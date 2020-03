Chcete vidieť prácu internetového trola? Jedného komerčného sme našli

Ohodnoťte článok

Internetový trol je pomerne mladý pojem. Výraznejší a známejší sú tí politickí, vybratí medzi priaznivcami politických strán a čuduj sa svete nespájajú sa s tými, s ktorými všetci všetko zle spájajú už automaticky, čiže „ficovci“. Trolov politických používajú politici moderní, tí, čo vedia ako ich získať a udržať ich mlčanie, využívajú Facebook a počítače viac ako iní. O troloch komerčných sa veľmi nedozvieme. Robia svoju prácu pre reklamné agentúry v tichosti, plnia priestor komentárov pod článkami rôznymi názormi, no pokúšajú sa vyvolať dojem, že nejaká značka alebo výrobok je ten najlepší. Dnes to nemusia byť odkazy. Hodnotu má aj textová zmienka. Základom je vyzerať ako skutočný diskutujúci, z mäsa a kostí. Pod falošným menom s extrémnou vynaliezavisťou. Človek sa dnes totiž môže život aj tým, že si vymýšľa. Vo svete marketingu je to občas nevyhnutné. Komerčný trol tak nájde svoje uplatnenie. Píše bez prestávky. Všetky témy venované klientovi, alebo zadanie agentúry sú podchytené a ak sa dá pridať komentár, naozaj tam je.

Druh: Internetový trol – poddruh: komerčný (trollus commerciallis)

Druh trola je rozšírený po celom svete s dobrým pripojením na internet a najmä v krajinách, kde je vysoká používateľnosť internetu. Prežíva všade tam, kde je otvorená diskusia a prístupné komentáre, či fóra. Živí sa najmä zadaním od agentúr, alebo silnejšieho jedinca, ktorý si ho hýčka a udržiava pre jeho odhodlanie. žije v úplnej anonymite, svoju pravú tvár neodhaľuje, takže je to pokojne v domácom prostredí a súkromí ten kolega, čo sedí oproti vám a potmehúcky sa usmieva. Je nenápadný… teda aspoň si to myslí. Je ich málo, preto sú ohrození, no napriek tomu, že samček možno nikdy nenájde samičku rovnakého druhu, vyhynutie im nehrozí. ide o oblasť, ktorej sa budeme venovať aj v našej knihe, pretože si to sama žiada.

Komerčný trol

Komerčný trol na to môže používať viac účtov. Veľa krát je text neprirodzený. Výrobok uvádza absolútne presne, len aby zaistil jeho správnu identifikáciu. Neustále prináša príbeh o tom, že ho má vyskúšaný, ako veľmi je spokojný a pokojne o pár minút rovnaký komentár s inou skladbou slov pridáva v inom článku s podobnou témou. Nachádzame viacero komerčných trolov, niektorí spamujú slovenské médiá obmenami účtov, hoci pod rovnakou IP adresou. To, čo však predvádza užívateľ s menom trixieee je amaterizmus, ktorý priam provokuje, aby sme si ho všimli. Takéto konanie je problémom a hrozbou, preto plným párvom nachádza priestor aj tu u nás medzi inými nekalými a podozrivými živlami na internete. Trixieee s emailom na atlas.sk a IP adresou končiacou na .194 totiž na mnohých portáloch s viac ako dvoma stovkami komentárov upravuje mienku verejnosti pomocou „nenápadného“ trolingu. Len vďaka nej/nemu máme mať dojem, že Orava 1900 je najlepší grill na svete a kondómy superlove, alebo lubrikačné gély superlove sú to najlepšie na trh. Možno naozaj sú, no to nehodnotíme. Hodnotíme rozsah a fungovanie komentárov, ktoré poškodzujú portály. Tie, ktoré sú radi aspoň za jeden komentár pod článkom si to nevšimnú, tí pozorní ale aj čítajú, čo daný človek píše a zistia tak, že tu niečo nesedí.

5x prečo je trol problém

Dotknutými stranami sú prevádzkovatelia stránok a aj ľudia návštevníci. Laik nevníma ich činnosť ako problém. Problémom však je z viacerých hľadísk. Trolom sa bude venovať aj pripravovaná kniha.

1. Pokrivené renomé

Čítať takýto komentár môže pre neúspešný výrobok znamenať šancu získať si dôveru tých, čo ho nepoznajú. Ľudia veria názorom iných, ak sú na tom podobne ako oni. V komentároch sú si mnohí podvedome rovní. Preto je názor “kolegu” vnímaný inak, s vyššou dôverou. A pravdou môže pokojne byť fakt, že pisateľ výrobok v živote nevidel inak, ako v zadaní projektu. Renomé výrobku tak nie je reálne, ale umelé.

2. Dôvera

Aj dôvera je problém. Pisateľ totiž nesie meno. Nevolá sa ako značka výrobku a nie je uvedený ako zástupca značky. Píše ako človek a my mu dôverujeme. Dokonca sú ľudia schopní sa takéhoto používateľa pýtať a on bude hrať na to, že naozaj výrobok skúša, má, no reálne neodpovie na otázku k funkcii, alebo dĺžke nejakej strany, rozmerov, ak si to nevyhľadá v prospektoch. Ostatní môžu dôverovať, rovnako ako portál môže dôverovať komentáru a preto ho ponechá. Uponáhľaní administrátori nevidia odkaz, tým pádom nevidia problém.

3. Pozorný administrátor

Pozornejší administrátor vidí problém. Nápadný text, reklamu a zneužitie jeho priestoru. To je to, o čo tu ide. Inzercia niečo stojí. Niekto s poloprázdnym budgetom však získava reklamu cez šikovnosť jediného človeka. Prípadne aj nešikovnosť. Pozorný administrátor to však vidí, a zmaže. Zamestnáva ho to. Každý jeden je nahnevaný, ak musí čistiť priestor a robiť prácu, ktorá byť prácou nemusela. Spam je celosvetový problém a zrejme ním dlho zostane.

4. Stávka na jedného koňa

Na jednej strane trol stavia na jedného koňa – účet a taktiku. Na strane druhej, aj agentúra stavia na jediného koňa – trola, čiže vykonávateľa komerčného trolingu. Potom príde tretí prípad – pozorný administrátor, špekulanta zablokuje a podobne sa zachová aj pár ďalších. Čo z toho vznikne? Kôň sa podtkýňa a padá k zemi. Inzerent, ktorý si podal ticket na jeho meno, tak prichádza možno o všetko to dielo, ktoré takýmto spôsobom vzniká.

5. Tak toto je marketing?

Je záhadou, ako je možné, že niektoré známe značky využívajú takéto služby. Odpoveďou je, že nejde o záujem značiek, ale o prácu agentúr, ktoré sa postarajú o marketing rôzneho typu, smerovania a toto môže byť len bonus. Akýsi produkt navyše, ktorým agentúra posilní všetko to, čo robí na iných frontoch. Potom je z toho s prepáčením bordel, ktorý musia administrátori čistiť a brániť ten priestor, ktorý budujú a spravujú.

Na príklade užívateľa – trola vyššie, sme mohli pracovať aj vďaka mnohým článkom, ktoré zaplavil svojim trolingom.