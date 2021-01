Pozor: podvodnej súťaži Nature Future Slovakia uverilo takmer 15 tisíc ľudí 5 (100%) 1 hlas[ov]

Slovenská Facebook stránka s názvom Nature Future Slovakia má neuveriteľných 14 733 fanúšikov. Dokázala to pomocou nakradnutých fotiek a falošných súťaží. Kvantum ľudí uverilo, že niekto bez oficiálnej stránky, bez sídla a skutočnej minulosti môže disponovať úžasnou architektúrou a bude ju rozdávať zadarmo. Falošné súťaže predstavujú mimoriadne riziko najmä preto, že pri zaslepenosti z “vyžrebovania” sú ľudia schopní veriť všetkému a urobiť aj veľmi smutné hlúposti.

Napríklad potvrdzovať adresu, posielať osobné údaje, alebo uhrádzať kuriéra, či poplatky. Pritom pravdou je, že tieto súťaže nevznikajú, aby ľudí potešili, ale aby falošných vyžrebovaných bolo čo najviac – reálne oslovený viac ľudí a od každého nejakým spôsobom vymámia osobné údaje, platby, čísla z kariet a podobne. Nemysliteľné je ale skutočnosťou. 14 104 fanúšikov a medzi nimi možno máte svojich priateľov. Je možno smutné, ak niektorých oslovíte a upozorníte ich na to, že ide o podvodnú súťaž a odpoveďou je „No a čo?“ alebo „Ako to môžeš vedieť?“. Tak ako obete podvodníka sú len ľudia, aj my sme len ľudia. Môžeme sa mýliť… ale ani nemusíme.

Skutočný pôvod fotografií a atraktívneho dizajnového domčeka

Snímka nepochádza od žiadneho slovenského štúdia, ale zo spoločnosti Green Retreats Group, ktorá sídli v britskom meste Buckinghamshire. Nech s páči, oficiálne stránky skutočného výrobcu a zdroja obrázkov, ktoré podvodník bez sídla, firmy, prevádzkovateľa, štatútu, oprávnení a jasných zákonných pravidiel pri hodnote výhry skrátka nezverejní. Originál: https://www.thegardenoffice.co.uk/ideas-gallery/gallery/home-office-5m-x-3m/

Podvodnému Nature Future Slovakia stačil jediný deň

Na problém nás upozornili čitatelia a prelinkované odkazy na HOAX.SK z komentárov, ktoré ale promptne podvodník odstránil. Facebook ale zachoval upozornenia. Ak niekto tvrdí, že Slováci vedia rozoznávať na internete pravdu a hoaxy a vedia, čomu majú veriť, budeme stále tvrdiť, že ktokoľvek na internete môže dnes tvrdiť čokoľvek, ak nemá zdroje a dôkazy.

Tento prípad nemá výhru, ani vymyslenú identitu, za ktorú by sa skrýval a verí mu takmer 15 000 ľudí. Stránky pritom vznikli 9. januára – včera. Takto sa robí marketing. Klamstvo je úspešnejšie a hlučnejšie, než pravda? Presne na toto bude čoskoro narážať na každej druhej strane knižka (Ne)bezpečný internet. V ponuke každého dobrého kníhkupectva.

