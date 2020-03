HOAX: Koronavírus a odporúčanie, čo je potrebné jesť a ako sa správať 5 (100%) 1 hlas[ov]

Vždy nás prekvapuje s akou vážnosťou sa objavujú niektoré odporúčania. Netvrdíme, že nie sú pravdivé. Pri vírusoch má naozaj zmysel, ak je určitá telesná teplota a má zmysel konzumácia potravín, ktoré pomáhajú imunitnému systému, alebo telu zbavovať sa škodlivých známok. To sú všeobecné rady, ktoré môžeme pokojne aplikovať na akúkoľvek chorobu. Ak však tieto všeobecné rady spojíme s príbehom o tom, že niekoho syn, dcéra, synovec,je v čínskom Wuchane v epicentre nákazy ako odborník, máme mať asi automaticky pocit, že má právo rozdávať rozumy. Internetom sa momentálne šíri odporúčanie o tom, čo jesť, ako sa správať a vraj ide o odborné zdieľania.

Zvláštnosti v správe

Čína potrebovala podľa tohto textu odborníka zo Slovenska. Promoval s magisterským titulom…. čože? Tak to potom nie je lekár, ale zdravotná sestra, brat, alebo nižší odborník, ktorý by inak vo svete medicíny nemal čo tvrdiť a vyjadrovať sa, ak sa nevyjadrujú ani oveľa vzdelanejší ľudia. Ak je to teda spolužiak niekoho synovca, potom teta, alebo ujo, majú viac odvahy publikovať informácie než daný spolužiak a synovec. Podivne pôsobí nie len celý obsah, ale aj také informácie, ako údajné premiestnenie do Wuchanu, aby mohol skúmať vírus. Jeho skúmanie si nevyžaduje osobnú prítomnosť vo Wu-chan, keďže tam bude skôr výskumnou činnosťou zavadzať, uberať zásobovanie a komplikovať prácu tým, ktorí nešli skúmať, ale zachraňovať životy.

Obsah správy

Niekoľko odporúčaní má hlavu a pätu. Predsa len, pokojne tento návod použite aj na klasickú chrípku. Je zaujímavé, že autor textu vie presne rozsah teploty, ktorá pôsobí na vírus zničujúco. Falošná správa uvádza, že vírus hynie pri teplote 25°C čo je zvláštne, keďže zdravý človek si teplomerom zmeria bežne 37°C. Poriadny nezmysel. Doslova text uvádza, pite veľa horúcej vody, aby ste sa nenakazili. Ide o dosť nešťastné slovné spojenie, ktoré dokáže napísať len neodborník, alebo autor hoaxu, ktorý má vyvolať strach. Opäť totiž je “bielym” textom, ku ktorému si pridáme automaticky aj “čierny” text. Ak nebudeš piť horúcu vodu, nakazíš sa.

Zaujímavá je aj veta: “Ak máte vysokú horúčku, prikryte sa prikrývkou a pite zázvorovú polievku, aby ste zvýšili tepelnú energiu tela bez toho, aby ste potrebovali vakcínu.”. Jednak preto, že vyznieva ako preklad z turečtiny, či pokojne svahilštiny, ale aj pre nezmysly. Toto vás totiž zachráni a nepotrebujete vakcínu. Takéto tvrdenia by mali byť trestné s určitou sadzbou basy aj s trstenicou ako bonusom. Sú nebezpečné, autor týchto textov by nemal mať vôbec umožnené písať texty na internet, nieto ešte venované prevencii a zdraviu, prípadne boju proti vírusom. Prekvapuje aj spojenie “tepelná energia tela”.

Nevieme dohľadať nikoho, že by mal spojenie s lekármi vo Wu-chane. Slovák pracujúci v tejto oblasti by bol okamžite v hľadáčiku médií. Tvrdenia v správe sú s najväčšou pravdepodobnosťou nie čiastočným ale úplným hoaxom. Dokazuje to niekoľko znakov a nezmyslov v texte.



Neexistujú reálne mená, dátumy, odvolávky. Žiadne odporúčania spojené s reálnym prípadom, odborníkom, nič, čo by nás malo znepokojovať. My sami oceníme, ak poznáte pôvodcu týchto textov, alebo jeho sporiteľa upozorníte na bludy v ňom. Celý text je tupý, nepremyslený, absurdný, plný hlúpostí a nepravdepodobných faktov. Je veľmi zlou skladbou faktov nefaktov.