Podvodné reklamy kryptomeny, Ripple a prof. Thomas Lauren

Opakovane sa nám stáva, že na horných miestach inzertných priestorov na portáli cas.sk narazíme na externú reklamu. Nejde o Google reklamu, ale samostatný vlastný reklamný script, ktorý návštevníka odkazuje na služby výhradne jednej reklamnej siete. V nich nachádzame často jeden vizuál. Je na ňom žena, nový typ jedinca “instagramerin plasticus influenceris“, ktorého fotografia je zneužitá do vymysleného príbehu. Je o mamičke, práci a závratných zárobkoch, keďže syna vozí vlastným lietadlom. Len dodávame, že len matka, ktorá nie je duševne v poriadku, prihlási syna do škôlky tak ďaleko, že na to dieťa potrebuje lietadlo. Iný dôvod na vozenie dieťaťa a nie vozenie seba je zvláštny. Kliknite na takúto reklamu bez obáv. Otvorenie stránky ešte ie je riziko. Prihovorí sa vám profesor Thomas Lauren, veď to bude isto nejaká kapacita.

Vymyslený príbeh na vymyslené stránky s vymysleným profesorom Laurenom

Vymyslený príbeh o žene a lietadle sa už viac nezopakuje. Nebudete o ňom nikde počuť, pretože cieľový článok na vás spustí lavínu iných podvodných výmyslov. Obavy by mal návštevník dostať až v momente, ak začne veriť neuveriteľným bludom o zárobkoch a o tom, ako dokáže tu propagovaný systém zaručiť zisk cez kryptomeny. Propagujú tu kryptomenu Ripple, čo by nebolo až také zlé. No používajú na to vlastný pochybný nástroj, svoj zvláštny postup a, čo je najhoršie, vymyslenú neexistujúcu metódu neexistujúceho odborníka na nevedno čo. Uvádzajú tohto odborníka cez fotografiu a meno. Prof. Thomas Lauren však neexistuje.

Celkový, tentoraz stručný rozbor stránok:

Stretávame sa opakovane s prototypom tohto podvodného webu, ktorý len mení meno odborníka, či mená tých, ktorí vyskúšali nástroj a sú ochotní ho vychvaľovať do nebies. Opäť však upozorňujeme na to, že podvodníci sotjaci za týmto podvodom nemajú žiadneho odborníka a nemajú ani žiadneho nadšeného zákazníka, ktorý sa podelil o svoj názor. Všetko, čo na stránke vidíte a tým je myslené vyslovene všetko, je vymyslené.

Stránky na odkaze LINK1 nie sú skutočným magazínom. Síce to tvrdia, no reálne sú fejkovým jednostránkovým neforemným ťažko popísateľným jednostránkovým webom. všetky klikateľné prvky sú fingované, rovnako ako prvky bežnej stránky. Neexistuje prevádzkovateľ, zodpovedná osoba, skutočný autor článkov.

Podvodná je aj informácia o úspechoch 10 000 Slovákov. Nedohľadáte totiž nikoho. Najmä nie informácie o metóde, nástroji, stránke, jej doméne, pôvode… nič z toho nie je overiteľné a dohľadateľné z iných miest.

Komentáre sú fingované. Nejde o skutočné komentáre cez komentovací systém, ale na priamo nasadený text do webu.

Samotné informácie o kryptomenách, zázračnom raste BitCoinu a sľuboch zhodnotenia, sú nehorázne hlúposti. Text je postavený tak, že ak nemáte skúsenosti s kryptomenami, ľahko uveríte, že ste ich pochopili a že závratné zisky sú za dverami.

Skúsenosti zákazníkov, ktorí sú spokojní – tie ani nemusíte čítať. Pokradnuté fotografie z internetu, vymyslené mená, vymyslené skúsenosti.

Najzásadnejší fakt je, že celý tento podvod je ukrytý pod fraškou s profesorom Laurentom. Má to byť on, uznávaný odborník nevedno čoho, ktorý prišiel na metódu zárobku a táto služba vám ponúka účasť na závratných ziskoch na ktorých zbohatol aj profesor Thomas Lauren. Lenže…

Profesor Thomas Lauren neexistuje

Je typické pre tento typ podvodného webu vymyslieť si nejakú odbornú garanciu. Tá je zárukou úspechu a prvok vierohodnosti. Veď ak je niekto profesor, tak to predsa niečo znamená. Je síce rok 2021, kedy odbornosť nehrá dôležitosť. Viac veríme komukoľvek vykrikujúcemu na Facebooku so správou bez zdrojov, ako oficiálnej správe podloženej odborníkmi. Iróniou je, že na fotografii je naozaj odborník. Profesor Philip R. Wood, ktorého fotografiu ukradli, neodborne prerobili a vydávajú ho za svoju garanciu, je v skutočnosti odborník na finančné právo. Nemá s týmto podvodom nič spoločné. Originál si môžete pozrieť na: https://www.sweetandmaxwell.co.uk/woodseries2007/meet.html

Ripple síce medzi kryptomenami existuje, no jej zneužitie do tohto podivného nástroja je len ďalším v poradí niekoľkých iných v minulosti. Na budúce to môže byť pokojne iná kryptomena, menej či dokonca viac známa ako Ripple. Ak ju uvidíte v prostredí kryptomien, netreba sa jej vyhýbať pre spojenie s týmito podvodníkmi. Dávajte na seba pozor a veríme, že ležérne predstavené základné fakty o tejto stránke boli dostatočne zrozumiteľné a dali jasne najavo, že ruky preč. Niečo tu poriadne smrdí a niekto len chce vaše peniaze. Opäť.

