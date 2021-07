Hoax na Facebooku: odsúdený 15 ročný chlapec za krádež, pritom vražda

Facebook mládež a konšpiračné výmysly sa zase činia. Vymyslený príbeh o vymyslenom odsúdenom 15 ročnom chlapcovi sa snaží o vyvolanie emócie. Emócia, tak potrebná preto, aby ste zdieľali a šírili neoverenú informáciu ďalej. Údajne 15 ročný chlapec kradol aby nasýtil chorú matku. S nami ako čitateľmi má lomcovať emócia a výčitky, pretože príspevok sa snaží preukázať, že sudca ako vinných obviňuje nás ako spoločnosť. Ba dokonca prikáže všetkým v súdnej sieni zaplatiť pokutu 10 dolárov za túto “zodpovednosť” (vrátane majiteľa obchodu, ktorý zavolal políciu). Tým vznikne pre chlapca zbierka, aby mohol nasýtiť chorú matku.

Hlúposti. Nereálne hlúposti. Reálne možno v Laose na súde zhýralého sudcu nejakej samozvanej organizácie. Nie však v USA. Takýto rozsudok a pokuta je absurdná nie len z právneho pohľadu, ale aj logického. O to viac je tento príbeh absurdný, keď je vymyslený. Žiaden podobný verdikt sa nestal a ani čin. Chlapec na snímke je žiaľ naozaj väzňom dieťaťom. Odsúdený je však 12 ročný chlapec za zabitie svojho malého brata.

inzercia:



Napríklad fakt, prečo je na snímke fotografia detskej izby, zatiaľ horlivým zdieľačom uniká. Že je to zrejme dejisko nejakého činu, už nepokladajú tí, ktorí veria na verziu krádeže v obchode a chorej matky, za podstatné.

Na snímke je 12 ročný Cristian Juan Fernandez z floridského mesta Jacksonsville, ktorý zabil svojho mladšieho brata a čelil niekoľkým súdom a veľkej medializácii ešte v roku 2011. Mnohé pôvodné články už nenájdete, keďže sa fotografie týkali neplnoletej osoby. Ďalšie je však stále možné pod jeho menom dohľadať. To dôležité však je:

Nápravnovýchovné zariadenia na Floride majú aj svoje online zdroje: http://www.dc.state.fl.us/offenderSearch/detail.aspx?Page=Detail&DCNumber=J49561&TypeSearch=AO

Nezdieľajte každý neuveriteľný príbeh o babičke pri pokjladni, ktorá nemala peniaze, o sociálnych dávkach Rómov, čiernych dodávkach v dedine X, a iných ustavične recyklovaných hoaxoch a poplašných správach. Aj toto je jeden z tých príbehov, ktoré kolujú po internete, ale reálne neexistuje a neudialo sa nič, čo by sa len približovalo tomu, čo je v texte popísané. Najmä ak snímka pochádza z ešte smutnejšieho príbehu, ako je „krádež a hladná chorá matka“. Ide len o záujem vyvolať emóciu a to sa vzhľadom na popularitu príbehu (falošného príbehu) aj podarilo.

Rozsudok vynesený nad zlodejom americkým sudcom ……….

15-ročného chlapca prichytili pri krádeži v americkom obchode. Pri pokuse o útek chlapec tiež nešťastnou náhodou prevrátil poličku.

Po vypočutí prípadu sa sudca chlapca opýtal:

– Naozaj si niečo ukradol? Ukradnutý chlieb a syr a pri úteku si prevrátil poličku? „

Chlapec zahanbene odpovedal so sklonenou hlavou.

“- Áno.”

Sudca: „Prečo si kradol? „

Chlapec povedal: „Potreboval som to.“

Sudca: „Nemohol si to kúpiť namiesto krádeže?“

Chlapec: „Nemal som peniaze“

Sudca: „Mohol si požiadať rodičov o peniaze“

Chlapec: „Mám iba matku, ktorá je chorá v posteli a nemá prácu. Ukradol som pre ňu chlieb a syr. „

Sudca: „Nerobíš nič, nemáš prácu? „

Chlapec: „Pracoval som v autoumyvárni. Vzal som si deň dovolenky aby som pomáhal matke, tak ma vyhodili. „

Sudca: Po ukončení rozhovoru s chlapcom vydal sudca verdikt:

“Krádež, najmä krádež chleba, je veľmi hanebný zločin. A tu sme za tento zločin všetci zodpovední. Dnes sú všetci v tejto miestnosti, vrátane mňa, zodpovední za to, že dnes sa môže niečo také stať. Takže pokutujem všetkých prítomných pokutou 10 dolárov. Nikto neopustí miestnosť, kým nezaplatí 10 dolárov. “

Sudca vytiahol z vrecka bankovku 10 dolárov, vytiahol pero a začal písať:

“Okrem toho pokutujem majiteľa predmetného obchodu sumou 1 000 dolárov za to, že dal hladného chlapca na políciu. Ak pokuta nebude zaplatená do hodiny, obchod zostane zatvorený.”

Prítomní sa chlapcovi ospravedlnili a odovzdali mu všetky vyzbierané peniaze. Sudca odišiel zo súdnej siene.

Po vypočutí rozsudku mali ľudia v miestnosti slzy v očiach.

Zaujímalo by ma, či by naša spoločnosť, náš systém, náš súd boli schopné vydať taký verdikt?

Sudca dodal: „Ak je niekto pristihnutý pri krádeži chleba, musia sa hanbiť všetci ľudia v tejto komunite, spoločnosti a štáte!