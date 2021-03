Pozor na XTactical Drone za 99 EUR z tejto podvodnej stránky a spamu 5 (100%) 1 hlas[ov]

Dajte si mimoriadny pozor na aktuálny spam ponúkajúci úžasný krásny dokonalý dron XTactical Drone len za 99 EUR. Pôvodná cena 199 EUR, ale dnes len posledné dve minúty, za 99 EUR. Počítadlo v závere podozrivého webu sa snaží vytvoriť nátlak. Pochopiteľne. Chce docieliť, aby ste neradi prišli o výhodnú ponuku a neuvážene kúpili niečo, čo zrejme ani len nemá onú hodnotu.

inzercia:



V základe je problém ten, že tento úchvatný dron sa propaguje cez podvodný spam. Adresy si pokradli nevedno odkiaľ, ale žiaľ databázu majú identickú s falošnými liekmi a ich spamovaním z pred pár dní. Ak nás sledujete pravidelne, spomeniete si na CANNABIS OIL, ktorý podvodníci každý týždeň predávajú na inú diagnózu. Raz na prostatu, inokedy na kĺby, inokedy na chrbticu a inokedy na nevedno čo. Dnes na rovnaké adresy smerujú nevyžiadané emaily, ktoré nemožno ani len odhlásiť. Tie ďalej propagujú lietajúci dron s úžasným vychválením. Ak chcete zopár dôvodov, prečo ruky preč, nech sa páči.

Dôvody, prečo ruky pred od nákupu drona XTactical Drone z tejto stránky

Ponuka prichádza cez spam, ktorý má identické prvky ako iné podvodné šmejdy pred ním. Príliš lacná ponuka na funkcie, ktoré stránka prezentuje Žiadne obchodné podmienky Žiaden kontakt, len poštová adresa niekde do Španielska, nevedno na koho. Žiadne reklamačné podmienky Žiadne GDPR, či prehlásenie o narábaní s osobnými údajmi Odpočítavanie sa vám snaží nahovoriť, že akcia skončí. Ak ale na stránky prídete neskôr, odpočítavanie údajne skončenej akcie sa spustí znovu. Údaj, že zostáva 21 kusov je podvodný. Rovnako ako jednotlivé počty. Stránky obnovíte a znova je tam pôvodné číslo údajných posledných kusov. Zavádzanie a klamanie zákazníka. Úžas! Pozrite si na spodku stránky uvedené kontaktné údaje na prevádzkovateľa. Sú napísané na grafike, nie ako text. Zámer podvodníkov je, aby nebol kontakt dohľadateľný cez Google. Obrázky tohto drona sme tu už mali na iných podvodných maďarských stránkach, ktoré za podobnú cenu už ľudí lákali do pasce, no oni napríklad vôbec žiaden dron napriek platbe vopred neposlali.

Pozor, stránky v slovenčine a predsa ignorujúce slovenské právo

Stránky sú v slovenskom jazyku, ktorý používa len Slovensko a Srbsko ako úradný jazyk. Z toho dôvodu musia stránky bezpodmienečne uvádzať informácie platné v rámci slovenského práva a teda povinne identifikovať predajcu a prinášať všetky nástroje, ktorými má byť poskytovaná ochrana spotrebiteľa. Nemáte tu ale nič. Zámerom predajcu bolo osloviť slovenského spotrebiteľa / zákazníka a je nevyhnutné naštudovať si platné zákony a riadiť sa nimi. To samozrejme podvodníkovi nehrá do karát.

Aká je pravda? Existuje vôbec tento dron?

Tento dron naozaj existuje, ba dokonca môžeme ho nazvať za cenovo dostupnú zábavku, hoci v žiadnom prípade nie vďaka predraženým ponukám podvodných šmejdárov. Vo veľkom sa predáva v Canade, v USA, aj v arabských krajinách a kdekoľvek inde vo svete v rôznej miere rovnako tak. Jeho cena sa pohybuje od 30 dolárov vyššie od podivných eshopov, po renomované eshopy. Niekde aj za 70 dolárov. Príkladom môže byť portál, kde je v ponuke za 34 dolárov. Napríklad tu: https://www.dx.com/

Je ale nutné vysvetliť, že predajcovia podvodných liekov nakupujú neraz aj iné veci ako liečivá a olejčeky. Drobnosti, ktoré ich vyjdu lacno, sa pokúšajú predávať s rôznymi úžasnými recenziami a cez falošné stránky s odborníkmi a falošnými zákazníkmi. Napríklad tieto relaxačné okuliare stoja na eBay pár dolárov, no podvodníci ich predávajú ako pomôcku na návrat slepoty a zbavenie okuliarov. Nakúpia tak bezcenné krémy za 3 doláre, vymyslia si účinok o liečení slepoty, hluchoty, artrózy, rakoviny, či inej choroby. Niečo, čo samotný výrobca možno mal problém vypredať, podvodníci prerobia len v článkoch a na podvodných stránkach ako zázrak na liečenie XY a odrazu ide na dračku. Pomocou podvodnej siete stránok, narafičených recenzií aj reklamy sa dá takto ľahko popredať množstvo balení. Do týždenníkov a denníkov sa neboja písať a objednávať celú stranu prípravkov s falošnými lekármi, ktorí odporúčajú nejaký zázrak a pre istotu jeho meno ani nezverejnia, inak by ste okamžite cez Google zistili, že sa vám pokúšajú predať podvodný šmejd.

Masážna pomôcka za 3 doláre sa dá predať za 75EUR a viac s úžasným ziskom. Aj tento dron, hoci nejde o typický šmejd, kúpite za 34 dolárov a oproti cene 99 EUR z vraj pôvodných 199 EUR, to je stále slušný zisk aj viac ako len 65 EUR, keďže ide o doláre.

Čo hrozí pri nákupe z tohto spamu?

Pri nákupe z tohto spamu, respektíve od tohto pochybného zatajovaného predajcu, vám hrozí najmä:

riziko nedodania

riziko vadného kusu

riziko zneužitia vašich osobných údajov

neznámy distribútor

neznámy pôvod

neexistujúca šanca na reklamáciu

neexistujúce slovenské návody, doklady, nič.

neexistujúci záujem o zákazníka

Stránky, ktoré sú cieľovým odkazom z každého prijatého spamu, sú: https://mb-sk-dronext.shoping-deals.com/

inzercia:



Zdieľaj







Aké máte z článku a témy pocity? Rozčúlený 0 Šťastný 0 Milujem to 0 Nie som si istý 0 Hlúposť 0