Neznámy vás prosí o poslanie SMS na 8877? Veľký pozor na podvodníka 4.5 (90%) 2 hlas[ov]

Stretávame sa s tým už viac ako dva roky a neustále je to rovnaký príbeh. Podvodník vás osloví, vraj ste vyhrali v súťaži a potrebuje od vás overenie čísla (alebo adresy) pomocou poslania SMS na konkrétne číslo. Nič také ako overenie adresy neexistuje. Poslanie SMS na konkrétne číslo, v tomto prípade 8877 spôsobí, že príde spätná SMS s kódom. Ak takýto kód niekomu odovzdáte len preto, že vás o to požiadal, pritom si nevšímate signály a pochybnosti, na vine ste vy.

Najmä preto, že spolu s kódom prichádza aj informácia, aby ste tento kód nikomu neodovzdávali. Presne preto, aby vás nezneužili do podvodu, a nepridali sa tak k množstvu obetí. V tomto prípade nie je podvodník číslo 8877.

Ako trik so zneužitým číslom 8877 môže vyzerať?

Ide o bežnú, legálnu a využívanú službu, ako zaplatiť služby cez mobil. Len ju zneužívajú podvodníci, aby nestiahli peniaze zo svojho mobilu, ale z mobilu náhodných obetí. Neberte to preto ani veľmi osobne. Podvodníkovi je jedno, či máte čo jesť, máte vôbec z čoho zaplatiť účet niekoľko desiatok, či stoviek eur. Podvodníka nezaujíma vôbec nič, len to, ako veľmi dôverčivý ste.

Podvodník na Pokeci – žiada zahlasovanie a za SMS sprístupní „hesielko“

Už sme sa s tým stretli, ale získať krásnu snímku a príklad múdrej komunikácie človeka, ktorý nenaletel, úplne bežné nie je. Ďakujeme preto nášmu čitateľovi za poskytnutie pekného pokusu o podvod. Pisateľ pod menom 91Tana pravdepodobne ani nie je žena. Najčastejší profil pre takéhoto páchateľa je muž – 15 – 16 rokov ale pokojne aj starší. Za poslanie SMS, pri ktorej uvádza cenu 0,20 EUR, pripadne inú (reálne 18 EUR, 20 EUR, 80 či viac) dáva na výmenu heslo od svojho albumu, alebo ponúkne niečo iné. Celé to zaváňa podvodom a keďže nikto reálny by druhých neťahal do pasce pod svojou tvárou a menom, je jasné, že pod albumom aj profilom môže byť pokojne upotený pupkáč s pivom v ruke.

inzercia:



Autor SP, ďakujeme

Neposielajte žiadne kľúčové heslá na číslo 8877 a ani na žiadne iné podobné číslo na základe žiadosti niekoho iného. Jednoducho preto, že chce cez vás a váš kredit/paušál prehnať účtovanie poplatkov. On sám chce len onen kód, ktorý jemu odomkne zakúpený obsah, online hry, nejaké služby, premieňa ich na kredit v nejakej online službe, nákupnom serveri a podobne.

Autor tejto snímky sa nenechal nachytať. Prišlo mu podozrivé, že vôbec niečo také prišlo. Že žiada neznámy človek o hlasovanie. Ženský profil, hoci falošný, žiada mužov, pretože má väčšiu istotu, že žiadosti bude vyhovené. Nejde pritom o nič sexuálne. Jednoducho opačnému pohlaviu muži často vyhovejú ľahšie, ako keby tomu bolo opačne. Určitá pravdepodobnosť by tu bola pri určitej sociálnej vrstve žien a miere ich počítačovej gramotnosti. No muži ženám vyhovejú skôr a nemusíme veľmi profilovať. Podvod je vymyslený dobre, no v prípade ako je na obrázku, ako je vidieť, podvodník pod ženským profilom nepochodil.

Upozornenie:

Upozorňujeme, že číslo 8877 nie je prevádzkované za účelom nedovoleného obohacovania a zavádzania. Číslo samotné je služba využívaná na uhrádzanie služieb a produktov cez okamžitý platobný systém pomocou SMS. Tu však dochádza k jeho zneužitiu. Preto poskytovatelia tejto služby a rôzne služby upozorňujú, že získané kódy nepreposielajte žiadnym tretím osobám. Iným neznámym ľuďom a podobne.

Prevádzkovateľom je spoločnosť (https://www.web.mypay.sk/), ktorá tento druh platieb s úspechom prevádzkuje viacero rokov a využívajú ju rôzne obchody. Podvodníkom nie je 8877, ale podvodníkom je ten, ktorí zneužíva jej výhody.

Platí:

nikdy vás nebude žiadať o poslanie SMS na toto číslo niekto cudzí, aby vám pomohol, alebo aby ste pomohol jemu… teda, v skutočnosti mu finančne určite pomôžete. problém nie je možné riešiť. Je smutné to priznať, ale sme na Slovensku. Už niekoľko rokov toto obete podvodníkov nahlasujú polícii, ale dosiaľ nikomu nenapadlo spojiť sa do veľkého trestného oznámenia a vytrvalo bojovať. To nahráva podvodníkom. Pod 266 EUR škody je to len priestupok. Nazbieraná suma viacerých priestupkov, ktorá presahuje sumu 266 by mohla mať šancu zaistiť riadne vyšetrovanie trestného činu podvodu, kde je však podmienka rovnaký páchateľ a rovnaký postup. Riešením je vzájomné kontaktovanie poškodených a spoločný postup.

inzercia:



Zdieľaj







Aké máte z článku a témy pocity? Rozčúlený 0 Šťastný 0 Milujem to 0 Nie som si istý 0 Hlúposť 0