Ovashape sľubuje zväčšenie pŕs. “Blog” je však šmejdársky podvod

Ohodnoťte článok

Je ťažké presne odhadnúť koľko ich bolo. Krémov, po ktorých vraj rastú prsia, sme už videli viacero. Dnes je to OvaShape od výrobcu Laderis. My vlastne ani nepoznáme výrobcu Laderis, no jeho výrobky sa pohybujú na rôznych stránkach rôznych kvalít. Aj toto však môže byť príklad, kedy podvodník nakúpi na internete veľkú zásobu niečoho lacného a vyráža na internet s novým príbehom, marketingom a lekármi v pozadí, aby ho predal za niekoľkonásobne viac. Rovnaký podvodník, aký to robí s jedno eurovým nadstavcom na vybočený palec, ktorý potom predáva za 35 EUR teraz predáva Ova Shape na prsia a tvári sa, že ide o revolučný zázrak.

inzercia:



Kde a čo vlastne smrdí?

Na centrum.sk ako aj na iných portáloch v jeho okolí, sa zobrazuje reklamná plocha, s obrázkom ženy a pŕs na ktoré nanáša krém. Čakali sme, že to bude niečo také a tak sa ani nekonalo žiadne prekvapenie. Podvodný portál na adrese https://sk.podporacentrum24.com/promotion/ovashape_sk/ovashape-uz-na-slovensku/ sa tvári ako akýsi Natálin blog. Natália, ktorá je tu vyobrazená je však fotografia z internetu kolujúca na rôznych stránkach. Nejde o Natáliu a vôbec nie je zo Slovenska. Príbeh, ktorý tu prezentuje, je falošný.

Nehorázna je retuš akéhosi príspevku na Instagrame, ktorý nemá ani len podobný font nového nasadeného falošného textu. Niekde nižšie sa nachádza dokonca vymyslený odborník. Stále je to však o tom istom, klasickom príklade, čiže:

Falošný blog alebo magazín, ktorý sa tvári, že je magazín, ale reálne nie je nič. Skôr urážka skutočnému blogu.

Vymyslení ľudia, vymyslené tvrdenia, strašná slovenčina.

Všetky odkazy vedú na zakúpenie prípravku Ovashape.

Vymyslené je absolútne všetko.

Žiadne tvrdenie nie je s odvolávkou na nejaký skutočný zdroj, nič sa nedá z druhej strany preveriť. Skrátka tento zázrak v skutočnosti ako keby ani neexistoval.

Jeho predaj prebieha nezákonne. Obchodné podmienky sú tak nehorázny absurdný balast, že by sa ho mali hanbiť vôbec len nazvať všeobecnými obchodnými podmienkami. Absolútne mimo obchodný zákonník. Absolútna ignorancia zákonov a nariadení o tom, ako majú obchodné podmienky vyzerať, ako majú chrániť spotrebiteľa. Už v základe má byť uvedená jasná identifikácia predajcu. Ten sa však zatajuje. Pripomíname, že s takýmto postupom ie je zákazník nijako chránený a uvádzanie takýchto stránok – predajných stránok a ich obchodných podmienok je nemysliteľné!!!

Toto dievča Ovashape “liečbu” určite nevyskúšalo

Dievčina z údajného príspevku, ktorá sa prihovára k „milovaným“ a hovorí o „liečbe“ nie je žiaden instagramový príspevok. Ide o fotomodelku, ktorej fotografia sa dá už niekoľko rokov kúpiť vo fotobanke Dreamstime na tejto adrese: https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-blonde-girl-portrait-big-breasts-attractive-image34549145 a určite nejde o Slovenku.

Neodporúčame siahnuť po prípravku OvaShape a už vôbec nie dôverovať akýmkoľvek stránkam, ktoré sa hoci len z časti podobajú na tie uvádzané v článku.

inzercia:



Zdieľaj







Aké máte z článku a témy pocity? Rozčúlený 0 Šťastný 0 Milujem to 0 Nie som si istý 0 Hlúposť 0