Podvodné facebook súťaže Zahranicny nabytok a zneužitie karty 5 (100%) 1 hlas[ov]

Stránky s názvom Zahranicny nabytok sú identickým klonom praktiky známej z prípadu podvodných súťaží SpotrebiceRoka. Aj v tomto prípade je podvodná súťaž na novej falošnej stránke, láka na závratné výhry, krásne ceny, veľké sedačky, ale pri falošnom vyhodnotení podvodník píše viacerým ľuďom, že vyhrali peniaze. Peňažné výhry a súťaže pritom nemožno organizovať bez osobitného súhlasu TIPOS, a.s.- Ba čo viac, celé je to podvod od prvého uvedeného slovka. všetky predošlé príspevky zanikli, na stránke je aktuálny len jeden. Ten má tak domotaný text, že netušíte, čo vlastne páchateľ trestnej činnosti chce. Stránka so skráteným názvom @zahradnynabytok2020 a pritom viditeľným názvom Zahranicny nabytok ani sama nevie, ako sa má volať.

Výsmechom je tvrdenie, že podmienky súťaže máte na ich stránke. žiadna však neexistuje a podmienky nie sú zverejnené nikde. Chýba štatút, organizátor, zodpovedná osoba, kontakt. Samozrejme, ide o podvodnú súťaž, ktorej cieľom je byť jednou z tých, ktoré vás okradnú o peniaze. Pravdivé na nej nie je ani len chĺpok v nose.

Spôsob, akým ľudí okrádajú o peniaze je už dobre známy

Páchateľ sa z pozície údajného organizátora spojí s vami ako s výhercom. Vraj ste to vy, čo vyhral a tak mu pošle výhru. Lenže odrazu zabudne na to, že výhrou mala byť sedačka a je to odrazu 500 EUR. Chce však čísla z platobnej karty. Je nemysliteľné komukoľvek posielať platobné údaje z karty. Tie sa dajú použiť len ak chcete s kartou platiť online. Nie, ak vám chce niekto poslať peniaze. Za žiadnych okolností preto neposkytujte údaje z karty. Ani len samotnej banke. Nikdy! Len by ste tým podvodníkovi dali úplnú kontrolu nad vašimi peniazmi.