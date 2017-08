Ešte pred viac ako 10 rokmi bolo vystavovanie zakonzervovaných mŕtvych tiel v rámci výstav HUMAN BODY / HUMAN EXHIBITION / ľudské telo - umeleckou...

Ohodnoťte článok

Ešte pred viac ako 10 rokmi bolo vystavovanie zakonzervovaných mŕtvych tiel v rámci výstav HUMAN BODY alebo HUMAN EXHIBITION umeleckou výstavou. Ľudia, ktorí počas života sami rozhodli o svojom tele, že chcú byť viac ako len hnijúcou mŕtvolou niekde pod zemou, sa rozhodli venovať svoje telo nápadu, ktorý im bol prednesený autorom prvých tiel, umelcom menom Gunther von Hagens. Skúsil to na koňovi, na iných zvieratách a až po úradných peripetiách sa pustil do ľudí. Až keď mal v rukách vyslovený súhlas samotných ľudí, ktorým telá patrili. Tie súhlasy majú majitelia vystavovaných exponátov dodnes, avšak s doložkou, že ich mená nie sú pri telách uvádzané a nie sú vôbec uvádzané. Kvôli pozostalým, kvôli ochrane rodiny a podobne. Dokonca aj dnes sa hlásia ľudia, ktorí nechcú byť potravou pre červíky a chcú sa ponúknuť po vlastnej smrti na tento účel. Sú ich stovky po celom svete každým rokom. Veď len počas roka 2010 sme našli niekoľko fór, kde sa združujú ľudia hľadajúci kontakt na realizáciu tohto nápadu.

Výstava je na jednom mieste. Kto chce, na to miesto príde a vstupné zaplatí. Kto nechce, tam nepríde. Návšteva nie je povinná, čiže kontroverzia zostane, no kto netúži vedieť, čo má pod kožou, ten sa jej dokáže ľahko vyhnúť.

Ilustračná foto: http://www.discoverytsx.com/exhibitions/bodyworlds

Rok 2017 prináša HOAX o politických väzňoch

Je pre nás prekvapením, že po niekoľkých rokoch sú z obetí, ktorí o svojom konci vedeli a využití tela rovnako tak, väzni. Boli to obyčajní ľudia, chorí na rakovinu, iné smrteľné choroby, ale aj ľudia s vážnymi problémami, či časť ľudí, ktorá zomrela prirodzene. Dnes sú z nich politickí väzni, pretože to umožnilo neprajníkom výstavy a vystavovania mŕtvych tiel oveľa viac zaujať, alebo priliať viac do ohňa. Odrazu si protesty proti výstave všímajú všetci, aj donedávny ignoranti a váhavci. Je zábavné sledovať nevystopovateľnosť tvrdení o politických väzňov. Prišli len tak z ničoho nič. Ešte možno pár rokov dozadu ste možno cítili z článkov, že jednotlivé šplechy o politických väzňoch hľadajú dôkaz o tom, že to naozaj politickí väzni sú. Čo prináša rok 2017? Dnes sa hľadajú dôkazy o tom, že to politickí väzni nie sú a jednotlivci žiadajú organizátorov výstavy, aby to dokázali. Posilnený HOAX naberá na sile a získava si čoraz viac ľudí, ktorí o výstave dosiaľ nepočuli a ani ju nenavštívili.

Dokonca sa dozvedáme, že ide o politických väzňov usmrtených násilím. Dokonca! A autormi týchto myšlienok sú ľudia z ulice a ľudia, ktorí ani len nevideli mŕtvolu inde ako na pohrebe starších členov rodiny. Je ťažké vydať jednoznačné stanovisko, k tomuto HOAXU. Pravdou je však fakt, že informácie o politických väzňoch sa objavili najskôr na konšpiračných weboch a stránkach plných výmyslov a hľadaní sionistov, o ktorých by vedel jeden „slovenský učenec“ prednášať aj celé dni. Len postupne si tento fakt získal záujem médií a sila sociálnych sietí s rôznymi článkami túto ideu len posilnila.

informácie o výstave: https://zn.sk/vystava-ludskeho-tela-body-exhibition/

Redakčný dôvetok

Nakoniec dodáme len pár slov k súčasnému svetu. Protestuje sa za všetko možné, bojuje sa za všetko možné, búri sa za všetko možné. Všetko je dôvodom na protesty a demonštrácie a pritom nikto nerieši skutočné problémy, ktoré na Slovensku sú. Ak máme len toto ako problém súčasnej spoločnosti, potom to naozaj riešme ako prioritu číslo jeden. Ktokoľvek sa ale zaoberá politickými väzňami v súvislosti s výstavou ľudského tela, potom má extrémne veľa voľného času, bezstarostný život a nič na práci. Závideniahodné.

Alebo sa tým všetkým snaží niekto vyvolať dojem, že výstava zbiera politických väzňov na vystavovanie? Pár politikov by sa možno patrilo uväzniť a ponúknuť na vystavenie. Každý by vedel o konkrétnom. Ale politika je oblasť, ktorou sa nebudeme zaoberať. Stále sa totiž na internete objavujú hrozby, ktorým sa musíme venovať viac, ako politike.

Celý problém ale pripomína nejednu kauzu vo svete. Čím viac o výstave stúpa medializácia a považujú ju ľudia za kontroverznú, tým viac priláka pozornosť zvedavých ľudí, nadšencov pre poznanie, aj milovníkov nevšedných zážitkov. Nakoniec sa medzi nimi nájdu aj tí, čo protestovali, keď zvíťazí zvedavosť. Nakoniec pindať vie každý… nie, na výstavu nejdeme. Naša redakcia je rozlezená po celej Európe a do Bratislavy to máme v tejto chvíli ďaleko. K článku nás vyprovokovali internetové komentáre “odborníkov” na politických väzňov a pôvod diel Gunthera von Hagensa.