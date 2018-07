Podvodníci nespia. Všetci tí, čo vymýšľajú falošné emaily, ako je napríklad ten dnešný, to nerobia len tak pre nič za nič. Každý takýto pokus...

Falošný email od Facebook Rewards, že ste vyhrali milión dolárov 5 (100%) 1 hlas[ov]

Podvodníci nespia. Všetci tí, čo vymýšľajú falošné emaily, ako je napríklad ten dnešný, to nerobia len tak pre nič za nič. Každý takýto pokus pri nejakom počte obetí, ktoré naletia, prináša zisk. pre zisk to robí každý jeden. Nebuďte jednou z obetí a skôr ako správam uveríte, overte si odosielateľa a jeho obsah na internete, požiadajte skúsených známych, alebo sa pri takomto vážnych správach raďte so zdravým rozumom.

Hlásenie o údajnom FACEBOOK REWARDS a vašej výhre jedného milióna dolárov vyzerá pekne, ale v skutočnosti je to len fejk. Na tento email nás upozornila Zlatka.

** Fri, 06 Jul 2018 00:37:40 -0700 – “Facebook” <vicenza@anisn.it> **

Vážený používateľ služby Facebook,

Tím Facebook vás chce informovať a blahoželám vám k tomu, že ste sa stali našimi víťazmi v roku 2018.

Program Facebook Rewards sa robí každé dva roky. Náhodne ste si vybrali administrátora internetového kreslenia Facebook. Správca remízy je automatizovaný program, ktorý používateľov Facebooku náhodne vyberie.

Boli ste schválení, aby ste si vyžiadali celkovú peňažnú odmenu vo výške 1 000 000 USD (jeden milión dolárov).

Výška výhry: $ 1 000 000 USD (jeden milión dolárov)

Číslo šarže: TFB 12329317735197437-FEB / 2018

Číslo ref.: TFB 29501840205289 / ES 877

Program Facebook Rewards je hrdo sponzorovaný manažmentom Facebooku. Vaša peňažná odmena vám bude prevedená vo vašej krajine, kde bol váš účet Facebook zaregistrovaný.

Ak chcete požiadať o peňažnú odmenu, obráťte sa na riaditeľa programu Facebook Rewards na nasledujúci email: peter_deng1@hotmail.com

Musíte vyplniť nasledujúci formulár:

Tvoje meno:

Tvoja národnosť:

Vaša súčasná krajina pobytu:

Tvoj vek:

Váš telefón nie:

Vaše zamestnanie:

Ako dlho ste používali Facebook ?:

Uveďte prosím vyššie uvedený formulár a pošlite ho riadiacemu programu s nižšie uvedenými podrobnosťami

E-mail: peter_deng1@hotmail.com

Názov režiséra programov Facebook odmenených: Peter Deng

Oddelenie: Oddelenie prepúšťania hotovosti.

Pozícia: DIRECTOR, program Facebook Rewards.

Akonáhle sú vaše údaje prijaté v e-mailovej adrese uvedenej vyššie, programový riaditeľ Vás bude kontaktovať s informáciami o tom, ako môžete požiadať o peňažnú odmenu kdekoľvek. Celková suma jedného milióna USD sa vám bude vyplácať bez akýchkoľvek záväzkov alebo výsluchov.

Pre vašu bezpečnosť sa dôrazne odporúča zachovať dôvernosť vašich víťazných informácií, kým nedostanete víťazné peniaze. Nezverejňujte svoje víťazné informácie tretej strane. Toto je bezpečnostné opatrenie, ktoré vás ochráni a zabráni neoprávnenému zneužitiu programu odmien v službe Facebook.

Ešte raz sa blahoželáme všetkým členom a zamestnancom tímu Facebook. Zaistite, aby ste nám zaslali spätnú väzbu alebo otázky pánovi Petrovi Dengovi na jeho emailu: peter_deng1@hotmail.com

Ďakujeme za používanie Facebooku.

S pozdravom,

David Anderson,

Koordinátor programu,

Facebook Rewards Program,

2018. Všetky práva vyhradené.

