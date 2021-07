Virex vraj lepší ako Viagra. Pozor na podvod a prof. Boreslava Sekereša

Ohodnoťte článok

Na stránkach wacbook.com sa pod konkrétnym odkazom ukrýva podvodný web s falošným lekárom a témou erektilná dysfunkcia. Nehorázny obsah plný žvástov, výmyslov, nelogických hlúpostí, môže vo výsledku dávať informáciu, že akýsi zázrak dáva šancu všetkým mužom a je lepší ako Viagra. Onen zázrak je akýsi neznámy prípravok Virex, 20 kapsulí s podtitulom “libido formula”. Nič viac sa nedozviete. Ani výrobcu, ani skutočný labák, skutočné pozadie, skutočných ľudí, ktorí by ho užívali, alebo by sa pod neho podpísali.Neexistuje žiadna oficiálna informácia o pôvode a že vôbec niečo také existuje.

inzercia:



Je to internetový výmysel, ktorý oberá ľudí o peniaze a vlastne tu by sme aj mali skončiť. Všetko má prezentovať akási veľká kapacita Boreslav Sekereš.

Virex? Pozor, tu je podvodné asi všetko. Od prvého písmenka kódu

Kandidát lekárskych vied a Profesor. Takto ho uvádzajú podvodné stránky bez histórie, zdrojov, redakcie, prevádzkovateľa a s množstvom falošných prvkov. Je nemysliteľné, že vôbec takéto stránky prezentujú ako autoritu. Fotografie vo fingovanom článku zobrazujú jedno fotografiu z fotobanky, druhú z ruských článkov, bez spojitosti s prípravkom Virex. A komentáre pod článkom? Jedna radosť čítať. Žena hovorí v mužskom rode, mudrlanti v komentároch, rôzne neprirodzené prejavy. Hlavne však každý komentujúci má aj fotografiu. Niečo ťažko uveriteľné, najmä ak tieto stránky nemajú vnútorný kód na komentáre. Ide o priamo nasadené texty a fotografie, ktoré podvodník pozbieral po ruských stránkach.

Falošný lekár je pomerne dosť zneužívaný. Je to však hlavne už na doplnky stravy a na rôzne pochybné prípravky pre redukciu váhy.

Ako schudnúť? Určite nie cez prípravky ako sú tieto!

Na jednej ruskej stránke vystupuje ako Vladimir Nikolajevič Ščerbina, ale tam predáva iný šmejd s názvom KetoForm, alebo na iných stránkach prípravok Keto Genetic. Na stránkach ukrytých pod doménou (http://harmonica-linea-99.dostavka2.me/dis7/) je to odrazu prípravok na chudnutie s názvom HARMONICA LINEA. Tak čo teda? Nič. Podvodný neexistujúci lekár propaguje neexistujúce zázraky bez jasného zloženia, pôvodu, výrobcu, záruk… s pekným obalom. a predaj samotný prebieha protizákonne bez akýchkoľvek riadnych podmienok, jasného predajcu a záruk pre zákazníka. Na celkom iných stránkach už fotografia propaguje prípravok KETO DIETA (https://newsyd.ru/1/?subid1=d59684b180df42617519850e83025f7e-5491-0305) a takýchto nájdeme ešte kvantum.

Lacné prípravky na chudnutie majú vždy nejaký háčik. Aj múku v igelitovom vrecku môžeme nazvať zázrak najnovšej medicíny a olepiť štítkom s peknou grafikou a vymysleným parádnym názvom. Bude to rovnako účinný prípravok s rovnakým svedomím ako v prípade tých prípravkov, ktoré sa k nám neustále tlačia z východu, z Ruska alebo Poľska cez tieto podvodné stránky, ktoré pribúdajú a vôbec neoslabujú svoje pôsobenie. Najmä vďaka čoraz silnejšej Facebook reklame cielenej na dôchodcov, alebo cez nové a nové praktiky, ako sa vtrieť do pozornosti čitateľov a cieľovej skupiny – ideálne ženy v rokoch. Na niektoré z týchto praktík upozorňuje knižka (Ne)bezpečný internet. Siahnite po nej, ak chcete poznať postupy, ako to títo podvodníci robia a prečo.

inzercia:



Zdieľaj







Aké máte z článku a témy pocity? Rozčúlený 0 Šťastný 0 Milujem to 0 Nie som si istý 0 Hlúposť 0