Majiteľom domén chodia emaily od IDS Slovakia a predražené ponuky 5 (100%) 1 hlas[ov]

Slovenským podnikateľom a vlastníkom domén v posledných dňoch prichádzajú ponuky od spoločnosti prezentovanej pod názvom IDS Slovakia (je to zvláštne, ale neuvádzajú s.r.o., v.o.s, ani a.s.), ktoré ponúkajú predaj internetových domén za premrštené ceny. IDS Slovakia v emailových ponukách tvrdí, že niekto ďalší prejavil záujem o vašu doménu len s inou koncovkou a chce doménu registrovať u nich. Oni však pokladajú za férové upozorniť vlastníka domény nejakafirma-xy.sk ak u nich chce niekto registrovať doménu nejakafirma-xy.com. Aj preto píšu. Tvrdia vo svojich ponukách, že ten niekto so záujmom nejakafirma-xy.com ešte svoju doménu nezískal, pretože si všimli, že ide podobnú na vašu.

Najskôr píšu vlastníkovi pôvodnej .sk, veď, čo ak má o ňu záujem vlastník originálneho názvu? Reálne však žiaden záujemca o registráciu tejto domény existovať vôbec nemusí. Vzhľadom na desiatky emailov a varovaní firiem, ktoré email dostali, preposlali svojim technikom a správcom domén a v rovnakom čase priveľkých náhod, je niečo také nereálne. Mnohé firmy toto ale vystraší, veď zakladajú si na svojom brande a chcú mať všetky pochybnosti vyriešené.

Ide o kópiu fungovania čínskych pochybných firiem, ktorí už celé roky píšu po Európe, či po svete podobné ponuky. Vraj “zaznamenali záujemcu” o doménu s vašim menom, ale koncovkou .CN, alebo inou a pokladajú za správne vám ju ponúknuť ako prvému. Odmietnete, doménu však nikto nekúpi ani o 4 roky neskôr. Samozrejme. Nebol žiaden záujemca.

Zachraňujú domény?

Ponuka prichádza od spoločnosti IDS Slovakia sídliacej na doméne www.idsslovakia.com. Vytvára dojem, že sa množstvo podnikateľov spolieha na túto firmu. Stránka je pritom naozaj pekná, plne profesionálna. Akoby šlo o veľkého registrátora domén, hoci je v tomto segmente takmer neznámy. Priveľa doménových názvov a neobvyklá iniciatíva. V podstate zdržujú registráciu svojmu zrejme fingovanému zákazníkovi len preto, aby zistili, či majiteľ rovnakého doménového názvu ale inej koncovky, nemá záujem? Bez nejakej lehoty na čakanie a deadline než dôjde k registrácii? Mnoho ľudí so skúsenosťami v oblasti domén krúti hlavou. Ba čo viac, má ísť o firmu, ktorá kladie dôraz na férovosť a stará sa o doménové koncovky iných?

Vážne? Tak súdruhovia museli potom urobiť niekde poriadnu, ale poriadne fatálnu chybu. Prečo?

Tak tomu sa povie irónia

Ich doména www.idsslovakia.com si priam až nezmyselne drží .COM koncovku, pritom má predstavovať silného hráča na slovenskom trhu. Ak však prídete na .SK koncovku – www.idsslovakia.sk, náhle sa vám predstaví len nedávno zakúpená doména. Zakúpil ju pozorný človek, ktorý je rovnako tak prekvapený ponukami. Zachraňujú iným doménu ale svoju vlastnú si neochránili? Ak sa chytáte za hlavu a objavuje sa vám úškrn na tvári, nie ste jediní.

Psychológia má zrejme zaúčinkovať

Kontaktujú vás s ponukou na prednostnú registráciu domény, používajú pojmy a cenovú ponuku na jednorazový poplatok a zabezpečenie domény na 10 rokov. A k tomu vám dajú redirekt na vašu doménu. TO vytvára dojem o komplexnej starostlivosti. Po vstupe na stránky máte pocit plnej profesionality, ak vám pred očami svieti tvrdenie o ich činnosti. Samotná ponuka vyzerá veľmi dôveryhodne. Avšak len v prípade, ak ani len netušíte, ako veci fungujú, koľko domény reálne stoja, ako vôbec fungujú takéto ponuky a podobne. Každý jeden, kto získal takúto ponuku, sa môže sám presvedčiť, že doména, o ktorú malo ísť, nebude registrovaná, pretože pri tak veľkom počte náhlych záujemcov je to skrátka nepravdepodobne, že by boli reálni. O to viac, že o firme a doméne neexistujú žiadne historické záznamy, renomé, skrátka dobré meno a skúsenosti iných. Žiaden katalóg, prepojenie na firmu, nič. A ten spomínaný redirekt?

Niečo, čo si ktokoľvek vie spraviť za pár sekúnd niekoľkými klikmi oni ponúkajú ako úžasný bonus? Ani za ten to nestojí.

Upozorňujeme

Upozorňujeme, že IDS Slovakia síce uvádza na .COM stránke nejaké sídlo, ale žiadne IČO, DIČ, skutočnú korporátnu identifikáciu a obchodné údaje. Dokonca nejde o žiadnu spojitosť s reálnou fungujúcou spoločnosťou IDS media pod http://www.ids-slovakia.sk. Prosíme o nezamieňanie pojmov a jasné rozlišovanie stránok a poskytovateľov.

Upozorňujeme, že tento článok nepoškodzuje žiadne meno žiadnej spoločnosti. Uvádza jasné fakty, upozorňuje na veľmi závažné pochybenia, na predraženosť ponúk a podozrivé tvrdenia o prejavenom záujme niekoho iného o doménu. Článok upozorňuje na pochybné praktiky a tie sú v tomto prípade neprehliadnuteľné. Vrátane ponúkania služieb a pritom vystupovania bez potrebnej obchodnej identifikácie.Veci skrátka takto nefungujú a ani nemôžu fungovať.



Odporúčame aj iné zdroje venované problému:

inzercia:



Zdieľaj







Aké máte z článku a témy pocity? Rozčúlený 0 Šťastný 0 Milujem to 0 Nie som si istý 0 Hlúposť 0