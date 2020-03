Snímka myšacej rodiny v balení cestovín (LIDL) je opakujúci sa hoax

Ohodnoťte článok

Renáta z Uherského Hradiště zdieľa fotografiu, ktorú údajne odfotografovala v LIDLi. Tú istú fotografiu zdieľa Ľuboš zrejme zo stredného Slovenska. Vraj myšia rodinka vyrástla v balení cestovín obchodného domu LIDL. Tak v Čechách, alebo na Slovensku? Ani v jednom! Rovnakú fotografiu nachádzame na množstve falošných hoaxových príspevkoch. Slovinsko, Poľsko, Chorvátsko a ďalšie krajiny. Všade tam nájdeme chytrákov a špekulantov, ktorí našli túto snímku a prezentujú ju ako ich nález v obchoďáku, pritom ani jeden nie je skutočným autorom. To najsmutnejšie na celom tomto údajnom škandále pritom je, že v zábere je nezvyčajná biela stena, ktorú by sme určite nehľadali a nenašli v obchodných domoch. Chýba tam typické uloženie cestovín, škatuľa, naozaj dôkaz o tom, že myšacia mama prenikla až do balenia cestovín ešte v obchode, kde narodila malé holátka. Tie majú na zábere odhadom týždeň.

Na snímke je viacero balení. Pokojne veľká rodinná zásoba, aké si nakupujú práve teraz ľudia pre paniku z koronavírusu. Okrem toho, dobre si všimnite dátumy spotreby na dvoch viditeľných miestach na dvoch rôznych baleniach. Jedno spodné totiž používa dátum 03/07 a to horné balenie 06/06/2021. O čom to svedčí?

Pravdepodobne je záver celkom iný

Záber pritom môže byť reálne fotografiou z niekoho špajze. Originál totiž nemusí používať žiaden popisok o obchodnom dome. Originál môže byť v prvom rade o zábavnom náleze a nemusí nijako narážať na obchodný dom. Neporiadok a chaos, ktorý je na fotografii jasný, nevyzerá na uloženie v supermarkete. Chýba cenovka a presne to, čo by ste chceli vidieť, ak by to mal byť záber z obchodu. Hlavne to, čo by ste sami fotografovali, ak by šlo o obchod a regály v ňom. S najväčšou pravdepodobnosťou tak ide o fotografiu zachytávajúcu niekoho špajzu. To, že ide o výrobok s logom LIDL neznamená, že obchod LIDL pozýva myši do svojich skladov. Najmä preto, že majú niekoľko zabezpečení v rámci plašičov zvukových, aj jedových. Je nemysliteľné, aby takýto záber pochádzal zo skladov LIDLu, kde po mnohé roky platia určité pravidlá.

Faktom je, že dve balenia majú rôzny dátum spotreby. Niečo také v LIDLi ale nenájdete. Stáva sa to síce, no musela by to byť extra náhoda, že by držali na jednom mieste nahádzané balenia s rôznou šaržou. Mimo to, vidíme správne, že myši sú v rezancoch a pod nimi sú vrtule? Prečo chýba náznak škatúľ, balení, cenoviek?



Balenia v ochrannej atmosfére? Skôr to vyzerá na prehryzený obal. Pod igelitovým obalom je myši o niečo viac teplejšie aj v studenej špajzi, pretože fólia zadržiava teplo myšacieho tela. Skrátka im tam bolo dobre. To, čo by sme však radi vystihli ako hlavnú myšlienku tohto článku, uvádzame na záver. Obal najmä obsahuje niekoľko jazykov, medzi ktorými sú srbština, slovinština, ale chýba tam čeština a slovenčina. Je preto nemožné, aby LIDL distribuoval tento výrobok s takýmto popisom na náš trh a aby si ho traja rôzni ľudia z našich končín prisvojovali ako svoju snímku.

Pozor na to, čo zdieľate

Kontaktoval som oboch zdieľačov a údajných autorov. Kým Ľuboš sa zľakol a so slovami “Veď o nič nejde, to je len taká sranda”, pani Renáta neodpovedá a ponecháva si obrázok naďalej online. Ďalším zdieľačom, ktorého sme našli najnovšie, je pani Dorotka. Tá neuvádza ani to, či je to jej nález. Jednoducho repostuje bez uvádzania zdroja rovnakú fotografiu a vyvoláva ošiaľ. Dovoľujeme si upozorniť a odporúčať, nezdieľať príspevky, ktoré by mohli poškodiť značku. Pokiaľ spoločnosť LIDL má presné ifnormácie o pôvode snímky, už v minulosti riešila jej šírenie a odhalila pôvod a na Slovensku sa budú objavovať prípady, ktoré sa snažia vyvolať ošiaľ s príspevkom “Aha čo som našla v LIDLi, to je hnus”, pokojne a s plným právom môže zástupca obchodnej značky vyvodiť aj právne dôsledky. Výmysly, vytváranie hoaxov, ktoré by akokoľvek mohli zámerne poškodiť značku, sú úplne normálne a aj v tomto prípade by boli opodstatnené.

Dokonca sami odporúčame, aby akákoľvek značka, voči ktorej sa šíri akýkoľvek podobný hoax, chránila svoje dobré meno. Práve rozmach fake news, príspevkov, hoaxov a rôznych výmyslov, ktoré zaťažujú sociálne siete, vytvárajú poplachy, veľké kauzy, mobilizujú verejnosť k bojkotom a urážkam, hodnoteniam a podobne. Nič podobné nie je prejavom inteligencie, skôr hlúpej zaslepenosti verejnosti, ktorá baží po zdieľaniach, viralite a úspešnom príspevku na sociálnej sieti. Nehľadiac, že si dnes každý jednotlivec robí čo chce.

Záujem našej redakcie o fotografiu bol vyvolaný opakovaným nálezom snímky ako “autorskej” niekoho, čo ju vydával za svoju a nález vydával za svoj. Čiže zámerne oživoval tému a tvrdil, že ide o LIDL, alebo len vytvoril taký dojem.