Upozorňujeme pred podvodným Auresoil Sensi & Secure v tlači

Na prípravok s názvom Auresoil Sensi & Secure nájdete recenzie a informácie o lekároch a výskumoch aj priamo v týždenníku Slovenka. Podvodníci sa neštítia objednať si inzertnú stranu kdekoľvek. Ľahko môžu tvrdiť niečo o zázraku, ktorým vyliečite sluch. Prípravok vám dorazí, predražený, nijako účinný, s neznámym zložením, neznámym predajcom a nedá sa samozrejme vrátiť, pretože žiadna záruka neexistuje. To, čo by ste o ňom mali vedieť, sa pokúsim zhrnúť do nasledovného článku.

Na čo pozor:

Nechutný internetový podvod sľubuje vyliečenie hluchoty

Zameranie na seniorov si sľubuje výborné zisky

Nič také ako Auresoil Sensi & Secure nemožno považovať za liečivo

Informácie o prevratnej liečbe a lekároch sú všetky falošné

Na nebezpečný prípravok upozorňuje aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Príčiny straty sluchu môžu byť rôzne. Je nemysliteľné sľubovať účinky pri všetkých príčinách!!!

Neznámy pôvod Auresoil Sensi & Secure

Jediné zmienky o tomto podvode nájdete na falošných weboch s falošnými lekármi a falošnými zákazníkmi, ktorí sa vyjadrujú s falošným hodnotením a pochvalami na adresu spomínaného šmejdu na sluch. Nie je jasné, kto to vyrobil a čím by to mohlo byť také drahé. Ani to, čo to obsahuje, ak je to považované za všeliek. Lekár, ktorý to prezentuje na inzertnej strane v Slovenke, neexistuje.

Na internete nájdete recenzie, ktoré si ho pochvaľujú

Všetky recenzie, ktoré si prípravok pochvaľujú, sú podvodné. Ide o narafičený neoriginálny obsah so zlou slovenčinou, podivne formulovanými vetami. Hlavne však takto recenzia nevyzerá. Sú to drísty o účinkoch, samá chvála. Popis, ktorý vidíte aj na ich falošných weboch. Nie je to reálna recenzia o reálnych skúsenostiach. Takéto podvodné stránky, ktoré vychvaľujú tento výrobok zámerne lákajú na pojmy ako „cena, informácie, indikácia, zľava, akcia“ a pravdepodobne na niektorých miestach cez podivný affiliate, alebo priamo podvodník na vlastný portál smeruje odkazy na zakúpenie tohto šmejdu.

S týmto podvodom sa spájajú rôzne stránky na neustále ďalších a ďalších doménach, ktoré tvrdia príbeh o dôchodcoch, ktorým sa vrátil sluch. Uvádza sa lekár Jaromír Dubnický, ktorý je vymyslený a ide o snímku z fotobanky.

Príklady takýchto podvodných recenzií:

https://www.ekopak.sk/auresoil-sensi-secure-en-pharmacie-acheter-forum-avis-prix/

https://kosmeticke-poradenstvi.com/auresoil-sensi-secure/

https://promobestoffer24.com/421/auresoil-m-med/gps/?req-id=DWOeobkR

https://pre-krasu.eu/auresoil-sensi-secure/

https://www.auresoil-shop.com/gs_sk/

https://www.central2013.eu/auresoil-sensi-secure/

Regionálny úrad verejného zdravotníctva varuje

Sme nesmierne radi, že v tomto prípade proti prípravku varuje aj inštitúcia ako Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline. Nesmierne radi, pretože naše úrady sa takmer vôbec nevyjadrujú k prípravkom ako je tento. Dôležité varovanie si môžete prečítať na: http://www.ruvzza.sk/11_clanky/hv/aureoil.pdf

Odporúčame:

Akejkoľvek inzertnej strane o lekároch a účinkoch v týždenníkoch sa odporúčame vyhnúť. Dosiaľ sme nenarazili na jedinú takúto stránku s reálnym lekárom a reálnym liekom. Ak ho neviete overiť, ruky preč.

Prípravok môže uvádzať aj celý názov: Auresoil Sensi&Secure Natural Care Ear Oil, v mnohom používa rovnaké stránky a texty, vymyslené osoby, lekárov a zákazníkov, ako iný podvodný prípravok s názvom BIOSTENIX OIL.

