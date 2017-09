VAROVANIE: Tesla Energy Saver vám vraj ušetrí účet za elektrinu

Tesla Energy Saver je čo? Nejaký nový zázrak zo slávnej automobilky? V žiadnom prípade. Neverte ani reklamám, ktoré sa práve rozšírili po internete a...

Tesla Energy Saver je čo? Nejaký nový zázrak zo slávnej automobilky? V žiadnom prípade. Neverte ani reklamám, ktoré sa práve rozšírili po internete a smerujú na nebezpečné stránky mojnavrh-na.net, kde sa na podstránkach ukrýva šialenosť a neuveriteľná drzosť. Nové podvodné reklamy a podvodné stránky s novinkou, ktorá vám zachráni veľké účty. Do Google reklamy sa dostala kampaň s prístrojom TESLA ENERGY SAVER, ktorá ťaží z názvu TESLA. Tá si v poslednom čase získava len a len pozitívne ohlasy, hoci je značka sama o sebe oveľa staršia. Problém je v tom, že vďaka primitívnemu textu, zavádzaniu a nejasnej informácii o tom, ako vlastne prístroj šetrí energiu, sa javí ako jediná záchrana pred veľkými účtami. Ďalší problém je v tom, že stránky, ktoré tento zázrak predávajú, sú odporný podvod s akými sa stretávame niekoľko rokov deň čo deň.

Zázrak menom TESLA ENERGY SAVER

Podvodné stránky: https://mojnavrh-na.net/jozef/6319/m/

Recenzie a hodnotenie týchto stránok a prípravku sú otázne. Pokiaľ narazíte na recenziu a hodnotenie prístroja, ktoré sú pozitívne a smerujú na tieto, či predajné stránky uvedené nižšie, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o zaplatené miesto, alebo rovnako fingované miesto.

Názov výrobu: TESLA ENERGY SAVER

Stránky:

podvodné,

fingované,

neexistujúci ľudia,

neexistujúce fakty,

štúdie,

vymyslené informácie,

zavádzanie,

okrádanie ľudí

Rozbor podvodných stránok

TESLA ENERGY SAVER môže byť pokojne výrobkom, ktorý funguje. Avšak nie tak, ako popisujú stránky, nie v cenách v akých stránky výrobok predávajú, nie s odborníkmi, ktorí výrobok uvádzajú na týchto stránkach. Ani jeden odborník pritom nie je odborník. Všetko sú fotografie nakradnuté z internetu, mená vymyslené a ich informácie sú hlúposťami vymyslenými len pre zámer predať a presvedčiť obete a návštevníkov stránky, ktorí najskôr podľahli reklame. Tých posledných pár viet bolo napísaných veľmi jednoducho hlavne preto, aby bolo hodnotenie stránok a podvodu jasne pochopiteľné aj čitateľmi, ktorí nám píšu, že nám nerozumejú. Naozaj, jednoduchšie o už nejde.

Na stránke je uvedený akýsi pán Jozef Piatok s dátumom vždy podľa toho, kedy prídete na web. Na spodku stránok sú vymyslené komentáre. Umelo nasadené texty a fotografie, žiaden komentovací systém. Ani jeden komentár nie je pravý, jeho pridanie nie je v kóde postavené ako systém posielaný ľuďmi, ale jedným človekom všetko nasadené umelo. Chýba skutočný systém komentovania. Ide o podvod. Ani ľudia v komentárových fotografiách neexistujú, sú to fotografie Rusov zo siete VK.com.

Narafičené vymyslené sú aj mená údajných odborníkov. Podnadpis INŽINIERI TVRDIA je trapas sám o sebe. Fotografie z fotobanky DREAMSTIME.com a SHUTTERSTOCK.com zneužité na vytvorenie umelej identity nepoužili veľa fantázie. Prvé meno je uvedené ako ing. Marta Beňová s malým I na titule. Jej fotografia sa dá kúpiť a používať v rôznych článkoch. Napríklad je v tomto článku v bode 3 ako pekne graficky rozpoznateľná fotografia https://www.aol.com/. Tvrdí, ako úspešný výrobok je a koľko vám zachráni peňazí. Tetuška neexistuje. Našli sme sícce Martu Beňovú, ale jej zameranie je diametrálne ďaleko od čohokoľvek s meraním a elektrinou. Druhý odborník je ing. Dušan Cibuľka. Opäť malé I na titule. Uvádza opäť informácie o tom, ako veľmi veľký zázrak to je. No aj on je vymyslený, rovnako ako ďalší kolegovia pod nimi.

Predaj prebieha na Priaznicacena.com

Na stránke Priaznivacena.com prebieha predaj protizákonne. Chýba identifikácia stránok, predajcu, IČO, DIČ, kontakt. Chýbajú obchodné podmienky v slovenčine, ktoré obsahujú všetky stanovené náležitosti. Tieto stránky absolútne kašlú a ignorujú slovenské zákony, obchodný zákonník, pravidlá slušného správania a pravidlá absolútne samozrejmé. Nejasné informácie, debilná slovenčina, debilné výrazy a spojenia, ktoré ani nie sú po slovensky, ale skôr po slovinsky. Texty na grafikách a podivnosti, ktoré sú neuveriteľne absurdné. Nie záručná, ale záročná lehota, ktorá má nevedno prečo 44 dní trvanie. Tesla Energy Saver zázrak predáva niekto, čo netuší, ako vyzerá slovenčina, ako vyzerá legálny predaj, ako vyzerá slušnosť a férový obchod. V niečom to pripomína slávne podvodné stránky predávajúce Fuel Saver. Neodporúčame nákup na pochybných stránkach a neodporúčame dôverovať podvodným stránkam popísaným v tomto článku a akejkoľvek inej dopméne a adrese, ktorá používa rovnaké texty, rovnaký prípravok, rovnakých vymyslených ľudí a drísty jednu cez piate.

Priatelia, ako uvádzame na žiadosti pod každým článkom, pokiaľ viete o niekom, čo by mal o pozadí tohto vynálezu vedieť, prosíme, informujte ho. Ďakujeme tiež za akúkoľvek podporu nášmu projektu a zdieľanie upozornení na spoločenské problémy, či internetové podvody. Ďakujeme.