majú svoju verziu podvodných stránok: http://ro.hearttonic.org/

V Rusku rozsiahla sieť výdajných miest, alebo koho… http://fflrus.ru/5896-normalife-v-navoloke.html

http://fito-heel3.shopsale.pro/?code=aurh562tbt – všimnite si názor prípravku, inak stále tie isté snímky pobraté z fotobanky Shutterstock a iných zdrojov.

http://oneday.hypertostop.ru/ – tu je to ako HypertoSTOP

http://1tvv-novosti.com/gipertoniya_federal/index_1.html – aj tu

http://herz.gogoogs.com/?g=201&o_id=1231&c=US&sid=haBV&m=0&tid=348348649 v tomto prípade už ide o nový názov – HERZ a nič viac.

VERDIKT: v žiadnom prípade sa nespoliehajte na liečivo, ktoré je propagované takýmto spôsobom. Cez vymyslených fingovaných ľudí a nafingované stránky. Bez reálneho predajcu, ktorý nemá IČO DIČ a sídlo na Slovensku, alebo aspoň prekliatu poštovú schránku na nejakej slovenskej ulici. Stránky, ktoré porušujú množstvo zákonov Slovenskej republiky ani nemôžu predávať na našom území žiaden svoj produkt. Napriek tomu sa to deje.