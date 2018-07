Štátny doručovateľ zásielok a poštová služba Slovenská pošta, a.s. ako vierohodná spoločnosť s pomerne silným zázemím a tisíckami zamestnancov je vnímaná pozitívne, napriek určitým...

Podvodná súťaž a zneužitá Slovenská pošta, a.s. s vraj exkluzívnou odmenou 5 (100%) 1 hlas[ov]

Štátny doručovateľ zásielok a poštová služba Slovenská pošta, a.s. ako vierohodná spoločnosť s pomerne silným zázemím a tisíckami zamestnancov je vnímaná pozitívne, napriek určitým problémom, ktoré nájsť aj v iných firmách. Že práve Slovenskú poštu, a.s. zneužijú podvodníci do falošných súťaží, to sme absolútne nečakali. Opäť tu máme totiž ďalšiu súťaž, ktorá rovnako, ako doteraz poukážky do TATRALANDIE, poukážky pre TESCO alebo poukážky pre LIDL láka ľudí do pasce cez pofidérny kvíz. Výhrou je tentoraz neznáma exkluzívna odmena a je len posledných pár kusov.

V žiadnom prípade Slovenská pošta, a.s. nič neorganizuje

Žiadna spoločnsoť nikdy neroganizjje súťaže cez takého pochybné spoločnosti a stránky, ktoré neuvádzajú ani len štatút, podmienky a informácie o súťaži skôr, ako sa do nej zapojíte. Pochybné fingované komentáre na stránke majú umocniť pocit, že ide o oficiálnu súťaž a tak vám ani len nenapadne, že by práve Slovenská pošta, a.s. mohla vyzerať ako podvodník. Lenže stiahnuť logo a nafingovať podobnú súťaž zaberie 3 minúty. Len upozorňujeme, že zneužitie korporátnych farieb, názvu, loga a celej spoločnosti na takéto podvodné praktiky je mimoriadne vážnym porušením zákona o obchode. Vytváranie nebezpečenstva zámeny a poškodzovanie značky je len časťou toho, čo má páchateľ na rováši.

Účasťou v súťaži riskujete, že od vás získa útočník prístupy na platobnú kartu, bude vyžadovať úhradu niečoho, čo nikdy neuvidíte, alebo bude požadovať overenie cez SMS a teda prídete o kredit. nereagujte a najmä neverte podobným ponukám. Súťaže, ktoré na sociálnych sieťach a na WhatssUpp vyžadujú, aby ste ich poslali ďalej, nemôžu byť legálne a už vôbec nie skutočné ani v budúcnosti a neboli ani doteraz. V žiadnom prípade! Meranie toho, koľkým priateľom ste niečo poslali môže prebiehať len v prípade, ak ide o špeciálne aplikácie, no stále nemôže ísť v reálnej súťaži o podmienku zdieľania. Slovenská pošta žiadnu súťaž neorganizuje, podobne ako Tatralandia, TESCO, LIDL a aj v budúcnosti ďalší.

Stránky: “http://post.com.onenotification<bodka>co” považujeme za falošné. Reálne však odkazuje na nie až tak nebezpečnú službu (na rozdiel od iných) venovanú úhradám a bitCoinom (v čase testovania, no smerovanie odkazu sa môže kedykoľvek zmeniť aj na nebezpečnejšie miesto). Ktokoľvek nepozorný si môže vytvoriť konto, ktoré mu bude celkom zbytočné. Náhle neznáme prostredie v angličtine po kliknutí otvára totiž stránky: https://spotzplay<bodka>com/registration?theme=m-2-bitbook&a_aid=698hgfjuhy45&page=m-2-bitbook&clickid=28530673&pubid= – v tomto odkaze je ukrytý aj kód konkrétneho zodpovedného za celý podvod. Vďaka kódu sa počíta pod konkrétnu osobu každá jedna registrácia nepozornej obete a prináša podvodníkovi zisk. Je ťažko pochopiteľné, aký to má zmysel pre daného človeka, ktorý čaká nejaké uúlatnenie výhry, prihlásenie k jej doručeniu a pritom sa len dostane na stránku, kde netuší čo má robiť. Jednoducho preto, že práve nevedomosť je to, čo potrebuje podvodník v pozadí. Získať pod sebou viac registrovaných ľudí a mať za nich provízie.

Najlepším nástrojom ako bojovať proti podvodným súťažiam je neveriť každej hlúposti a informácie overovať. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o sieť podvodných stránok križujúcich Európu, ktoré zneužívajú rôzne služby a značky na rôznych miestach.

Na prípad nás upozornil čitateľ Richard, ďakujeme.