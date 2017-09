Pozor: Facebook stránky VYHERNY DEN sú podvod, opäť

V tomto prípade sa však objavili stránky VYHERNY DEN / VÝHERNÝ DEŇ, ktoré robia presne to, čo desiatky iných podvodníkov, no tieto stránky si...

Na stránkach HOAX.sk sme vám už predstavili veľké množstvo podvodníkov na Facebooku. Je to zvláštne. Mnohých sme odhalili a varovali pred nimi verejnosť a len s ťažkosťami sme dokázali presvedčiť aj ostatné médiá, aby na podvodníkov upozornili. V tomto prípade sa však objavili stránky VYHERNY DEN / VÝHERNÝ DEŇ, ktoré robia presne to, čo desiatky iných podvodníkov, no tieto stránky si médiá všimli oveľa skôr, kým my sme to takmer vzdali. Problémom je, že VYHERNY DEN je stránka, ktorá organizuje súťaže o práčky, autá, kosačky a ďalšie hodnotné dary a oslovuje náhodných ľudí s tým, že vyhrali.

Cieľom je zarobiť. Oslovia vás s výhrou, ale v skutočnosti ide o podvod. Napíšu správu, kde uvádzajú, že ste vyhrali napríklad auto, no je potrebné zaplatiť daň, čo je len formalita. 30 EUR. Fajn. Poviete si, že za auto je to stále malá cena, čo je super. V skutočnosti je podľa platných zákonov niečo také nemožné. Daň z výhry sa platí po jej získaní a pripísaní na Vaše meno, oficiálnom odovzdaní. Daň z výhry je zároveň aj daňová platba do zdravotného poistenia, čo je pri cene auta poriadne mastná suma, ďaleko prevyšujúca 30 EUR sľubovaných údajným organizátorom. Nič na tom nemení fakt, že títo podvodníci, či podvodník, to robí zámerne v malých sumách, ktoré nie sú políciou postihnuteľné. Zaplatíte sumu, no v skutočnosti peniaze odídu niekam a nevedno kam.

Stránky VYHERNY DEŇ sú podvodom presne takým istým, ako boli tieto prípady, tieto, prípadne tieto. Nikdy nezdieľajte niečo len preto, že vám neznáme stránky sľubujú cenu vysokej ceny. Za zdieľanie a komentovanie vám nikdy nič nikto nedá a vždy ide o podvod. Sledujeme túto scénu už niekoľko rokov. Na Slovensku najdlhšie z pomedzi akéhokoľvek iného portálu, od čias emailových hoaxov po dnešok poznačený Facebookom. Opakovane sa stretávame presne s týmto prototypom podvodníkov a opakovane vás informujeme, že je nebezpečné dôverovať súťažiam tohto typu. Neexistovala dosiaľ žiadna a ani nebude existovať žiadna, ktorá vám reálne dá peniaze, výhru, či čokoľvek poskytne, ak neuvádza sponzora, sama nie je jasne dohľadateľným sponzorom, organizuje súťaže pomocou kradnutého materiálu a sľubom.

Za zdieľanie vám naozaj nikto nič nedá. V žiadnom prípade. Pokiaľ sami organizujete prvú súťaž, ktorá reálne niečo poskytne, prosíme, informujte nás. Dosiaľ však súťaž reálne poskytujúca výhry len za zdieľanie bez sponzora a odhaleného pozadia autora súťaže neexistovala a stále neexistuje.

UPDATE: september 2017

Stránky boli zrušené. Po tom, čo sa konečne do veci údajne pustila aj polícia, sa stránky stratili. Zrušené sú zrejme zo strany vyľakaného autora. Keďže však zisk, ktorý od ľudí vylákal, bol v mimoriadne veľkej výške, je otázne, ako rýchlo sa objaví nový podvod, či odkúpená iná stránka, ktorá bude vo veľkom propagovať nekalé podvodné praktiky. Žiaľ, tieto súťaže môžeme nazvať aj IQ testom národa. Nie je totiž možné poskytovať takéto údaje len preto, že si ich niekto vyžiada, prípadne dôverovať neovereným pisateľom sľubujúcim absurdné výhry bez reálnej účasti v súťaži, ktorá má jasného prevádzkovateľa a sponzora. Nikdy!