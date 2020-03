Peter Sagan zneužitý do podivného internetového podvodu

Ohodnoťte článok

Stretávame sa s tým, že známe osobnosti podvodníci zneužívajú do úloh svojich tvárí. Tváre značky dostávajú honorár. Zneužité tváre ale nedostanú ani cent. Ba čo je horšie, známym osobnostiam podvodníci vkladajú slová do úst a stavajú ich do pozície autorov, alebo používateľov ich výrobkov a systémov. Najnovšie je zneužitý do podivného internetového podvodu aj Peter Sagan. Reklama láka na akúsi neznámu stránku, ktorú však majú podvodníci ešte len vo výstavbe.

Celé stránky sú podivné, ide o strašný preklad nejakého bludu o rozvoji a zisku peňazí. Nič z toho, čo na stránkach objavíte, nemá ani najmenšiu logiku. Podvodníci sa zrejme ešte len chystajú na manévre v spojitosti s Petrom Saganom. Stránky sú vo výstavbe. Sami ani len netušíme, s čím ešte prídu, k čomu slúžia, pretože textové nezmysly, do ktorých nalievajú peniaze, aby sa zobrazovali ľuďom na Facebooku v reklamnom priestore, nedávajú naozaj žiaden zmysel.

Odporúčanie:

Neodporúčame klikať na tieto reklamy. Presnejšie, odporúčame klikať a míňať kredit osoby v pozadí tohto zneužitia, no odporúčame zároveň nevyužívať nič, čo bude Peter Sagan v takýchto reklamách ponúkať, predávať a tvrdiť. Samozrejme, budeme radi, ak nám nahlásite prípady zneužitia Petra Sagana s konkrétnymi výrobkami a systémami, s ktorými sa bude spájať. Rovnako tak je vítané nahlásenie akejkoľvek celebrity, ktorá niečo ponúka. Vec preveríme a budeme informovať o podrobnostiach a reálnych vzťahoch.

Stránky, kam sa dostanete po kliknutí: https://mistfleshlayout.jimdofree.com/about/