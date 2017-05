Na centrum.sk vás môže v niektorý deň privítať banner, ktorý oznamuje prevratnú novinku v oblasti vedy, ale predáva len podvodný blaf Kankusta Duo Forte

Kankusta Duo Forte cez podvodné stránky a vymyslených ľudí 5 (100%) 2 hlas[ov]

Na centrum.sk vás môže v niektorý deň privítať banner, ktorý oznamuje prevratnú novinku v oblasti vedy. Nemeckí lekári dokonca majú označiť tento objav ako prevratný. O aký zázrak to ide? O žiaden. Podvodné stránky, jedny z mnohých, len využívajú zvedavosť ľudí a pokiaľ zároveň takéhoto človeka osloví obsah o tom, ako rýchlo sa dá zázračne schudnúť, majú ho v hrsti. Podvodné stránky, na ktoré sa po kliknutí na reklamu dostanete, propagujú lekára, ktorý je vymyslení.

Kankusta Duo Forte ako ten neopakovateľný zázrak lekárov

Adrian Meyer neexistuje, už sme to potvrdili. Aj veštci títo ľudia, na stránke http://curentlyoffer.com/421/kdf-wdt-3172/, ktorí majú potvrdzovať účinky akejsi látky, v skutočnosti neexistujú. Ide o identické tváre, ktoré propagujú množstvo iných prostriedkov na chudnutie a ani o jednom z nich samotní ľudia nevedia, keďže sú podvedení sami. Pani, ktorú si môžete všimnúť na jednej z kradnutých fotografií, sa objavuje aj v tlačenej Eurotelevízii v rámci inzercie na chudnúce prostriedky. Dovoľte nám teda v tejto chvíli upozorniť na fakt, že prípravok KANKUSTA DUO FORTE sa snaží dostať do vašich peňaženiek pomocou novej reklamy, cez hlásenie o prevratnom objave a dovoľte nám zároveň vysloviť žiadosť, aby ste upozornili najmä starších členov rodiny, ktorí sú objednávateľmi týchto produktov a nepriznávajú svoju dôverčivosť voči podobným bannerovým kampaniam. Najmä ak sú servírované miestom, ktoré by malo byť dôveryhodné.

Problémový web v každom smere

Odporúčame nájsť is u nás práve článok, kde už spomíname Adriána Meyera, ako vymyslého lekára. Podvodných stránok propagujúcich Kankusta Duo Forte je totiž dneš ešte viac a aj on je rozíšrený pomerne dosť, na to že neexistuje. Stránky, ktoré propagujú Kankusta Duo Forte nemajú v žiadnom prípade nikdy nič stavbu webu v poriadku. Vymyslené komentáre, vymyslený obsah sú jedným problémom. Druhým problémom je zavádzanie. Stránky sa hrajú na magazín, no zvláštnosťou je, že sa nedá nikam dostať a všetky odkazy vedú na stále rovnakú stránku. Ak sa rozhodnete prípravok kúpiť, nakúpite v obchode, ktorý porušuje viacero platných zákonov SR.