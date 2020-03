Emailom sa šíri návod na samovyšetrenie koronavírusu Covid-19 5 (100%) 1 hlas[ov]

Nájsť vo svojej schránke email s návodom na samovyšetrenie na koronavírus, to zaváňa otáznikmi. Ak je táto celosvetová hrozba taká strašná, naozaj sa našiel niekto, kto našiel spôsob, ako sa vírusu vyhnúť len tak podomácky? Nie, nebudeme hovoriť ani o tom, ako sa vírusu vyhnúť a nebudeme reálne hovoriť ani ako sa vyšetriť sám doma. Hoci to email tvrdí, prináša nakoniec výsmech pre pojem „samovyšetrenie“.

To, čo email obsahuje, má od samovyšetrenia ďaleko a najmä uvádza len malý test rozpísaný nie štyrmi slovami, ale celým emailom, bez pridanej hodnoty. Aby sme boli presní, uvádzame email, ako aj naše vyjadrenie.

Znenie emailu o údajnom samovyšetrení:

Koronavírus NCP… jednoduchý návod na samovyšetrenie, podľa taiwanských odborníkov…

Nový koronavírus NCP nemusí po mnoho dní vykazovať známky infekcie, podľa ktorých môže niekto zistiť, že ste infikovaný. V čase, keď nakazení majú horúčku alebo kašeľ a odchádzajú do nemocnice, pľúca sú už obvykle 50% postihnuté fibrózou a je príliš neskoro! Taiwanskí odborníci poskytujú jednoduchý návod na samovyšetrenie , ktoré môžeme robiť každé ráno:

Zhlboka sa nadýchnite a zadržte dych na viac ako 10 sekúnd. Ak úspešne vydržíte bez kašľa, nepohodlia, dusenia sa alebo stiesnosti atď., dokazuje to, že pľúca nie sú postihnuté fibrózou, čo v podstate znamená, že nie ste infikovaní.

V období infekcie sa prosím každé ráno kontrolujte v prostredí s čistým vzduchom. Vynikajúca rada od japonských lekárov, ktorí sa zaoberajú prípadmi COVID-19: Každý by mal dbať na to, aby ústa a krk boli vlhké, nikdy SUCHÉ. Každých 15 minút sa napite aspoň niekoľko dúškov vody. PREČO? Aj keď sa vírus dostane do úst … pitná voda alebo iné tekutiny ich spláchnu dolu pažerákom do žalúdka. Akonáhle je v žalúdku … vaše žalúdočné kyseliny všetky víry usmrtia. Ak nebudete pravidelnejšie piť dostatok vody… vírus môže preniknúť do priedušiek a do pľúc. To je veľmi nebezpečné. Podeľte sa s touto informáciou s rodinou a priateľmi.

Naše vyjadrenie:

Časť venovaná dýchaniu a sledovania reakcie

Email má nehoráznu úpravu. Šíriteľ týchto správ by mal mať zakázaný prístup k MS Word pre množstvo chýb, nedostatkov, medzier a priestoru, ktorý robí zbytočne medzi vetami. Poviete si, že nemá zmysel sledovať pravopis a úpravu, no práve to nahráva nedôveryhodnosti celej správy. Je ako zlý preklad niečoho, čo prekladateľ ani netuší, či prekladá správne. Celé uvedené samovyšetrenie nie je vyšetrením. V podstate tvrdí, že ak tento test nezvládnete, máte koronavírus. Ak sa nič nestane, nie ste infikovaní. Spôsob, akým sa informáciu dozvedáte tvrdí nie len biele uvedené, ale aj čierne neuvedené. Čierne – ak sa stane, ste infikovaní. Radi by sme upozornili pred touto časťou, že ide o blud. Spomína síce prejav nákazy pľúc, no uvádza ho, akoby šlo o jednoznačné preukázanie len jediného problému. Zadržanie dychu na 10 sekúnd a prejavy pľúc môže mať aj ťažký astmatik, človek s rôznymi ochoreniami pľúc, aj človek pod stresom, ktorý sa priveľmi zameriava na to, aký bude výsledok testu rozhodujúceho o živote a smrti. Aj tak môžu totiž niektoré povahy a jednotlivci vnímať čokoľvek v spojení s koronavírusom. Rovnaké ťažkosti môže mať alergik, ktorý práve vyčistil klietku mačke, morčaťu, fretke, či inému domácemu miláčikovi. Dokonca aj pacient oveľa vážnejších a trvalejších diagnóz. Text tak vyvoláva nezmyselný prehnaný poplach.

