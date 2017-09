Chillin návštevníkom servíruje hnusné reklamy a príliš veľa baby Vangy

Na stránkach magazínu Chillin sa objavujú reklamy na podvodné prípravky a podvodné veštby slávnej baby Vangy. To, čo však máte možnosť vidieť je príliš...

Ohodnoťte článok

Nie je zvykom, aby sme hodnotili iné portály a nebudeme to robiť ani tentoraz. Avšak pokiaľ sa na niektorých miestach zobrazuje reklamná plocha AdNow a servíruje sa návštevníkom to, čo na tomto mieste, informujeme o tom bežne. Aj na stránkach magazínu Chillin sa objavujú reklamy na podvodné prípravky a podvodné veštby slávnej baby Vangy. To, čo však máte možnosť vidieť pri príchode na web, je niekedy absurdné. Jedna reklama je OK, ale hneď 7 reklám pri sebe na to isté, na rôzne steránky a predsa stále na rovnakú, dáva jasný dôkaz o tom, že podvodníci stojaci za falošnými SMS veštbami celkom kašlú na logiku. Kauzu veštby Baby Vangy sme už preberali. upozornili na protizákonné postupy a zavádzanie ľudí.

Je neuveriteľné, že reklamná sieť AdNow vôbec pustí zobraziť toľko odkazov na to isté vedľa seba. Aby to nestačilo, Chillin zobrazuje AdBNow aj hneď vedľa plochy pod článkami (v závislosti od výšky).

Pod článkami na portáli na návštevníka čaká naozaj odporná a nechutná veľká časť plná stále toho istého do zblbnutia.

Obrátili ste sa na nás viac krát so žiadosťou o pomoc v rámci trestného oznámenia na SMS služby tohto typu a na ťahy v spojení s babou Vangou. Radi by sme požiadali každého, koho postihli problémy s podobnými službami, aby prvotne kontaktovali miesto, kde na banner klikli, ak si ho pamätajú. je dôležité, aby poklesol záujem portálov podporovať túto sieť, v ktorej sa v súčasnosti objavuje množstvo podvodných stránok na odstránenie parazitov, chudnutie a všetko to, čo porušuje zákony SR. Na jednotlivé prípravky upozorňujeme neustále. Z 80% percent pritom ide práve o produkty šírené cez AdNow.

Každý portál bojuje o prežitie, no každý webmaster zároveň musí vidieť, aká nechutná reklama sa mu zobrazuje. Pri preverovaní informácií na webe a pri živom písaní na portál pritom musí portál poznať, čo tá baba Vanga je, ako dlho je mŕtva a ako ťažko by bolo možné považovať za pravdu to, čo stránky z reklamy považujú za pravdu. Žiaľ, vzhľadom na fakt, že stránky dlhodobo propagujú sieť AdNow a aj permanentne nachádzame prípravky na parazity, ako aj chudnutie a iné látky, ktorých predaj a propagácia porušujú zákony, upozorňujeme na možné využitie reklám. Nič proti obsahu v článkoch, veľa proti obsahu reklám.

Mrzí nás to, ale odporúčame neklikať na žiadnu z reklám, ako vidieť na fotografii, prípadne akúkoľvek inú reklamu z pochybných u nás spomínaných prípravkov.