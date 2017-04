Pamätáte si ešte na Slovenský lekársky blog? Presne rovnaká stránka ale s iným názvom sa objavila tentoraz a láka na nákup lieku na prostatu...

Pozor! Prípravok Prostect a falošní lekári Ján Vratný a Michal Lúčny 3.6 (72%) 5 hlas[ov]

Pamätáte si ešte na podvodný Slovenský lekársky blog? Presne rovnaká stránka ale s iným názvom sa objavila tentoraz a láka na nákup lieku na prostatu Prostect, prípadne na ďalšie zdravotné komplikácie. Stránky sa nazývajú NEZÁVISLÝ INŠTITÚT ZDRAVIA. O niečom takom ste istotne nikdy nepočuli, nie je nikde registrovaný a ak už chce rozdávať v oblasti zdravotníctva rozumy, mal by mať nejakú právnu formu.

Nemá však nič. Ide o jasný čistý podvod presne ako v prípade lekárskeho blogu. Aj tu sa totiž objavujú falošné informácie, zmanipulovaný text, vymyslení neexistujúci falošní lekári a množstvo obsahu, ktorý vás má len presvedčiť na kúpu prípravku Prostect. Reálne mužom pomôcť nechce nikto.

Stránky NEZÁVISLÝ INŠTITÚT ZDRAVIA

Obsah, ktorý tieto stránky prezentujú, je odporný. Zavádza v každom jednom slove. Ak kliknete kdekoľvek na stránkach, neobjaví sa nič. Všetky odkazy vedú na nákup prípravku. Žiaden magazín a ani inštitút. Len jednoduchá jedna jediná stránka, ktorá vás má nalákať priamo na nákup prípravku, ktorý vám priamo na svojom webe aj predajú. Nič to, že porušujú viacero slovenských zákonov a celkom ignorujú Obchodný zákonník. Niekde nad komentármi sa dozviete, že LIEK PROSTECT využíva veľká časť opýtaných. Komentáre dole, to je snáď zlý vtip. Všetky fotografie drobných ľudí v kocke sú vykradnutý ruský VK.com a iné miesta. Všetky komentáre sú natvrdo nasadené v kóde pri spustení stránok a nejde za žiadnych okolností o žiadne komentáre. Stránkam chýba mechanizmus na správu a pridávanie komentárov. Všetko je zmanipulovaný obsah. To najhoršie ešte len príde.

Lekári, ktorí neexistujú, predávajú PROSTECT

Liek Prostect, ako ho sami na stránke uvádzajú, predávajú a propagujú lekári, ktorí nesú mená Ján Vratný, alebo Michal Lúčny. Veľmi obľúbené u zahraničných podvodníkov, používať na Slovensku mená z prídavných mien. AK sa pozrieme bližšie na prvého, podvodné stránky http://abcmagazine.pro/azsemzftlp/TE_Healthcare_academy_Prostect_SK/? Ho uvádzajú ako: Jána Vratného. Ján Vratný a k nemu uvedený popis „Popredný urológ Nezávislého inštitútu zdravia. Vedúci urológ Nezávislého inštitútu zdravia, lekár, profesor. Aktívny člen Európskej rady urológov, prednášajúci profesor a chirurg pracujúci v Európe a USA.“ Vyznieva dôveryhodne. Ale.

Tento pán ale neexistuje. Nie len že inštitút je vymyslený, titul a miesto pôsobenia tiež, ale aj meno a identita ako taká. V skutočnosti je to bulharský lekár a fotografia zo stránok: https://www.24chasa.bg/zdrave/article/6165375

A druhý lekár sa má volať Michal Lúčny. Uvádzajú pri ňom nasledovné informácie „Doktor lekárskych vied, Atestovaný urológ, Profesijné skúsenosti – 43 rokov.“ Ibaže je to zrejme Rus. Na ruskej doméne, ale ukrajinský web, ktorý zavádza rovnakým spôsobom, zneužíva rovnakého pána na rovnakom podvodnom inštitúte. Pozrite si ho na adrese: http://tdyeasmx.1liveinternet.ru/ alebo tiež v tomto článku na GAZETA, kde je pravdepodobne umiestnený rovnaký článok: http://gazeta-nm.ru/prostodin-ot-prostatita-mnenie-urologov-o-lechenii-prostatita/, keďže ale uvádzajú rovnaké klamstvá v rovnakej podobe, môže ísť o rovnakých autorov.

Túto istú tvár zneužili aj pri predaji tiež pochybného výrobku menom PANTOSAGAN, ktorý nemá s Petrom nič a slúži na podporu mužskej…. Tvár lekára na tejto stránke má presvedčiť, že všetko je pravdivé a pod dohľadom odborníkov. http://otricatelnueotzyvy.ru/pantosagan-otzyvy

Fotografie stránok umiestníme aj na Facebook.com/Varovania