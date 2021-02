Pozor na falošných nakupujúcich a úhrady na kartu cez zneužitý Bazar.sk 5 (100%) 2 hlas[ov]

Čitateľ Matej nás upozornil na novinku. Internetový predaj a inzertné portály máme síce preskúmané a dostali priestor aj v knihe (Ne)bezpečný internet, no tento prípad je novinkou. Pomerne vážnou, keďže na bazáre sa dostávajú aj mnohí ľudia, ktorých online skúsenosti vytvára len trasa medzi emailom, youtube a Facebookom. S tým, čo si pripravili podvodníci teraz, nemajú určite žiadne skúsenosti. Ba dokonca sme sa s tým nestretli ani my. V tomto prípade ide o zneužitie služby BAZAR.SK

Kontakt cez whatsapp, chcú kúpiť, posielajú peniaze, ale chcú číslo karty

Odporúčame čítať pozorne najmä v prípadoch, ak predávate drahšiu vec, nábytok, elektroniku, kočík a ozývajú sa buď jazykové skomoleniny, záujemcovia s rýchlou pravdou vopred a podobne. Nižšie uvádzame bežné prípady, ktoré sa dejú už niekoľko rokov. Tentoraz je však novinkou vylákanie predajcu na falošnú platobnú bránu. Pošlú vám odkaz na stránku Slovenskej pošty, alebo kuriéra. Vraj máte zadať svoje číslo z platobnej karty, aby ste mohli prijať peniaze.

Opakujeme, že peniaze môžete prijímať cez IBAN. Platobná karta sa volá platobná preto, že slúži na platenie. Ak zadáte čísla z platobnej karty na neznáme platobné brány, alebo služby odchytávajúce údaje z týchto kariet, vedome vkladáte ochranné prvky do falošného prostriedku, ktorý vám vybieli účet, alebo len spôsobí nemalé škody. Žiadna banka nebude na vine, ak niečo takéto spravíte a škodu pre vlastné vážne pochybenie tak ani obeti podvodu nemôže preplatiť.

1. príklad komunikácie s podvodníkom

V prvom príklade je takmer obeťou predajca, ktorý mal záujem predávať. Ozval sa mu však zahraničný kontakt so záujmom platiť vopred. Problémom je, že vám nasľubuje, že peniaze poslal a celú sumu si vyzdvihnete vo vymyslenej platobnej bráne. Dokonca na doméne, ktorá nemá nič spoločné so Slovenskou poštou. Pozrite si obrázok.

A takto to prebiehalo:

[26/02/2021, 12:42:11] ‪+40 732 753 061: ‎Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. [26/02/2021, 12:42:11] ‪+40 732 753 061: Dobry den, je oznámenie o predaji stále relevantné? [26/02/2021, 12:42:28] ‪+40 732 753 061: https://deti.bazar.sk/LINKNATOVAR [26/02/2021, 12:42:56] Matej: ano [26/02/2021, 12:45:24] ‪+40 732 753 061: Ok, som pripravený na vyzdvihnutie, môžem zariadiť doručenie post.sk, na moje náklady?🙂 [26/02/2021, 12:47:05] Matej: nech sa paci ak po to niekto prijde [26/02/2021, 12:49:48] ‪+40 732 753 061: Môžem si objednať kuriéra) [26/02/2021, 12:50:52] ‪+40 732 753 061: Kuriér príde, keď je to pre vás výhodné [26/02/2021, 12:50:54] ‪+40 732 753 061: Ok? [26/02/2021, 12:51:35] Matej: ok, ako prebehne platba? [26/02/2021, 12:52:30] ‪+40 732 753 061: Pozri, zaplatím za tovar a doručenie, potom ti pošlem odkaz a dostaneš peniaze na kartu, po obdržaní peňazí dostaneš sledovacie číslo a ty mi pošleš tovar [26/02/2021, 12:53:07] ‪+40 732 753 061: Môžem to zariadiť a všetko pochopíte [26/02/2021, 12:53:27] Matej: ok [26/02/2021, 12:53:37] ‪+40 732 753 061: Moment prosím [26/02/2021, 12:58:03] ‪+40 732 753 061: https://postsksafe.shop/tracks/120328517461 [26/02/2021, 12:58:30] ‪+40 732 753 061: Všetko je pripravené :) kliknite na odkaz, ktorý som vám poslal. zadajte všetky podrobnosti a peniaze prídu o pár minút. Kuriér vám do 3 dní zavolá späť.

