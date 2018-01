Najčítanejšie články za rok 2017: podvodné prípravky a stránky

Rok 2017 nám priniesol neuveriteľné čísla a počty emailov od vás. Množstvo podvedených Slovákov, okradnutí dôverčiví ľudia a absolútne žiadna inštitúcia

Rok 2017 nám priniesol neuveriteľné čísla a počty emailov od vás. Množstvo podvedených Slovákov, okradnutí dôverčiví ľudia a absolútne žiadna inštitúcia, ktorá by sa zaujímala o jednotlivé prípady. Neustále sa nás pýtate, prečo niekto nezakáže niektoré stránky, alebo sa nepostará o ich blokovanie. Z našej strany neexistuje spôsob, akým by sme na Slovensku mohli proti špine bojovať viac ako písať a upozorňovať na ňu po dôslednom pátraní po pravde.

V prvom rade všetci tí, ktorí sú reálne poškodení, majú podávať trestné oznámenia a nebáť sa konať aj pri škode pri malej finančnej škode. Na Slovensku a na internete funguje množstvo podvodov a tie, ktoré boli mimoriadne úspešné počas roka 2017 sú dostupné aj v týchto dňoch. Takmer vždy ide o zázračné prípravky a jednu rozsiahlu podvodnú sieť falošných stránok s falošnými komentármi, obsahom a fotografiami s vymyslenými lekármi. Žiaľ, v tomto boji sme sami, podobne ako v Čechách je na tom portál KupniSila.cz, rovnako upozorňujúci na nekalé praktiky a látky predávané ako zaručené zázraky.

Rebríček najžiadanejších a navyhľadávanejších článkov za rok 2017

Najväčšími číslami návštevnosti sa u nás môže pochváliť článok venovaný prípravku OnycoSolve. Tento zázrak vás mal zbaviť plesne nechtov a jeho rozpadania. Samozrejme, stránky použili fotografie staré viac ako desať rokov z celkom iných stránok, vymysleli si všetko a to všetko nasadili na falošný magazín, ktorý ani nie je magazínom. Neuveriteľný vtip a zárez do živého. Látka Activlan má byť zázrak, vďaka ktorému budete opäť počuť. Dochôdcovia vraj Activlan užívajú a opäť počujú ako za mlada. Neuveriteľné drzé podvodné klamstvo pritom používa fotografie posťahované z internetu s nesmiernou drzosťou plus k tomu množstvo hlúpostí a fascinujúcich tvrdení s plnou vážnosťou. Chcete ušetriť elektrickú energiu a siahnete po všetkom, čo vám to pomôže docieliť? Určite ste potom zaregistrovali reklamné bannery po celom internete na Tesla Energy Saver. Nie, nevyrobila ho tá slávna firma Tesla. Len ťaží z názvu. Opäť podvodný web a množstvo klamstiev, ba dokonca dnes ráno nás dva takéto bannery vítali na známom slovenskom spravodajskom webe. Ďakujeme pekne. Aml Forte je jeden z tých prípravkov proti parazitom v tele, o ktorom sa pred časom veľmi hovorilo. Množstvo podvodných stránok vytvorilo dojem, že sme všetci nnakazení parazitmi a tak sa do povedomia dostali také látky ako Detoxen Forte, alebo Prostext. V skutočnosti je to však stále AML FORTE, alebo čokoľvek iné. Všetky menované používajú rovnaké stránky, rovnaké fotografie, rovnakých lekárov a rovnaké podvodné texty, len sa vymení názov látky. Veľmi dôveryhodné, čo poviete? Prípravok s menom Anti-parasite Herbal Tea je vlastne len bylinkový čaj s brutálne premrštenou cenou. Bol to celkom prvý prípravok, ktorý sa začal na slovenskom internete šíriť ako zázrak proti parazitom, ktoré napadli Slovensko a Slovákov. Bol to prvý prípravok, ktorý na banneroch hlásil, že zápach z úst, bolesti brucha, slepota, a množstvo ďalších diagnóz je spôsobených len parazitmi v tele. Šiesty najhľadanejší prípravok na Slovenskom internete v rámci podozrivých aktivít a článkov je látka Parasinea. Opäť na boj proti parazitom. Reklamy na Cas.sk, Aktuality.sk a Centrum.sk s Atlas.sk totiž spôsobili taký ošiaľ, že sme aj my začali tak trochu uvažovať nad možnosťou, že sme naozaj všetci napadnutí parazitmi. Flexa-Plus a prípravok na zdravé kĺby sa preslávil nechutnými bannermi, alebo často opakujúcimi sa bannermi, ktoré sa týkali niečoho celkom iného a kolená boli na nich vedľajšie. Flexa-plus boli medzi najvyhľadávanejšími pojmami. Kankusta Duo je jedna z najznámejších hlúpostí propagovaných na chudnutie, aké sme kedy videli. Kradnuté fotografie, vymyslené mená, vymyslený neexistujúci profesor Meyer, vymyslené drísty o účinkoch a množstvo podvedených Slovákov. Niečo podobné bola v minulosti Nidora, zázračný prášok, ktorým si posypete jedlo a vraj s ním schudla Angelina Jolie. Všetku Nidoru ale pred časom na podvodných stránkach vystriedala Kankusta Duo a tá pokračuje veselo a beztrestne ďalej v propagácií a klamaní ľudí. Na deviatom mieste je prípad podvodných Facebook súťaží, ktorí okrádali ľudí prostredníctvom falošných spoplatnených SMS – vraj malo ísť o potvrdenie adresy pre kuriéra. Nemysliteľná hlúposť. Facebook stránka VYHRAJ DNES bola len jedna z mnohých podvodných, voči ktorým upozorňujeme neustále, ale ľudia sú nepoučiteľní aj naďalej. Podvedených bolo veľké množstvo ľudí, zúfalých a smutných. Škody v desiatkach EUR. Na problém sme upozorňovali niekoľko krát aj najväčšie médiá a trvalo dlho, kým sa konečne rozhýbali. Stalo sa tak až vďaka niektorým našim čitateľom, ktorí aj v spolupráci s nami začali písať do médií a poslali aj obrázky. Už nešlo len o text, ale reálne aj obrázky a konečne sa rozhýbali. Záujem médií je žiaľ o tieto problémy… nulový. Zázrak na artritídu menom OsteroRen je desiatkou v rebríčku roka 2017. Aj tento zázrak sľúbil na podvodných stránkach množstvo zázrakov a vyliečenie z ťažkostí. Opäť vymyslené mená, pokradnuté fotografie, žiadna pravda, vymyslené bolo absolútne všetko. Dokonca aj množstvo chýb zo zlého prekladu z poľských identických stránok, no hrôza.

Chcete nám pomôcť a podporiť nás? Nežiadame a nikdy sme nežiadali finančný príspevok. Pomocou pre nás je, ak upozorníte svojich blízkych na jednotlivé prípady. Práve to nám pomáha. Keďže ako jediní na Slovensku otvorene bojujeme proti špine a podvodníkom, stojí to veľa úsilia aj času. Niektoré prípady pri overení existencie lekárov, profesorov a inštitúcií, zaberajú viac, iné menej. V každom prípade radi investujeme tento čas do pomoci vám. Hnacím motorom sú pre nás príbehy, ktoré nám posielate. Najmä prípady, kedy si sami všímate celkom nové prípady podvodníkov a upozorňujete nás na ne. Ďakujeme všetkým, ktorí zdieľajú upozornenia na jednotlivé prípady.