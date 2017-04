Len nedávno sa na internete objavil záhadný Blog slovenských lekárov. Teraz prichádza alternatíva, nevedno prečo, pod názvom Slovenský blog pre odborníkov medicíny.

Slovenský blog lekárov sa mení na Slovenský blog pre odborníkov medicíny 5 (100%) 1 hlas[ov]

Len nedávno sa na internete objavil záhadný Blog slovenských lekárov, pričom nebol ani blogom, ani nepatril slovenským lekárom a ani jeden slovenský lekár na ňom nemal jediné vyjadrenie. Teraz prichádza alternatíva, nevedno prečo, pod názvom Slovenský blog pre odborníkov medicíny.

Medzi odborníkov medicíny môže patriť odborní na podomovú medicínu vo fľaši čistej vody. To, na čo ale narážame je fakt, že pôvodný Blog slovenských lekárov bol podvodný magazín a to, čo prišlo dnes ako náhrada, je presne to isté, len s iným názvom.

Pôvodní podvodníci a pôvodný web

Okrem toho je na Slovenskom blogu odborníkov medicíny rovnaký podvodný text, vymyslený lekár MUDr. Ján Kolesár, ktorého sme už správne identifikovali ako renomovaného lekára zo západnej Európy.Keďže ide o identické stránky, len inú adresu na webe, viditeľnú na obrázku, ide jednoznačne o jedného majiteľa a prevádzkovateľa. Výsmechom práce skutočných webdizajnérov je to, čo prezentujú za blog. Menu položky ani nemožno kliknúť, pretože nie sú odkazmi.