Nože Huusk vyzerajú super, ale Aaron Brant neexistuje. Iba Mark Peel

Narazili sme na lákavé nože Huusk, údajne z Japonska, vyrobené z galvanizovanej ocele, prispôsobené na prácu pre kohokoľvek, nielen pre šéfkuchára. Hoci dizajnovo nejde o kuchynský nôž a s niečím takým by asi nechcel reálny kuchár pracovať, ak nože nakupuje hotel, alebo reštaurácia, no tieto stránky nás presviedčajú o opaku. Vraj ich budete určite chcieť, pretože mnoho odborníkov aj zákazníkov si nôž Huusk zamilovalo. Vyzerá zaujímavo, lákavo, stránky priam až nútia ku kúpe. Vizuálne všetko vyzerá super. Ale to najviac zarážajúce je, že údajný šéfkuchár, ktorý tu tento nový zázrak prezentuje, je Aaron Brant, 56 rokov. Tvári sa ako šéfkuchár a prezentovaý je ako „čitateľ“. Čoho? Celé je to však hlúposť, pretože na fotografii je známa tvár americkej profesionálnej gastronómie, ktorého poznajú Američania z TV. Je ňou dnes už zosnulý Mark Peel, ktorý len ťažko môže propagovať nôž. Akýkoľvek. (článok o jeho úmrtí)

Problémy nevidíme v tom, že by nože nerezali. Problémy vidíme v niektorých zásadných právnych prešľapoch. Takže pekne po poriadku:

Všeobecné obchodné podmienky nie sú v slovenčine, a nie sú tak jasne zrozumiteľné. Pritom ak je raz stránka v slovenčine, používa slovenskú vlajku a hoci je gramatika príšená, je jasný záujem oslovovať slovenského zákazníka, mal by sa predajca aspoň pokúšať priblížiť slovenskému právnemu poriadku. Čiže povinná identifikácia predajcu, také nemajú zrejme ani doma.

Aaron Brant je síce ako vymyslené meno zaujímavé, no keby nezneužívali mŕtveho kuchára Marka Peela, nebolo by to tak zvrátené.

Na stránke je uvedených niekoľko zákazníkov, ale neboli by tak divní, keby neboli fotografiami posťahovanými z rôznych zdrojov po internete.

Neexistuje slovenský kontakt a jasný email. Len formulár, kde však nie sú žiadne kontaktné údaje. Číslo je to Litvy? Ale no ták.

Čiže ako je to s nožami Huusk?

Nože Huusk môžu vyzerať super, môžu rezať, ale tváre a postavy uvádzajú vymyslené. Stránky majú niekoľko nedokonalostí, nedokonalé podmienky na to, že sa pokúšajú fungovať na Slovensku – v slovenčine, so slovenskou vlajkou, cielene v reklamách v slovenčine na slovenských portáloch. Čiže je nepopierateľné, že ide o zámer osloviť Slovensko. S mŕtvymi osobnosťami – to je už príliš. Zákazníci a ich fotografie sú tiež výmysly. Horšie je, že rovnaká praktika sa používa aj na iných weboch. PR články zaplatené na nejakých portáloch, označené ako SPONSORED.

Na zahraničných stránkach sa naozaj uvádzajú aj iné osobnosti. Dokonca akýsi neznámy foodblogger s menom Charles Bradman. V skutočnosti ide o muža, ktorý pózoval španielskej fotografke na pexels. Použili ju napríklad na: https://www.idntimes.com/ a v žiadnom prípade nejde o amerického foodblogera. Nikto s takým menom na tejto scéne nepôsobí.