Pozorovateľný problém môže znamenať, že ide množstvo zdravotných ťažkostí, no nepotvrdzuje, že ide o jednoznačne koronavírus. Čiže, test nevyšiel? Stále je malá pravdepodobnosť, že ste sa mohli nakaziť práve tým, čo je témou číslo 1. Divná je aj skladba viet. Tak teda zadržme dych na viac ako 10 sekúnd. Viac? nech je výsledok merania a testu samovyšetrenia čo najpresnejší, dáme rovno 50. To bude kašľať asi väčšina z nás… teraz vážne. Pod odporúčaniami sa nepodpísal žiaden “odborník” a odporúčanie nie je exaktné (čiže absolútne presné). Je len možnosťou. neodporúčame sa na ňu spoliehať ako na jednoznačný a nezameniteľný fakt.

Rada japonských lekárov k suchým ústam

Uvedená vynikajúca rada odborníkov k suchým ústam sa zdá byť postavená na určitých faktoch. Nemožno povedať, že týmto návodom sa vyšetríme, skôr je preventívnym nástrojom. Táto časť už teda nemá nič spoločné s avizovaným samovyšetrením. Tvrdí niečo o prevencii uchovania suchých úst, no vírus sa šíri najmä vdychovaním vírusov v ovzduší, ktoré sa dostávajú do vzduchu kašlaním a kýchaním. V mestskej hromadnej doprave si takýchto ľudí všímame odteraz ešte viac a stále nezmizli. Ignoranti kýchajú a chrchlú bez servítkov, lakťovej jamky, či obyčajnej ruky bez prestávky aj naďalej. Okýchanou rukou, ak si aj našla cestu k ústam, nemajú problém zachytiť tyč, alebo tlačidlo otvárania dverí. Sucho v ústach veľmi nemá súvis s tým, čo vdychujeme a odkiaľ. Môže mať len malý úzky súvis. Preto nijako nedehonestujeme a nerušíme možnosť pôsobenia, či nevyvraciame tvrdenia o vode. Ale určite nemôže ísť o kľúčové opatrenie, vďaka ktorému sa nenakazíme. Ak sa správa pokúša takýto dojem vyvolať, môžeme ju nazvať aj nebezpečnou.

To, čo autor tohto návodu chcel dosiahnuť a znenie týchto rád ste nám poslali (Ďakujeme Renáta, Janka, Daniel, Šimon, EvoX a ďalší.) je skôr zaslať falošnú správu na záchranu, akési riešenie, ktoré sa začne hromadne zdieľať ako šanca na záchranu. Pri tom, akou silou dokážu hoaxy udierať, je toto len jeden z prvých prípadov, ktoré sa u nás budú šíriť. Čakáme aj niečo oveľa prešpekulovanejšie. V zahraničí už nejaké príklady sledujeme, takže len čakáme, kedy sa objavia u nás.

Na záver

Prosíme, aby anonymné emaily s miešaným obsahom, ktorý sa akokoľvek týka koronavírusu, neboli brané ako dôležitý zdroj a usmernenie správania sa počas zúriacej nákazy, alebo aspoň prítomnosti vírusu v krajine. Nikto nechce verejnosti nič utajiť a už vôbec nie farmaceutické spoločnosti, ktoré tak rada verejnosť považuje za utajovateľov pravdy. Inšpirácia obsahom časopisu ZEM a VEK, alebo inšpirácia konšpiračnými portálmi v tejto chvíli nie je na mieste. Na to, aby sme mohli považovať akýkoľvek zdroj informácií za vierohodný, musí zdroj existovať a byť overiteľný. Anonymný email nie je zdroj pomoci pri nákaze, akým je koronavírus. Email, ktorý neuvádza žiadne zdroje, články, relevantné dôkazy, nepodloží svoje odporúčania skutočnými zdrojmi, je stále len výplodom niekoho neznámeho, ktorého záujem mohol byť celkom nevinný a chcel pomôcť. Prináša však neúplné a nejasné informácie, ktoré nie sú žiadnou zárukou a ani nie sú samovyšetrením, za aké sa pasuje.

Prosíme, nezdieľajte a nezverejňujte podobné bludy verejne. Bludmi sú, ak nemajú vierohodný a odborný podklad, mená, inštitúty, výskumy. Jednak je miera paniky pre vírus príliš a zaručené rady, ako sa proti vírusu chrániť, sú nebezpečnejšie ako panika samotná. Ďakujeme.