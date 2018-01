Varovanie: podvod s Biovellis Tabs na chudnutie, prof. Geller

Látka menom Biovellis Tabs a nejaký prof. Geller, ktorý pritom neexistuje a autori podvodných stránok zabudli nahrať nejakú fingovanú fotografiu, ako bežne

V zabezpečenom prostredí emailu na Centrum.sk, ako hlási aktuálna kampaň o bezpečnom emaily, sme hneď po otvorení našli naozaj zaujímavú reklamu na zaujímavý prostriedok. Opakujúca sa reklama hlási, že celé pláty tuky vám za deň odstránia z brucha pomocou jedinečnej prírodnej metódy.

Látka menom Biovellis Tabs a nejaký prof. Geller, ktorý pritom neexistuje a autori podvodných stránok zabudli nahrať nejakú fingovanú fotografiu, ako býva zvykom, sú prezentované na stránkach pod rôznymi adresami. Z reklamného banneru však vedie odkaz na stránky:

http://worldinfoclub.com/421/bv-bnme-11517-ts/gps/?utm_source=etarget&utm_medium=cpc&utm_campaign=etarget – neodporúčame návštevu a v žiadnom prípade využívanie stránok a produktu samotného.

Nechutný zavádzajúci HOAX-web plný klamstiev

Priam až nechutné vymyslené HOAXy na stránkach sa pokúšajú vyvolať dojem, že sú vašimi priateľmi. Vyvolať dojem o tom, ako veľmi tajnú informáciu prinášajú a čoskoro ich môže niekto umlčať.

Pracujú so psychológiou menej rozvážneho čitateľa, ktorý po pôsobení stránok DomaceRecepty a Badatel.net naozaj môžu uveriť aj podobným drístom mimo spomínané portály. Sú to zväčša ženy v staršom veku, ktoré sú najzraniteľnejšou obeťou, jednak aj pre cielenie reklamy, ale aj pre ľahkú manipulovateľnosť. Tieto strányk sa pokúšajú vyzerať ako tajný pomocník. Uvádzajú také spojenia ako „odtajnený spis“ – ale aký spis, spis čoho? Priam nasmiech je varovanie v úvode článku v znení „UPOZORNENIE REDAKCIE: Obsah tohto článku prezrádza znepokojujúce skutočnosti a je veľmi nepohodlný pre gigantov potravinárskeho priemyslu. Môže vyvolať škandál, preto si tento článok rozhodne prečítajte skôr, než zmizne zo siete.“ Všetko sú to však len klamstvá.

Stránky predávajúce Biovellis Tabs sú nedôveryhodné

Niekoľko z klamstiev a pochybných prvkov zhrnieme v stručnom prehľade nižšie.

Falošné stránky, ktoré nie sú prístupné cez žiadnu hlavnú stránku. Ide o jednostránkový narafičený podvodný web s cieľom zmanipulovať myseľ čitateľa, ktorý sem dorazí a nalákať ho na objednávku prípravku.

Kód stránok prezrádza, že je opakovane prekladaný do rôznych jazykov a jeho prvky neobsahujú v skutočnosti žiadne menu a ani iné články. Komentáre sú fingované, žiadna z osôb v skutočnosti nič nekomentuje.

Podvodné komentáre posúvajú čas podľa toho, kedy na web prídete. Respektíve, vôbec neuvádzajú niektoré čas, keďže stačí napísať „Pred dvoma hodinami“ – to vytvára psychologické uistenie, že stránka je čerstvá a akoby tvrdila pravdu, že je to len teraz náhle objavené.

Geller v spojitosti s nejakým chudnutím neexistuje

Nedá sa dostať nikde, hoci stránky majú menu a rôzne odkliky, všetko je klen narafičený obsah.

Neexistuje redakcia, kontakt, vysvetlenie, email, redaktor, zodpovedná osoba, prevádzkovateľ.

Stránky nepoužívajú ani povinné prvky o hlásení Cookies, čím len dokazujú, že sú rýchlokvasené za účelom podvodu.

V texte sa nachádza množstvo nepravdy o tom, čo spôsobuje obezitu a nepravdy o tom, čo je práve vašim dôvodom zdravotných ťažkostí. Prípravok Biovellis Tabs sa nespomína nikde, len v reklame na boku stránky. Ide tak o presnú kópiu iných podvodných stránok rovnakého typu. Že ide o predaj prípravku Biovellis Tabs sa dozviete vo väčšej miere po kliknutí – kdekoľvek.

Stránky Bestpromocenter.com sú jeden mega podvod

Stránky http://bestpromocenter.com/421/bv-bnme-11517-ts/gps/, ktoré sú tie, kam sa dostanete v prípade kliknutia kdekoľvek na prvom webe, sú jeden mimoriadny odporný podvodný odpad. Peter, ktorý sa nám uvádza a predstavuje hneď na začiatku ako učiteľ angličtiny z Banskej Bystrice je nemecký model a v Banskej Bystrici pravdepodobne nikdy nebol.

Prvá fotografia má ukazovať Petra tučného, druhá po schudnutí s pomocou Biovellis Tabs. Prvá je pritom zreteľne zretušovaná, dokonca mu nesedí ani len hlava. Celý text je hlod prvej triedy, v ktorom badať množstvo chýb a nelogických hlúpostí. Tie si však nemusíte všimnúť, ak vás nadchne myšlienka chudnutia podľa popisovanej metódy a uveríte jej.

Žiadna z osôb uvedených na týchto stránkach neexistuje

Žiadna fotografia nie je zo Slovenska

Fotografie obsahujú neprehliadnuteľné retuše dokonca v celkom inej farebnej hĺbke v tvári na pôvodných obéznych snímkach.

Stránky ponúkajú predaj cez objednávku, no ignorujú pritom prísne zákony Slovenskej republiky o elektronickom predaji.

Predajca neuvádza identifikáciu, IČO, DIČ, len neznámy kontakt na linku so slovenskou predvoľbou.

Pre obrovské množstvo podozrivých pochybení neodporúčame využívať služby predajcu a ani látku, ktorú predávajú. Zarážajúce je, že sa sem dostanete pomerne ľahko z emailu, ktorý sa vystatuje ako bezpečný voči podvodníkom. Kampaň emailu vyznieva naozaj ironicky a stále nevieme, či bola naozaj myslená vážne, alebo si len uťahuje emailová služba zo samotných používateľov emailu.