2. príklad komunikácie s podvodníkom a falošný platobný systém

Pozor, podvodníci si vytvorili na známom Bazárovom portáli aj novinku, údajne akýsi platobný systém. Predajca má získať pocit, že tovar je už zaplatený priamo cez BAZAR.SK, ba čo je zaujímavejšie, link nie je na bazar.sk, ale na inom podvodnom webe. Ten sa rýchlo sťahuje, mení, takže už ie je aktuálny. Odkazy na stránky podvodník veľmi rýchlo z komunikácie zmaže, akonáhle získa pocit, že oslovená budúca obeť ho prekukla.

foto: predstavenie falošného platobného systému BAZAR.SK, ktorý pritom neexistuje.

Foto: falošná transakcia. Ak kliknete na DOSTAŤ 7 EUR, prejdete na platobnú bránu. Tá je pritom falošná. Z nej môžete mať pocit, že zadaním čísiel z karty, získate peniaze na kartu. Opäť upozorňujeme, žiadne peniaze na kartu nedostanete. Karta bude vyrabovaná kým ju vôbec ochranné prvky vyrabovať dovolia.

Samotná komunikácia:

[25/02/2021, 20:17:04] ‪+43 650 9781970‬: ‎Messages and calls are end-to-end encrypted. No outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. [25/02/2021, 20:17:04] ‪+43 650 9781970‬: Hi [25/02/2021, 20:17:11] ‪+43 650 9781970‬: https://nabytok.bazar.sk/LINKNATOVAR [25/02/2021, 20:17:17] ‪+43 650 9781970‬: Je na predaj?) [25/02/2021, 20:18:43] Matej: Dobry vecer, ano je to na predaj. [25/02/2021, 20:18:59] ‪+43 650 9781970‬: Môžete poslať do Tisovca?) [25/02/2021, 20:19:41] Matej: Mozem ale az v pondelok, treba priratat cenu za dobierku [25/02/2021, 20:20:15] ‪+43 650 9781970‬: Chcem platiť cez bazárovú službu [25/02/2021, 20:20:28] ‪+43 650 9781970‬: Na Slovensku je teraz veľa podvodníkov [25/02/2021, 20:20:41] ‪+43 650 9781970‬: Nechcem riskovať [25/02/2021, 20:21:11] Matej: Neviem ako to funguje [25/02/2021, 20:22:02] ‪+43 650 9781970‬: Za produkt zaplatím. Dostanete peniaze. Zašlite produkt! [25/02/2021, 20:22:25] ‪+43 650 9781970‬: Bude to trvať 10 minút.)) [25/02/2021, 20:22:45] Matej: Ok [25/02/2021, 20:23:09] ‪+43 650 9781970‬: ‎This message was deleted. [25/02/2021, 20:24:54] ‪+43 650 9781970‬: ‎This message was deleted. [25/02/2021, 20:25:06] ‪+43 650 9781970‬: 🤝🏼 [25/02/2021, 20:27:25] ‪+43 650 9781970‬: Stále som nedostal potvrdenie. Máte problémy? [25/02/2021, 20:29:51] ‪+43 650 9781970‬: ?? [25/02/2021, 20:32:05] ‪+43 650 9781970‬: Prosím, neignorujte to... [25/02/2021, 20:35:08] Matej: Ta stranka nepatri pod bazar [25/02/2021, 20:35:18] Matej: Ma to inu domenu [25/02/2021, 20:35:26] Matej: A iny certifikat [25/02/2021, 20:35:40] Matej: T.j. Asi ide o podvod

Rovnaké prípady už poznáme, len chýba priama falošná brána

Trik s platbou vopred, pričom posielajú kuriéra, už poznáme. Zväčša prebiehal tak, že ste mali pocit, akoby peniaze boli na ceste k vám, no podvodník poslal viac a potrebuje poslať časť z tej sumy na účet kuriéra. Reálne ale obeť podvodu neposiela časť z prijatých peňazí, ale čisto svoje peniaze, pretože od podvodníka neprišla žiadna suma. Potvrdenia z jeho strany sú falošné. Vo výsledku tak obeť podvodu pošle peniaze za falošného kuriéra do Británie, Nemecka, či inam. Nikdy mu však nedorazia peniaze s vyššou sumou. Podvodník zarobil a vy ste ten okradnutý. Obetí s týmto postupom je mnoho.

ODPORÚČAME : (Ne)bezpečný internet sa o tom dočítate na stranách 205 a 206 v knihesa o tom dočítate na stranách 205 a 206

