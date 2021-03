Pozor na podvodný liek na hypertenziu – Detonic a fake lekárov 5 (100%) 1 hlas[ov]

Nekončiace spamy na podvodné lieky prichádzajú a dookola sa snažia ľudí, ktorých doteraz oklamali kvantom iných prípravkov, masírovať povedomím o zamlčovaných liekoch. Odrazu neznáme stránky vedia o liekoch, ktoré nikto iný nepozná. Samozrejme, že je to len pokračovanie rozsiahleho medzinárodného podvodu. Ten nemá problém zaplatiť niekoľko tisíc eur za deň reklamnej kampane, alebo spamovacím serverom, pretože mu to prinesie investíciu a vytvorí zisk. Podvodníci predávajú rôzne šmejdy, tentoraz emailové schránky zaplňujú zmienkou o zázraku menom Detonic. Všetky recenzie, ktoré na internete prípravok chvália, sú narafičený podvodný šmejd rovnako, ako prípravok sám. Nejasné zloženie, pôvod, všetok predaj prebieha ilegálne, bez jasnej informácie, kto pridáva a kde to bolo vyrobené. Neviete nič. Jediné mená lekárov, o ktorých by ste sa chceli oprieť, sú vymyslené. Odborníci neexistujú.

Vraj nás zachráni pred infarktom a mŕtvicou

Podvodníci doslova v spame tvrdia „Detonic©— tlak je v normě již od prvního použití a navždy. Zachraňte sami sebe od smrti na infarkt nebo mozkovou mrtvici!“. Vytvárajú akýsi BUBUBU efekt a ten môže prerásť do dojmu, že prípravok nás naozaj zachráni od mozgovej mŕtvice a infarktu. Dva vážne prípady postihujúce dva celkom odlišné orgány. Toto nám vážne tvrdia o Detonic? Prečo o tomto zázraku doteraz svet medicíny nevedel?

Identické stránky, identická falošná lekárka – terapeutka, identický obsah sa v nedávnej minulosti spájal s iným šmejdom. Jeho obal vyzeral inak a nazýval sa ReCardio. Rovnaké drísty pod ním dnes sprevádzajú Detonic.To isté sa v rucky hovoriacich krajinách od Rusko po Bulharsko dialo aj s prípravkom menom Normaten a aby to nestačilo, rovnako aj s prípravkom Gipertofort. Ten istý web, drísty, podvodné ťahy… len sa mení škatuľka a názov. Všetko to je v danom čase onen zázrak a revolučná novinka.

Detonic je unikátny a certifikovaný produkt?

Je certifikovaný asi tak ako Desperado z Vyvolených na pilota aeroliniek. Žiadna certifikácia. Hypertenzia netrápi malý počet ľudí. Staršia generácia môže ľahko podvodníkom uveriť. Prosíme, dajte vedieť svojim starým rodičom a rodičom, aby boli obozretní predtým, čo nakupujú, alebo sledujú. Dôchodcom a dôverčivým zákazníkom podobných stránok sa pokúšam jasne vysvetliť všetky prvky a postupy overovania v knih (Ne)bezpečný internet – od strany 37 po 42 a aj neskôr. PC: neviete, čo to znamená, keď je niekto “terapeut vyššej kategórie”? Podvodníci stojaci za šmejd-webom totiž akosi nadobudli dojem, že takéto pomenovanie pozície neexistujúcemu odborníkovi bude stačiť. Nám teda nie.

Pozor, o Detonic nenájdete žiadne skutočné dobré slovo

http://www.lekaren-herba.sk/detonic-terapeuticke-adjuvans-pre-hypertenziu/ – Narafičený článok, plný nehoráznych hlodov, zlého prekladu, mixu chorvátštiny so slovenčinou a vetami, ktoré nedávajú logiku.

– Narafičený článok, plný nehoráznych hlodov, zlého prekladu, mixu chorvátštiny so slovenčinou a vetami, ktoré nedávajú logiku. http://www.kilix.sk/detonic/ – pozor, falošná recenzia, vychvaľuje prípravok do nebies, pritom ide o podvodný článok

– pozor, falošná recenzia, vychvaľuje prípravok do nebies, pritom ide o podvodný článok https://sites.google.com/site/detonicversionzku/detonic-ako-uzivat – ťažko pochopiteľné stránky, ktoré obsahujú šialenosti, preklad ako z translator verzia 1995.

– ťažko pochopiteľné stránky, ktoré obsahujú šialenosti, preklad ako z translator verzia 1995. http://bscfslovakia.sk/detonic/ – ďalšia podvodná recenzia. Nie, toto nie je recenzia potvrdzujúca pravosť a účinky prípravku Detonic. Ide len o ďalší nezmyselný článok plný hlúpostí, ktorý vytvára dojem, že Detonic existuje, funguje a má za sebou úspechy.

– ďalšia podvodná recenzia. Nie, toto nie je recenzia potvrdzujúca pravosť a účinky prípravku Detonic. Ide len o ďalší nezmyselný článok plný hlúpostí, ktorý vytvára dojem, že Detonic existuje, funguje a má za sebou úspechy. https://product-info.eu/sk/detonic/ – ďalší narafičený vychvaľujúci odpad.

Aký je Detonic naozaj?

Neverte ničomu, čo sa vám snaží stránka o Detonicu podstrčiť ako údajný popis účinkov a úspešnosti. Všetci zákazníci sú na ich stránkach vymyslení, rovnako ako lekári. Predaj prebieha ilegálne. Predajca nemá záujem, aby ste ho konfrontovali otázkami, či reklamáciou. Sľubuje nehorázne hlúposti a ich falošný obsah má riadne trhliny aj na českých fingovaných portáloch, poľských, či rumunských.

