Dr.Derm, krém na psoriázu nás spamuje a klame s falošným lekárom

Typické. Neznámy výrobok, neznáme zloženie, v skutočnosti žiadni odborníci, žiaden výskum, žiadni skutoční spokojní zákazníci a najmä lekári, či výskumné laboratóriá. Podvodníci opäť vytvorili niekoľko webstránok, ktoré majú ľudí nalákať na plané sľuby o účinkoch produktu, ktorý neviete čo obsahuje, kde ho vyrobili a aké má skutočné ciele. Jediný lekár, ktorý má potvrdzovať účinky, je fotografia, ktorá po internete koluje niekoľko rokov s rôznymi menami. Dr. Derm je propagovaný neexistujúcim lekárom, neexistujúcimi zákazníkmi a do toho spam.

Spamový útok, ukážka toho, čo robia v niektorých schránkach…

Dr. Derm a falošný lekár Fjodorov alebo Fedorov nás aj vás spamuje

Zaplnené slovenské schránky spamovým útokom s prípravkom Dr.Derm, ktorý by sme mohli pokojne premenovať na Dr.Spam. Nemožno ho odhlásiť, prichádza na súkromné aj firemné adresy. Odosielateľ má celkom na háku akékoľvek GDPR, slušnosť a vôbec obchodnú morálku. Uráža aj odpočítavanie výhodnej ceny, ktoré má účel len zatlačiť na váš záujem a bez veľkého overovania skrátka urobiť rýchlo objednávku skôr, než „sa minú“. Reálne ale počítadlo beží odznova, ak prídete aj neskôr.

Podvodný ťah vás má len oklamať. O falošných komentároch údajných zákazníkov radšej pomlčíme. Rovnaké tváre, rôzne mená sa nachádzajú na rôznych jazykových verziách webu.

Na jednej stránke je uvedené priezvisko Fjodorov, na inej zase Fedorov. To len v rámci Slovenska. Celkom iná nálož kreativity sa ukáže, keď začnete hľadať aj nemecké, rumunské, poľské, litovské, chorvátske a iné jazykové verzie. Snímky z týchto nálezov nájdete na Facebooku. Sme toho názoru, že ak už niekto píše “Dermatológovia odporúčajú”, potom by mali byť aj nejakí naozaj skutoční existujúci dermatológovia uvedení.

Identický je šmejd Keraderm+, výrazný v Čechách

Tak ako Dr.Derm používa fotografiu chudého pána v bielom plášti ako lekára, pritom ide o modela, a vymýšľa si mená podľa krajiny, tak je tomu aj pri prípravku Keraderm+. Ide o identický prípravok, iný názov. Klasický ťah. Mať dva rôzne názvy, pre prípad, že by pri jednom slabla dôvera, alebo sa príliš hlasno prevalí, že predaj je podvod. Keraderm+ sa síce nešíri spamom v slovenských schránkach, aspoň nie zatiaľ, no v rámci internetu si žije svoj život a láka ľudí do pasce rovnako tak.

…a v Taliansku tiež poznajú Dr.Derm… Žiaľ!

Kde všade je problém?

Celý prípravok ani nepotrebuje ďalší komentár. Je skôr sklamaním, že vôbec niečo také zaplní spamom naše schránky. Upúta na seba podradným spôsobom, ale nakoniec vás aj zavedie na podradné stránky s neexistujúcim odborníkom, s falošnými tvrdeniami. Zavádza vás podvodným odpočítavaním a tvrdeniami o časovo limitovanej akcii, falošnými komentármi.

Zároveň stránka predáva produkt, ale sama neidentifikuje predajcu. Obchodné podmienky sú absolútny výsmech, priam až nemysliteľný strohý nezmysel. Chýba právna forma, sídlo, kontakt, možnosť sa odvolať v rámci reklamácie. Chýba čokoľvek, čo by mohlo tvoriť funkciu istoty, overenia reálneho predaja. Predaj je tak plne ilegálny, rovnako ako prezentácia výrobku. Ten je uvádzaný ako liek, ale i toto tvrdenie je nebezpečné. Takáto látka s takýmto vzhľadom nemá žiadne registrácie a nemožno ju považovať za liek.Používať vymysleného lekára a sľubovať zdravotný účinok lieku pomocou vymysleného lekára je trestuhodné a nepochopiteľné.



