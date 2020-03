SMS vyzývajúce na evakuáciu pred koronavírusom sú podvrh

Ohodnoťte článok

Upozornili ste nás na originálny HOAX, ktorý zneužíva začínajúcu paniku týkajúcu sa koronavírusu. V online priestore sa objavili informácie o rozposlaní falošných SMS od údajného Ministerstva vnútra SR o evakuácií. SMS obsahovala informácie o nutnej evakuácií v súvislosti s koronavírusom. Evakuácii v rámci bydliska? To by sme boli prví na svete, ktorí by evakuovali obyvateľov z ich domovov, ak nič nevypuklo. Podvodné SMS, prípadne akákoľvek činnosť, ktorá by vytvárala nebezpečné šírenie poplašných správ je trestným činom. Odporúčame komukoľvek, kto by sa pohrával s myšlienkou vystreliť si z niekoho pomocou takýchto SMS, alebo vytváraní hoaxových príspevkov, ktoré by mali za následok verejný poplach a vyvolávanie strachu, že môžu byť riešený orgánmi činnými v trestnom konaní.

Snaženie sa o “bububu” efekt, či divnú zábavu?

Strašenie podobnými hrozbami totiž môže viesť k neuváženým rozhodnutiam, panike a tá teraz určite nie je na mieste. Nezdá sa, že by podobný výstrelok mohol spôsobiť škody, alebo ujmu na zdrav, či životoch. Môže sa však pokojne stať, že určité prisúdené následky nastanú, v takom prípade pri riešení a pátraní po páchateľovi zabudnime na priestupok, ale hovorme o plnohodnotnom trestnom čine. Mimo to, samotné šírenie poplašnej správy je trestným činom samým o sebe. Upozorňujeme aj na to, že ak sa pisateľ, alebo vydavateľ takýchto správ podpisuje ako konkrétny úrad, alebo organizácia, vytvára nebezpečenstvo zámeny. Preberá identitu a tým zavádza, keďže práve vyhlasovateľ správy podmieňuje vážnosť situácie a vierohodnosť tvrdení. Ľudovo sa tomu povie “poriadne si zavariť” !

Existuje humor v medziach, humor sprostý a humor zvrátený. Tento konkrétny patrí do oboch skupín. Keďže však sledujeme správanie mnohých FB stránok a jednotlivcov, predpokladáme, že podobné výstrelky sa objavia aj v rámci ich snahy o viralitu a výzvy a zdieľanie. V prípade, ak sa vám podarí nájsť podobné tvrdenia a príspevky, vyzývame verejnosť, aby ich nahlásila samotnej službe, kde je príspevok zverejnený.

Naše vyjadrenie k panike v obchodoch?

Kaufland vydal leták s výhodnou cenou ryže a deň na to sa vypredával v závratnom tempe. Zaujalo aj Tesco a zábery na prázdne regály – len tie konkrétne, kde je ryža a múka. Keď sa rovnaké miesta rýchlejšie vypredajú na Vianoce, netankuje to nikoho. Vypredané regály sa objavujú oveľa častejšie. No dnes stačilo o 3 percentá vyššia miera záujemcov o tento druh potravín, ktorí prišli nekúpiť jedno balenie, ale pokojne 5 a už vznikol dojem, že je takýchto ľudí 50 percent národa. Panika ešte nie je na mieste. Najmä preto, že Slovensko je na tom v rámci celosvetového meradla zatiaľ najlepšie z pomedzi niekoľkých štátov sveta, kde ešte nezaznamenali žiaden prípad. Ak máte pocit a potrebu panikáriť, my sami prosíme, aby to nebolo na Facebooku pomocou falošných príspevkov, hoaxov a hlúpostí, ktoré si nezakladajú na pravde. Prispieva sa tým olej do ohňa. Rozumieme, často to mnohí jednotlivci robia naschvál. Lebo viralita zarába.